Kiến trúc đột phá đưa HALLBRIDGE giành giải Thiết kế văn phòng xuất sắc nhất tại PropertyGuru 2026

Giải thưởng không chỉ ghi nhận chất lượng thiết kế kiến trúc của dự án mà còn phản ánh tư duy phát triển khác biệt mà chủ đầu tư DETECH theo đuổi - hướng tới tính bền vững, đề cao trải nghiệm người dùng và kiến tạo giá trị dài hạn.
Tọa lạc tại trung tâm Cầu Giấy, trên trục phát triển công nghệ và tri thức năng động phía Tây Hà Nội, HALLBRIDGE sở hữu vị trí thuận tiện kết nối đến các khu hành chính, trung tâm thương mại và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Lợi thế vị trí này không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận mạng lưới đối tác, khách hàng mà còn gia tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế, tài chính quan trọng của Thủ đô.
Bên cạnh vị trí chiến lược, HALLBRIDGE được phát triển theo các tiêu chuẩn khắt khe của văn phòng hạng A với quy mô 32 tầng nổi, 4 tầng hầm cùng hệ thống 19 thang máy dành riêng cho khối văn phòng, đáp ứng tốt lưu lượng di chuyển lớn. Dự án sở hữu diện tích mặt sàn lên tới 1.906 m2, cùng khả năng phân chia linh hoạt, kết hợp hệ thống kỹ thuật hiện đại đáp ứng các tiêu chí phòng cháy chữa cháy, phù hợp với đa dạng loại hình doanh nghiệp, mô hình vận hành và nhu cầu phát triển dài hạn.
Dự án được phát triển với sự tham gia của Chris Bosse – kiến trúc sư người Đức theo đuổi lối kiến trúc giàu bản sắc, linh hoạt và là đồng sáng lập LAVA, mạng lưới kiến trúc nổi bật với cách tiếp cận kết hợp cảm hứng thiên nhiên, công nghệ thiết kế tiên tiến và tư duy phát triển bền vững.
Nhờ đó, HALLBRIDGE được định hình như một “khuôn viên đô thị thẳng đứng”, nơi kiến trúc, cảnh quan và công nghệ hòa quyện, đưa thiên nhiên vào không gian làm việc. Lấy cảm hứng từ hang động, vườn nổi và ruộng bậc thang – những hình ảnh quen thuộc của cảnh quan Việt Nam, công trình mang ngôn ngữ kiến trúc hữu cơ với đường nét mềm mại, không gian liền mạch và hệ mặt đứng đa diện tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng.
Bên cạnh dấu ấn kiến trúc, chủ đầu tư DETECH cũng chú trọng nâng tầm trải nghiệm người sử dụng. Hệ tiện ích trong nhà và ngoài trời được bố trí hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu làm việc, gặp gỡ, thư giãn và tái tạo năng lượng. Những khoảng thông tầng đưa ánh sáng tự nhiên và cây xanh vào sâu bên trong công trình, tạo nên môi trường làm việc cởi mở, thoáng đãng, tốt cho sức khỏe, khơi gợi sáng tạo và tăng sự gắn kết cộng đồng.
HALLBRIDGE là một trong số ít dự án thương mại đồng thời hướng tới hai tiêu chuẩn quốc tế LEED Gold và WELL C9. Nếu LEED Gold tập trung vào hiệu quả năng lượng, sử dụng tài nguyên bền vững và giảm tác động môi trường trong quá trình vận hành, thì WELL C9 hướng đến một môi trường tiện nghi, lành mạnh và lấy con người làm trung tâm. Việc theo đuổi song song hai hệ tiêu chuẩn này thể hiện cam kết của DETECH trong việc phát triển một không gian làm việc hiện đại và mang lại giá trị lâu dài cho người sử dụng.
Chiến thắng tại hạng mục “Best Office Architectural Design” là cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của DETECH. Từ tư duy kiến trúc tiên phong đến định hướng bền vững, HALLBRIDGE mang đến một môi trường làm việc giàu cảm hứng và hướng đến con người. Những giá trị đó không chỉ làm nên thành công thuyết phục của dự án tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 mà còn khẳng định cam kết của DETECH trong việc xây dựng những công trình chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp hôm nay và mai sau.
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