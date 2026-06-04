Thứ Năm, 04/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lý do chứng khoán Ấn Độ tụt lại sau Hàn Quốc và Đài Loan

Hoài Thu

04/06/2026, 18:27

Chỉ khoảng 18 tháng trước, vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn cao gấp 3,5 lần Hàn Quốc và hơn 2 lần so với thị trường Đài Loan. Tuy nhiên, cục diện đã đảo chiều nhanh chóng khi cả Hàn Quốc và Đài Loan gần đây đều vượt lên trên Ấn Độ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Năm 2026, cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là động lực chính của dòng vốn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư đã đẩy vốn hóa của những cổ phiếu gắn với AI và bán dẫn như TSMC, Samsung và SK Hynix vượt mốc 1 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, diễn biến này lại là bất lợi lớn với Ấn Độ - nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhưng thiếu một doanh nghiệp AI quy mô đủ lớn để thu hút dòng vốn toàn cầu.

Sức ép càng rõ hơn khi câu chuyện tiêu dùng nội địa, vốn là điểm hấp dẫn lớn của thị trường Ấn Độ trong nhiều năm qua, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Các hộ gia đình nước này đang chịu tác động từ lạm phát cao hơn, đồng nội tệ mất giá và tốc độ tạo việc làm chất lượng cao chậm lại.

Tiêu dùng suy yếu, trong khi chi phí đầu vào tăng do xung đột ở Trung Đông, được dự báo sẽ kéo giảm tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp Ấn Độ trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027. Theo các chuyên gia, những sức ép này càng khiến nhà đầu tư nước ngoài có thêm lý do rút vốn khỏi thị trường Ấn Độ.

Theo dữ liệu từ cơ quan lưu ký chứng khoán NSDL của Ấn Độ, từ tháng 1 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 27,6 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ, cao hơn đáng kể so với mức bán ròng 18,9 tỷ USD trong cả năm 2025.

Trong khi đó, vốn hóa của các thị trường chứng khoán trong khu vực lại tăng mạnh. Ngày 26/5, vốn hóa thị trường chứng khoán Đài Loan đạt gần 5 nghìn tỷ USD, giúp thị trường này vượt Ấn Độ để trở thành thị trường cổ phiếu lớn thứ 5 thế giới. Chỉ một tuần sau, Hàn Quốc cũng vượt qua Ấn Độ, khiến thị trường chứng khoán Ấn Độ rơi xuống vị trí thứ 7.

Thực tế cho thấy cục diện đảo chiều tương đối nhanh. Mới chỉ khoảng 18 tháng trước, vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn cao gấp 3,5 lần Hàn Quốc và gấp hơn 2 lầnso với thị trường Đài Loan.

“Ấn Độ từng là một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất trong gần một thập kỷ tính đến năm 2024. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 2 năm qua, câu chuyện về Ấn Độ đã chuyển từ ‘thị trường hấp dẫn nhất’ thành thị trường ‘không ai còn muốn nghĩ tới’, ông Nitin Jain, CEO công ty Kotak Mahindra Asset Management Singapore, nhận xét với CNBC.

Ngược lại, Hàn Quốc và Đài Loan đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào AI và bán dẫn. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số Kospi 200 của Hàn Quốc đã tăng hơn 130%, trong khi chỉ số FTSE TWSE 50 của Đài Loan tăng hơn 60%, vượt xa các thị trường khác tại châu Á. Ngược lại, các chỉ số chứng khoán chuẩn của Ấn Độ là những chỉ số duy nhất giảm điểm, mất hơn 10%, theo dữ liệu từ LSEG.

Theo ông Jain, AI hiện là chủ đề đầu tư có sức hút rất lớn. Chừng nào lợi nhuận của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này còn tiếp tục được dự báo tăng, nhà đầu tư sẽ vẫn ưu tiên các thị trường hưởng lợi trực tiếp từ AI, thay vì chuyển vốn sang những thị trường khác.

Trong khi đó, Ấn Độ được cho là đã bỏ lỡ làn sóng này. Theo ông Venugopal Garre, CEO kiêm Trưởng bộ phận nghiên cứu Ấn Độ tại công ty nghiên cứu đầu tư Bernstein, nước này không có hệ sinh thái sản xuất bán dẫn đủ mạnh.

“Ở mảng dịch vụ, các công ty công nghệ thông tin Ấn Độ vẫn chủ yếu dựa vào dịch vụ và lợi thế chi phí lao động thấp, thay vì chuyển mạnh sang những lĩnh vực mới hơn, đòi hỏi nhiều vốn và có mức độ rủi ro cao hơn”, ông Garre chỉ ra.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng việc Ấn Độ thiếu các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng AI không phải là nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư toàn cầu rút vốn khỏi thị trường này.

“Brazil cũng không có nhóm cổ phiếu AI nổi bật, nhưng thị trường chứng khoán nước này vẫn tăng trưởng tốt”, ông Sridhar Sivaram, Giám đốc đầu tư tại công ty chứng khoán Enam Securities ở Mumbai, nói. Theo ông, vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ cổ phiếu Ấn Độ đang được định giá cao, trong khi tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp năm ngoái chỉ ở mức “rất khiêm tốn”.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Alpine Macro, cổ phiếu Ấn Độ hiện giao dịch ở mức 21 lần lợi nhuận dự phóng, tương đương Đài Loan. Trong khi đó, cổ phiếu Hàn Quốc chỉ giao dịch ở mức 9 lần lợi nhuận dự phóng. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang phải trả mức giá khá cao để mua cổ phiếu Ấn Độ, trong khi triển vọng lợi nhuận không tương xứng với định giá.

Triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp Ấn Độ cũng đang chịu sức ép. Công ty chứng khoán Nomura đã hạ 4% dự báo lợi nhuận đối với 256 doanh nghiệp lớn của Ấn Độ mà công ty theo dõi trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027, chủ yếu do tác động từ xung đột ở Trung Đông.

Diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng thể hiện qua việc tỷ trọng của thị trường này trong chỉ số MSCI giảm mạnh. Từ mức đỉnh gần 20% vào năm 2024, tỷ trọng của Ấn Độ hiện chỉ còn khoảng 11%.

Theo các nhà phân tích, nếu xung đột ở Trung Đông kết thúc, một số sức ép ngắn hạn đối với thị trường Ấn Độ có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo ngại về những vấn đề dài hạn hơn, nhất là triển vọng tiêu dùng trong nước và khả năng cạnh tranh của ngành công nghệ thông tin Ấn Độ trong bối cảnh AI phát triển nhanh.

Theo ông Yan Wang, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường mới nổi và Trung Quốc tại Alpine Macro, sự phát triển của tự động hóa và robot đang làm giảm vai trò của lao động giá rẻ - yếu tố lâu nay được xem là một lợi thế cạnh tranh của Ấn Độ. Đồng thời, tốc độ ứng dụng AI nhanh cũng đặt ra câu hỏi về triển vọng dài hạn của một số mảng trong ngành công nghệ thông tin nước này.

“Kết hợp với mặt bằng định giá cổ phiếu vẫn còn cao, những yếu tố này có thể tiếp tục hạn chế sự hào hứng của nhà đầu tư nước ngoài đối với Ấn Độ, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt”, ông Wang nhận xét với CNBC.

Hàn Quốc vượt Ấn Độ để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 6 thế giới

12:07, 03/06/2026

Hàn Quốc vượt Ấn Độ để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 6 thế giới

Đằng sau xu hướng mất giá kéo dài của đồng rupee Ấn Độ

07:28, 29/05/2026

Đằng sau xu hướng mất giá kéo dài của đồng rupee Ấn Độ

Đồng rupee rớt giá thấp kỷ lục, Ấn Độ lại phải can thiệp

10:27, 21/05/2026

Đồng rupee rớt giá thấp kỷ lục, Ấn Độ lại phải can thiệp

Từ khóa:

Ấn Độ chứng khoán Ấn Độ Đài Loan Hàn Quốc thế giới

Đọc thêm

Tỷ phú vận tải biển Hy Lạp: “Thà phải đóng phí để đi qua eo biển Hormuz”

Tỷ phú vận tải biển Hy Lạp: “Thà phải đóng phí để đi qua eo biển Hormuz”

“Đối với tôi, thà phải trả phí 100.000 hay 200.000 USD, tùy theo kích thước hàng hóa hoặc kích thước tàu, còn hơn có tất cả những rắc rối này”...

OECD cảnh báo về “kịch bản đen tối” nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài

OECD cảnh báo về “kịch bản đen tối” nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa đưa ra cảnh báo về một "kịch bản đen tối" nếu khủng hoảng năng lượng hiện nay không được giải quyết kịp thời...

Đồng won chạm đáy 17 năm, Hàn Quốc cam kết hành động quyết liệt

Đồng won chạm đáy 17 năm, Hàn Quốc cam kết hành động quyết liệt

Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẵn sàng hành động để hạn chế biến động quá mức trên thị trường tài chính, trong bối cảnh đồng won suy yếu về gần mức thấp nhất kể từ năm 2009, còn lợi suất trái phiếu tăng...

Phố Wall cũng “méo mó” với sự thống trị của cổ phiếu công nghệ

Phố Wall cũng “méo mó” với sự thống trị của cổ phiếu công nghệ

Nhóm cổ phiếu công nghệ hiện chiếm 39% vốn hóa S&P 500, làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc và rủi ro trên thị trường chứng khoán Mỹ...

Cảnh báo biến đổi khí hậu có thể khiến mưa đá lớn xuất hiện nhiều hơn, thiệt hại nặng hơn

Cảnh báo biến đổi khí hậu có thể khiến mưa đá lớn xuất hiện nhiều hơn, thiệt hại nặng hơn

Biến đổi khí hậu đang tạo ra những rủi ro mới đối với kinh tế và hạ tầng toàn cầu. Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy số lượng các trận mưa đá lớn có thể tăng tới 47% vào cuối thế kỷ này nếu phát thải khí nhà kính tiếp tục ở mức cao…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

OECD cảnh báo về “kịch bản đen tối” nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài

Thế giới

2

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp

Đầu tư

3

Hà Nội: 7 cơ quan phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Dân sinh

4

Cổ phiếu bán lẻ: Trông mong "mùa hè rực lửa" và World Cup 2026

Chứng khoán

5

Petrolimex bán toàn bộ cổ phiếu quỹ để tái cấu trúc tài chính

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy