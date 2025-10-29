Thứ Tư, 29/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Kim cương nhân tạo dần mất đi sự hấp dẫn

Mỹ An

29/10/2025, 16:05

Hiện nay, mua một viên kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nhưng với các doanh nghiệp kinh doanh kim cương tự nhiên, điều đó lại trở thành vấn đề...

Người tiêu dùng đang mất dần hứng thú với kim cương nhân tạo.
Người tiêu dùng đang mất dần hứng thú với kim cương nhân tạo.

Kim cương nhân tạo đã tràn ngập thị trường kim cương, vốn từng được kiểm soát chặt chẽ bởi một vài “ông lớn” trong ngành. Loại đá quý này chiếm hơn một nửa thị phần chỉ sau một thập kỷ kể từ khi được ra mắt.

Người tiêu dùng ngày càng cởi mở hơn với kim cương nhân tạo, ngay cả trong những món trang sức mang giá trị cảm xúc sâu sắc nhất: Theo trang web cưới The Knot, năm 2024 có tới 46% các cặp đôi tại Mỹ chọn kim cương nhân tạo cho nhẫn đính hôn, tăng mạnh so với chỉ 12% vào năm 2019.

Năm 2024 có tới 46% các cặp đôi tại Mỹ chọn kim cương nhân tạo cho nhẫn đính hôn.
Năm 2024 có tới 46% các cặp đôi tại Mỹ chọn kim cương nhân tạo cho nhẫn đính hôn.

Với hầu hết các mặt hàng, giá rẻ hơn và nguồn cung dồi dào hơn thường là cách chắc chắn để thu hút khách hàng mới. Nhưng với kim cương, điều này lại có tác dụng ngược. Sau hơn một thế kỷ được tôn vinh như biểu tượng của sự xa xỉ tột đỉnh, việc có thể dễ dàng mua một viên kim cương nhân tạo chỉ với vài trăm USD đã khiến giá trị lãng mạn và huyền thoại quanh loại đá quý này bị phai nhạt.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Kim cương Thế giới (World Diamond Council), bà Feriel Zerouki, cho biết kim cương nhân tạo đang dần mất sức hấp dẫn do tình trạng dư cung, và thị hiếu người tiêu dùng đang bắt đầu chuyển hướng trở lại với kim cương tự nhiên.

Ngành kim cương tự nhiên đã chứng kiến giá sụt giảm kể từ giữa năm 2022, sau khi đạt đỉnh vào đầu năm đó — chủ yếu do sự gia tăng phổ biến của kim cương nhân tạo, đặc biệt trong nhóm người mua trang sức trẻ tuổi.

Tuy nhiên, đợt lao dốc giá kim cương nhân tạo gần đây, bắt nguồn từ sản lượng tăng mạnh tại Trung Quốc và Ấn Độ, đang làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với dòng sản phẩm kim cương nhân tạo, bà Feriel Zerouki chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Giá kim cương nhân tạo lao dốc đang làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với dòng sản phẩm này.
Giá kim cương nhân tạo lao dốc đang làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với dòng sản phẩm này.

Bà nhận định: “Nếu nhìn vào xu hướng mới nhất, giá kim cương nhân tạo đang rơi tự do. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng đối với loại kim cương này”.

Tính tại thời điểm hiện tại, trung bình giá của kim cương nhân tạo đã giảm tới 85% kể từ khi mới được ra mắt. Nhà phân tích ngành kim cương Edahn Golan cho biết, giá bán sỉ trung bình của kim cương nhân tạo loại 1 carat và 2 carat đã giảm tới 96% kể từ năm 2018.

Các chuyên gia cảnh báo rằng giá kim cương nhân tạo có thể tiếp tục lao dốc đến mức chỉ còn được xem như món phụ kiện thời trang, thay vì là đối thủ cạnh tranh của kim cương tự nhiên — đặc biệt là trong phân khúc trang sức cưới, vốn là thị trường trọng điểm của ngành.

Bà Feriel Zerouki nhận định thêm: “Tôi tin rằng bong bóng kim cương nhân tạo đã vỡ. Và thực tế, đang có một làn sóng trong giới kinh doanh — thậm chí ở cả cấp độ bán lẻ — quay trở lại với kim cương tự nhiên.”

Giới kinh doanh đang quay trở lại với kim cương tự nhiên.
Giới kinh doanh đang quay trở lại với kim cương tự nhiên.

Dù các nhà sản xuất kim cương nhân tạo đã làm đảo lộn trật tự thị trường, và người tiêu dùng ngày nay cởi mở hơn trong việc lựa chọn kim cương, kim cương nhân tạo vẫn chưa thể tái tạo trọn vẹn “hào quang đẳng cấp” của kim cương khai thác tự nhiên.

Dù giống hệt nhau dưới con mắt thường, kim cương nhân tạo thường có giá trị bán lại thấp hơn, và trong con mắt giới chuyên môn, chúng được xem như hàng hóa phổ thông hơn là món xa xỉ phẩm.

“Kim cương tự nhiên vẫn có sức hút mạnh mẽ với nhóm khách hàng cao cấp — những người ‘không bận tâm đến sự chênh lệch giá cả,’” Grace Lee, nhà thiết kế trang sức tại Los Angeles, chia sẻ. Cô chỉ sử dụng kim cương khai thác tự nhiên trong các thiết kế của mình.

“Bất cứ điều gì đáng sở hữu thì đều cần phải nỗ lực để có được,” Ashley Zhang, thợ kim hoàn tại New York chuyên kinh doanh kim cương tự nhiên, nói thêm. “Đôi khi, chính mức giá đắt đỏ lại khiến món đồ trở nên có giá trị hơn”.

Tính xác thực chi phối thị trường hàng xa xỉ secondhand

09:01, 28/10/2025

Tính xác thực chi phối thị trường hàng xa xỉ secondhand

Những túi xách xa xỉ không "thầm lặng" của năm 2025

08:02, 23/10/2025

Những túi xách xa xỉ không

Khủng hoảng niềm tin về kết quả thử nghiệm mỹ phẩm

14:29, 20/10/2025

Khủng hoảng niềm tin về kết quả thử nghiệm mỹ phẩm

Từ khóa:

kim cương kim cương nhân tạo kim cương tự nhiên tiêu dùng trang sức

Đọc thêm

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Kết quả kinh doanh quý 3 của các tập đoàn xa xỉ đã mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành hàng vốn đang gặp nhiều khó khăn...

Tính xác thực chi phối thị trường hàng xa xỉ secondhand

Tính xác thực chi phối thị trường hàng xa xỉ secondhand

Thị trường bán lại từ lâu đã hoạt động theo nguyên tắc “caveat emptor”, tức là người mua phải tự cảnh giác. Nhưng khi ngày càng nhiều người quan tâm đến hàng secondhand, việc xác thực hàng hóa đã trở thành một mối quan tâm lớn...

Tập đoàn Kering

Tập đoàn Kering "buông xuôi" mảng làm đẹp

Chỉ hai năm sau khi ra mắt bộ phận làm đẹp nội bộ, bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành riêng, và chi 3,8 tỷ USD để mua lại nhà hương nước hoa Creed, Kering mới đây đã tuyên bố rằng tập đoàn sẽ bán toàn bộ mảng này cho L’Oréal với giá 4,6 tỷ USD...

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ giảm mạnh vì thuế quan

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ giảm mạnh vì thuế quan

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ đã giảm trong tháng 9, chịu tác động từ mức thuế nhập khẩu 39% mà chính quyền Mỹ áp lên hàng hóa từ Thụy Sĩ vào Mỹ – thị trường lớn nhất của ngành...

Những túi xách xa xỉ không

Những túi xách xa xỉ không "thầm lặng" của năm 2025

Những thiết kế túi xách mới được ra mắt năm 2025 đã đáp ứng trọn vẹn mong muốn của người tiêu dùng hiện đại: bền vững, linh hoạt, tinh tế nhưng vẫn đầy cá tính...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?

Thế giới

2

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

Tiêu điểm

3

TP. Hồ Chí Minh tham vọng xây dựng một “Silicon Valley” của Việt Nam

Kinh tế số

4

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

Thế giới

5

HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy