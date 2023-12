Kiên quyết không để nhũng nhiễu ảnh hưởng đến tiến độ dự án bất động sản

UBND TP.Hà Nội cho biết vừa nhận được Công điện 1177/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Do đó thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Hà Nội giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, nhất là các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng... Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Ngoài ra, Thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra chậm trễ, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng... ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch các khu chức năng, Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn... làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố công khai Danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường.

Sở Xây dựng khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ‘"Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” và Chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, rà soát, cập nhật để tham mưu cho UBND TP xem xét, điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố đáp ứng điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3711/UBND-KTTH ngày 03/11/2023; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.