Tính xác thực chi phối thị trường hàng xa xỉ secondhand

Thị trường bán lại từ lâu đã hoạt động theo nguyên tắc “caveat emptor”, tức là người mua phải tự cảnh giác. Nhưng khi ngày càng nhiều người quan tâm đến hàng secondhand, việc xác thực hàng hóa đã trở thành một mối quan tâm lớn...

Một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra. Thị trường mua bán lại (resale) hàng xa xỉ đang tăng trưởng với tốc độ 10% mỗi năm, gấp 3 lần so với thị trường hàng mới, Một báo cáo gần đây của Boston Consulting Group (BCG) và nền tảng Vestiaire Collective cho biết.

Thị trường secondhand xa xỉ được dự kiến sẽ tăng trưởng từ 210 tỷ USD hiện nay lên tới 360 tỷ USD vào năm 2030. Một báo cáo khác từ Bain & Company cũng ước tính thị trường này đã đạt 56 tỷ USD trong năm 2024, gấp gần 3 lần quy mô 10 năm trước.

Trong khi đó, nhu cầu đối với hàng xa xỉ mới gần như đi ngang suốt 6 quý liên tiếp. Ngay cả gã khổng lồ LVMH cũng chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 1% trong quý 3 năm nay.

Trước đây, thị trường mua bán lại hàng hiệu được xem là một kênh hỗ trợ gián tiếp. Người tiêu dùng bán đồ cũ, lấy tiền để "lên đời" món đồ mới. Nhưng hành vi này đã thay đổi rõ rệt trong 2 năm qua. Ngày càng nhiều người dùng tiền bán món đồ cũ này để mua một món đồ cũ khác, bỏ qua hoàn toàn thị trường hàng mới.

Thị trường mua bán lại hàng xa xỉ đang tăng trưởng với tốc độ 10% mỗi năm.

Xu hướng trên rõ rệt nhất ở nhóm khách hàng trẻ. Dữ liệu của Bain & Company cho thấy, chi tiêu của Gen Z cho hàng xa xỉ mới đã giảm 7% trong năm 2024 so với năm trước, ở nhóm gen Y cũng giảm 2%.

Trong khi đó, chính Gen Z và Gen Y lại là nhóm khách hàng tăng trưởng nhanh nhất của The RealReal - nền tảng bán lại hàng hiệu trực tuyến lớn nhất thế giới. Trong 18 tháng qua, nền tảng này tăng trưởng doanh số trung bình 10%, và cổ phiếu của họ đã tăng hơn 200% chỉ trong một năm.

Bà Claudia D’Arpizio, Trưởng bộ phận thời trang và xa xỉ toàn cầu của Bain, lý giải: “Người mua vẫn rất thích các thương hiệu này, nhưng họ không còn sẵn sàng trả mức giá hiện tại nữa”. Sau nhiều năm tăng giá “vô tội vạ” để khẳng định sự độc quyền của thương hiệu xa xỉ, kết hợp với triển vọng kinh tế không chắc chắn, đã khiến người tiêu dùng chi tiêu thận trọng hơn.

Khi thị trường hàng xa xỉ secondhand toàn cầu tăng vọt về nhu cầu, niềm tin đã trở nên tối quan trọng. “Việc sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi, ngay cả các thương hiệu xa xỉ đôi khi cũng không phát hiện được hàng giả. Thậm chí trong một số trường hợp, họ còn vô tình sửa chữa hàng giả”, ông Jaewha Choi, CEO của chợ trực tuyến Bunjang tại Hàn Quốc, cho biết.

Khi thị trường hàng xa xỉ secondhand toàn cầu tăng vọt về nhu cầu, niềm tin đã trở nên tối quan trọng.

Theo CNBC, đã có những người tiêu dùng bỏ ra hàng ngàn USD để mua túi xách Hermès giả hoặc đồng hồ Rolex Oyster Perpetual bị tráo đổi linh kiện. Một số hàng giả trông giống thật đến mức được gọi là “super fake”, được cho là làm từ cùng một loại da với các thương hiệu gốc.

Để chống lại tình trạng “siêu hàng giả” ngày càng tinh vi, các nền tảng bán lại đang dồn lực vào công nghệ xác thực. Năm nay, sàn giao dịch trực tuyến Carousell có trụ sở tại Singapore đã khai trương cửa hàng xa xỉ đầu tiên tại trung tâm thành phố Singapore, cho phép người bán được thẩm định sản phẩm bởi một trong những chuyên gia định giá của công ty trước khi rao bán lại.

Bà Tresor Tan, Giám đốc Bán hàng, Tiếp thị và Quan hệ Khách hàng tại Carousell Luxury, chia sẻ với CNBC rằng nhóm xác minh không chỉ kiểm tra chất liệu của túi mà còn cả các chi tiết như đường khâu và dấu dập. Công ty đã xây dựng một cơ sở dữ liệu độc quyền bao gồm gần 500 kiểu dáng sản phẩm, và các mặt hàng có giá trị cao hơn sẽ trải qua nhiều lần kiểm tra. Trong trường hợp nghi ngờ tính xác thực, các mặt hàng sẽ không được niêm yết.

Nền tảng Bunjang của Hàn Quốc cũng đi theo hướng tương tự, phát triển hệ thống xác thực độc quyền của riêng mình, kết hợp các biện pháp kiểm tra trực quan truyền thống với thiết bị khoa học và trí tuệ nhân tạo ”được đào tạo trên hàng trăm nghìn điểm dữ liệu”.

Bunjang tuyên bố có tỷ lệ xác thực chính xác 99,9% trong việc xác định hàng hóa chính hãng. Hệ thống xác minh của họ có thể liên tục học hỏi và thích ứng với các phương pháp làm giả mới bằng cách tận dụng AI.

Trong trường hợp nghi ngờ tính xác thực, các mặt hàng sẽ không được niêm yết.

Cả Carousell và Bunjang đều cho biết công nghệ xác thực đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tại Bunjang, hàng xa xỉ hiện chiếm hơn một phần tư tổng giá trị hàng hóa hàng năm 1,1 tỷ USD của nền tảng này. Ông Jaewha Choi cho biết các giao dịch và tổng giá trị hàng xa xỉ đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025.

Bà Tresor Tan của Carousell không tiết lộ con số cụ thể nhưng cho biết phân khúc hàng xa xỉ đã chứng kiến ​​“sự quan tâm rất lớn” và ghi nhận “sự tăng trưởng vượt bậc”. “Khi ai đó mua và bán một chiếc đồng hồ trị giá 100.000 USD trên nền tảng này, tính xác thực trở thành yếu tố quyết định”, bà nói. “Người dùng muốn Carousell giám sát tất cả các giao dịch có giá trị cao”.

Trong cuộc khảo sát của Boston Consulting Group với 7.800 người tiêu dùng, 78% người được hỏi cho biết “giá cả hợp lý” là lý do khiến họ mua hàng xa xỉ secondhand. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở việc tiết kiệm tiền. “Người mua sắm ngày càng bị thu hút bởi những bộ sưu tập hiếm hoặc đã ngừng sản xuất, không còn được bày bán tại các cửa hàng,” Samina Virk, Giám đốc Điều hành Vestiaire Collective tại Hoa Kỳ, chia sẻ với CNBC.

Trong khi đó, ông Choi cho biết những người mua sắm trẻ tuổi, với khả năng chi tiêu hạn chế, thích mua, tận hưởng và nhanh chóng bán lại các mặt hàng. “Sự tăng trưởng đáng chú ý này phản ánh sự thay đổi cơ bản về cách thế hệ Millennials và Gen Z, làn sóng người tiêu dùng xa xỉ tiếp theo, nhận thức và tương tác với hàng xa xỉ”.

Người mua sắm ngày càng bị thu hút bởi những bộ sưu tập hiếm hoặc đã ngừng sản xuất.

Dù thị trường hàng hiệu secondhand béo bở, các ông lớn xa xỉ vẫn tỏ ra dè dặt trong việc trực tiếp tham gia. Lý do là sự phức tạp về hậu cần và hình ảnh thương hiệu. Dù vậy, các thương hiệu bắt đầu theo dõi chặt chẽ thị trường secondhand để xem thuật toán của các nền tảng mua bán lại chỉ ra các xu hướng thời trang.

Một ví dụ điển hình là túi Chloé Paddington. Từng bị thất sủng, mẫu túi này bỗng nhiên "hot" trở lại trên thị trường đồ cũ. Giá trung bình của nó trên The RealReal tăng vọt từ 217 USD năm 2024 lên 724 USD hiện tại. Nắm bắt được tín hiệu, thương hiệu Chloé đã nhanh chóng tái phát hành mẫu túi này trên thị trường chính ngạch.