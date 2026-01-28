Thứ Tư, 28/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Kinh tế chăm sóc: “Mỏ vàng” mới cho tăng trưởng bền vững tại Việt Nam

Vũ Khuê

28/01/2026, 09:16

Nền kinh tế chăm sóc vốn lâu nay bị che khuất dưới danh nghĩa "nghĩa vụ gia đình" hiện đang dần lộ diện như một động lực mới cho tăng trưởng bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới và mở ra cơ hội tỷ đô cho các doanh nghiệp...

Hiện cả nước chỉ có duy nhất một bệnh viện lão khoa cấp tỉnh tại Quảng Ninh và khoảng 20 cơ sở dưỡng lão tư nhân.
Hiện cả nước chỉ có duy nhất một bệnh viện lão khoa cấp tỉnh tại Quảng Ninh và khoảng 20 cơ sở dưỡng lão tư nhân.

Kinh tế chăm sóc được hiểu là tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho cá nhân, đặc biệt là trẻ em, người già và người khuyết tật, bao gồm cả hình thức có trả lương và không trả lương. Đây là lĩnh vực then chốt đảm bảo phúc lợi xã hội và sự phát triển của cộng đồng.

Tại Diễn đàn Kinh tế Chăm sóc Việt Nam 2026, các chuyên gia đã khẳng định: "Việc đầu tư vào lĩnh vực này không chỉ là chi phí xã hội, mà là một chiến lược tạo giá trị kinh tế thực thụ".

TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI LỚN

Theo dự báo, đến năm 2034, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già, sớm hơn 2 năm so với nhận địnhtrước đó. Đến năm 2038, ước tính hơn 20% dân số sẽ trên 60 tuổi. Sự thay đổi này, cùng với xu hướng quy mô hộ gia đình nhỏ dần, đã tạo ra một nhu cầu khổng lồ về các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp.

Nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, cứ mỗi 1 USD đầu tư vào ngành chăm sóc có thể tạo ra tới 4 USD lợi ích kinh tế thông qua việc tăng năng suất lao động và tạo việc làm. Trên thế giới, kinh tế chăm sóc đóng góp trung bình khoảng 34% GDP.

Tại Việt Nam, khoảng 39,3% người cao tuổi và gia đình họ đã sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc chất lượng. Đây chính là "mỏ vàng" cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Dù tiềm năng là rất lớn, nhưng thực tế nền kinh tế chăm sóc tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với những "điểm nghẽn" cố hữu.

Hiện nay, phụ nữ Việt Nam vẫn đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc không lương, trung bình khoảng 3 giờ mỗi ngày, cao gấp gần hai lần so với nam giới. Tại khu vực nông thôn, khoảng 72% khối lượng công việc chăm sóc tại gia đình thuộc về phụ nữ. Sự chênh lệch này không chỉ tạo ra áp lực tâm lý mà còn hạn chế cơ hội tham gia thị trường lao động và thăng tiến của phái nữ.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang rơi vào tình trạng "khủng hoảng thiếu" nhân lực ngành chăm sóc. Việt Nam chỉ có 16 điều dưỡng trên một vạn dân, thấp hơn rất nhiều so với Trung Quốc (35), Malaysia (33) hay Nhật Bản (hơn 100).

Một nghịch lý là nhân viên chăm sóc hiện đã có mã đào tạo, nhưng vẫn chưa có "mã nghề" chính thức. Điều này khiến nghề chăm sóc chưa được tôn trọng đúng mức, thu nhập bấp bênh và khó thu hút giới trẻ.

Đặc biệt, chảy máu chất xám vẫn đáng báo động, khoảng 3.000 điều dưỡng từng đi làm việc tại Nhật Bản (chương trình EPA) sau khi về nước đã không quay lại làm nghề do thiếu môi trường và chính sách đãi ngộ phù hợp.

Các chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn.
Các chuyên gia chia sẻ tại diễn đàn.

Cùng với đó là rào cản nhận thức và hạ tầng. Nhiều người vẫn coi việc chăm sóc cha mẹ tại nhà hoàn toàn là "đạo hiếu" và nếu thuê người chăm sóc hoặc đưa vào viện dưỡng lão là thiếu hiếu thảo. Trong khi đó, hệ thống lão khoa hiện nay mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu thực tế. Cả nước chỉ có duy nhất một bệnh viện lão khoa cấp tỉnh tại Quảng Ninh và khoảng 20 cơ sở dưỡng lão tư nhân với chi phí khá cao.

HÓA GIẢI CÁC ĐIỂM NGHẼN

Để hiện thực hóa tiềm năng của kinh tế chăm sóc, các ý kiến đều nhận định Việt Nam cần một chiến lược tổng thể và sự chung tay của bốn bên: Chính phủ - doanh nghiệp - cộng đồng - gia đình.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bách Niên Thiên Đức, nhấn mạnh việc đầu tiên cần làm là phải ban hành "mã nghề" cho nhân viên chăm sóc.

“Khi chưa có mã nghề, chúng ta không thể xây dựng tiêu chuẩn đào tạo bài bản, không có thang bảng lương tương xứng và quan trọng nhất là không tạo ra được niềm tự hào nghề nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng hàng ngàn điều dưỡng chất lượng cao sau khi đi tu nghiệp tại Nhật Bản về nước đã chọn làm nghề khác hoặc tìm cách quay lại nước ngoài vì cảm thấy công việc tại Việt Nam không được coi trọng”, ông Ngọc trăn trở.

Đồng tình, ông Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, đề xuất cần sớm xây dựng hệ thống chứng chỉ hành nghề và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho lực lượng này. Việc chuyên nghiệp hóa không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là cơ sở để bảo vệ quyền lợi, an sinh xã hội cho người lao động, biến công việc chăm sóc từ "việc làm tạm bợ" thành một sự nghiệp bền vững.

Thay vì tư duy tập trung toàn bộ nguồn lực vào các viện dưỡng lão quy mô lớn – vốn chỉ dành cho một bộ phận nhỏ dân số có thu nhập cao, TS Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) gợi mở một hướng đi thực tế hơn: Mô hình "90-7-3". Theo đó, 90% người cao tuổi sẽ được chăm sóc tại gia đình, 7% tại các trung tâm cộng đồng ban ngày và chỉ 3% tại các cơ sở tập trung dành cho người cần hỗ trợ đặc biệt.

Để thực hiện điều này, Nhà nước cần đóng vai trò dẫn dắt bằng cách đầu tư vào hạ tầng y tế cơ sở và các trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại phường, xã. Đây sẽ là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc ngắn hạn, tư vấn sức khỏe và kết nối các tình nguyện viên. Khi mạng lưới cộng đồng đủ mạnh, áp lực lên các bệnh viện tuyến trên và gánh nặng của các gia đình sẽ giảm đi đáng kể.

Ông Nguyễn Hải Đạt, Điều phối viên Chương trình Quốc gia về An sinh Xã hội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhấn mạnh rằng cốt lõi của việc hóa giải điểm nghẽn nằm ở khung giải pháp 5R, bao gồm: Recognize (Ghi nhận) - công nhận giá trị kinh tế của công việc chăm sóc; Reduce (Giảm thiểu) - giảm bớt gánh nặng công việc chăm sóc không tên thông qua hạ tầng hỗ trợ; Redistribute (Phân phối lại) - chia sẻ trách nhiệm giữa nam và nữ, giữa gia đình và Nhà nước; Reward (Đãi ngộ)- trả công xứng đáng và đảm bảo an sinh xã hội cho người làm nghề; Representation (Đại diện) - thúc đẩy tiếng nói của người lao động trong ngành.

Cuối cùng, không thể thiếu vai trò của đầu tư công và chuyển đổi số. Các chuyên gia kiến nghị Chính phủ cần có các gói tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế chăm sóc, đặc biệt là các nền tảng ứng dụng kết nối dịch vụ (Agetech). Việc ứng dụng công nghệ để quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, bác sĩ từ xa hay các thiết bị giám sát thông minh sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực nhân sự đang thiếu hụt, đồng thời giảm chi phí cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

07:15, 21/01/2026

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Thera Healthcare Center và sức hút từ mô hình cho thuê bất động sản chăm sóc sức khỏe

08:00, 15/01/2026

Thera Healthcare Center và sức hút từ mô hình cho thuê bất động sản chăm sóc sức khỏe

Ajinomoto và chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên “Khoa học về Axit amin”

18:21, 24/12/2025

Ajinomoto và chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên “Khoa học về Axit amin”

Từ khóa:

Chăm sóc người cao tuổi chính sách an sinh xã hội công nghệ trong chăm sóc Diễn đàn Kinh tế Chăm sóc Việt Nam 2026 khủng hoảng thiếu nhân lực chăm sóc kinh tế chăm sóc mô hình chăm sóc tại gia đình tiềm năng kinh tế chăm sóc

Đọc thêm

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025: Xây dựng thế hệ công dân xanh

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025: Xây dựng thế hệ công dân xanh

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là sáng kiến nằm trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN), do Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia thành viên tổ chức. Các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại các sự kiện bên lề Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN, qua đó góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường và phát triển bền vững trong khu vực...

Cơ cấu lại thị trường và sản phẩm, xuất khẩu Nghệ An tìm dư địa tăng trưởng mới

Cơ cấu lại thị trường và sản phẩm, xuất khẩu Nghệ An tìm dư địa tăng trưởng mới

Cùng với đa dạng hóa thị trường, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Nghệ An đang dịch chuyển rõ nét sang nhóm hàng công nghiệp chế biến, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu xuất khẩu cao trong giai đoạn tới, tỉnh vẫn đứng trước nhiều thách thức về doanh nghiệp đầu tàu, công nghiệp phụ trợ và chất lượng nguồn nhân lực...

Chiến lược xanh hóa bền vững từ tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng

Chiến lược xanh hóa bền vững từ tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng

Áp lực từ khách hàng và xu thế toàn cầu đang thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam bước vào cuộc chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, thành công không đến từ việc đuổi theo trào lưu, mà từ chiến lược rõ ràng, bắt đầu bằng tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng…

Dự án SHIFT dẫn dắt dòng vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Dự án SHIFT dẫn dắt dòng vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Dự án SHIFT được triển khai trong khuôn khổ Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) của Cộng hòa Liên bang Đức, do Bộ Môi trường, Hành động Khí hậu, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Đức (BMUKN) tài trợ, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các công nghệ và giải pháp xanh, thân thiện với khí hậu, qua đó hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050...

FTZ Cái Mép Hạ: “Đòn bẩy” chiến lược đưa TP.Hồ Chí Minh thành Trung tâm Logistics Đông Nam Á

FTZ Cái Mép Hạ: “Đòn bẩy” chiến lược đưa TP.Hồ Chí Minh thành Trung tâm Logistics Đông Nam Á

Với diện tích mới hơn 6.770km² sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh đang chuyển mình từ đô thị trung tâm thành siêu vùng đô thị-công nghiệp-logistics. Trong đó, Khu Thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ được kỳ vọng là hạt nhân lan tỏa, tái định hình chuỗi giá trị liên vùng và đưa thành phố vươn tầm quốc tế…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025: Xây dựng thế hệ công dân xanh

Thị trường

2

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Ấn Độ có gì?

Thế giới

3

Cơ cấu lại thị trường và sản phẩm, xuất khẩu Nghệ An tìm dư địa tăng trưởng mới

Thị trường

4

Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Thế giới

5

Cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Hà Nội – Bắc Giang lên 8 làn xe theo hình thức PPP

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy