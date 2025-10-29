Kim cương nhân tạo dần mất đi sự hấp dẫn

Hiện nay, mua một viên kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Nhưng với các doanh nghiệp kinh doanh kim cương tự nhiên, điều đó lại trở thành vấn đề...

Kim cương nhân tạo đã tràn ngập thị trường kim cương, vốn từng được kiểm soát chặt chẽ bởi một vài “ông lớn” trong ngành. Loại đá quý này chiếm hơn một nửa thị phần chỉ sau một thập kỷ kể từ khi được ra mắt.

Người tiêu dùng ngày càng cởi mở hơn với kim cương nhân tạo, ngay cả trong những món trang sức mang giá trị cảm xúc sâu sắc nhất: Theo trang web cưới The Knot, năm 2024 có tới 46% các cặp đôi tại Mỹ chọn kim cương nhân tạo cho nhẫn đính hôn, tăng mạnh so với chỉ 12% vào năm 2019.

Với hầu hết các mặt hàng, giá rẻ hơn và nguồn cung dồi dào hơn thường là cách chắc chắn để thu hút khách hàng mới. Nhưng với kim cương, điều này lại có tác dụng ngược. Sau hơn một thế kỷ được tôn vinh như biểu tượng của sự xa xỉ tột đỉnh, việc có thể dễ dàng mua một viên kim cương nhân tạo chỉ với vài trăm USD đã khiến giá trị lãng mạn và huyền thoại quanh loại đá quý này bị phai nhạt.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Kim cương Thế giới (World Diamond Council), bà Feriel Zerouki, cho biết kim cương nhân tạo đang dần mất sức hấp dẫn do tình trạng dư cung, và thị hiếu người tiêu dùng đang bắt đầu chuyển hướng trở lại với kim cương tự nhiên.

Ngành kim cương tự nhiên đã chứng kiến giá sụt giảm kể từ giữa năm 2022, sau khi đạt đỉnh vào đầu năm đó — chủ yếu do sự gia tăng phổ biến của kim cương nhân tạo, đặc biệt trong nhóm người mua trang sức trẻ tuổi.

Tuy nhiên, đợt lao dốc giá kim cương nhân tạo gần đây, bắt nguồn từ sản lượng tăng mạnh tại Trung Quốc và Ấn Độ, đang làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với dòng sản phẩm kim cương nhân tạo, bà Feriel Zerouki chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Bà nhận định: “Nếu nhìn vào xu hướng mới nhất, giá kim cương nhân tạo đang rơi tự do. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng đối với loại kim cương này”.

Tính tại thời điểm hiện tại, trung bình giá của kim cương nhân tạo đã giảm tới 85% kể từ khi mới được ra mắt. Nhà phân tích ngành kim cương Edahn Golan cho biết, giá bán sỉ trung bình của kim cương nhân tạo loại 1 carat và 2 carat đã giảm tới 96% kể từ năm 2018.

Các chuyên gia cảnh báo rằng giá kim cương nhân tạo có thể tiếp tục lao dốc đến mức chỉ còn được xem như món phụ kiện thời trang, thay vì là đối thủ cạnh tranh của kim cương tự nhiên — đặc biệt là trong phân khúc trang sức cưới, vốn là thị trường trọng điểm của ngành.

Bà Feriel Zerouki nhận định thêm: “Tôi tin rằng bong bóng kim cương nhân tạo đã vỡ. Và thực tế, đang có một làn sóng trong giới kinh doanh — thậm chí ở cả cấp độ bán lẻ — quay trở lại với kim cương tự nhiên.”

Dù các nhà sản xuất kim cương nhân tạo đã làm đảo lộn trật tự thị trường, và người tiêu dùng ngày nay cởi mở hơn trong việc lựa chọn kim cương, kim cương nhân tạo vẫn chưa thể tái tạo trọn vẹn “hào quang đẳng cấp” của kim cương khai thác tự nhiên.

Dù giống hệt nhau dưới con mắt thường, kim cương nhân tạo thường có giá trị bán lại thấp hơn, và trong con mắt giới chuyên môn, chúng được xem như hàng hóa phổ thông hơn là món xa xỉ phẩm.

“Kim cương tự nhiên vẫn có sức hút mạnh mẽ với nhóm khách hàng cao cấp — những người ‘không bận tâm đến sự chênh lệch giá cả,’” Grace Lee, nhà thiết kế trang sức tại Los Angeles, chia sẻ. Cô chỉ sử dụng kim cương khai thác tự nhiên trong các thiết kế của mình.

“Bất cứ điều gì đáng sở hữu thì đều cần phải nỗ lực để có được,” Ashley Zhang, thợ kim hoàn tại New York chuyên kinh doanh kim cương tự nhiên, nói thêm. “Đôi khi, chính mức giá đắt đỏ lại khiến món đồ trở nên có giá trị hơn”.