“Kinh tế tiện lợi”: Người tiêu dùng đang định giá lại thời gian
Hải Yến
06/05/2026, 14:36
Việc tối đa hóa sự tiện lợi đang trở thành một định nghĩa rõ nét cho nhịp sống đô thị tại Việt Nam. Không dừng lại ở các dịch vụ thiết yếu, xu hướng này đã phát triển thành một hệ sinh thái đa tầng, phản ánh sự dịch chuyển từ nhu cầu cơ bản sang tư duy tối ưu hóa nguồn lực…
Khái niệm “Convenience Maxing”, tạm dịch là “tối
đa hóa sự tiện lợi”, đang trở thành một từ khóa quen thuộc trong các báo cáo xu
hướng tiêu dùng toàn cầu. Thường được gọi là “kinh tế lười”, nhưng bản
chất của hiện tượng này không nằm ở việc con người ngại làm việc, mà ở việc họ
tái định giá thời gian và năng lượng cá nhân.
Người tiêu dùng ngày nay chủ động chi trả thêm để giảm
thiểu tối đa công sức, thời gian và các bước trung gian trong đời sống. Thay vì
tự thực hiện các hoạt động như mua sắm, nấu ăn hay di chuyển, họ lựa chọn các dịch
vụ giúp “rút ngắn quy trình”, từ đó tối ưu hóa quỹ thời gian cá nhân.
Theo khảo sát của Morgan Stanley, 77% người
tiêu dùng coi tiện lợi (tốc độ, khả năng tiếp cận, sự dễ dàng) là yếu tố then
chốt trong quyết định mua sắm, và họ sẵn sàng trả thêm khoảng 5% chi phí để đổi
lấy điều đó. Đây chính là
quá trình thương mại hóa thời gian, biến sự tiện lợi thành một loại "hàng
hóa" có khả năng định hình lại hành vi tiêu dùng số.
ĐIỀU GÌ ĐỨNG SAU
LÀN SÓNG TIÊU DÙNG TIỆN LỢI?
Sự trỗi dậy của “kinh tế lười” không phải là
hiện tượng ngẫu nhiên. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở áp lực thời gian và quá tải nhận
thức trong xã hội hiện đại. Khi nhịp sống đô thị tăng tốc, người tiêu dùng
không còn tối ưu chi phí tiền bạc mà chuyển sang tối ưu “chi phí thời gian”.
Song song đó, công nghệ số đã làm giảm “ma sát
tiêu dùng” gần như về 0. Thương mại điện tử, thanh toán số, AI và logistics
thông minh giúp việc mua sắm diễn ra tức thời. Chính sự phát triển này tạo ra một
vòng lặp: công nghệ làm tăng tiện lợi - người dùng quen với tiện lợi - kỳ vọng
về tiện lợi tiếp tục tăng... Kết quả là các tiêu chuẩn như giao hàng nhanh, miễn
phí vận chuyển hay dịch vụ “tất cả trong một” (all-in-one) dần trở thành mặc định.
Tại Việt Nam, các động lực này còn thể hiện rõ
nét hơn. Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa cao
và dân số trẻ khiến nhu cầu tối ưu thời gian trở nên cấp thiết. Đồng thời, sự
phổ cập của smartphone và internet đã tạo nền tảng để các dịch vụ tiện lợi phát
triển mạnh. Theo Statista, Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện
tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, với quy mô dự kiến đạt 60 tỷ USD vào năm
2030.
Tính tới tháng 3/2026, thị trường thương mại
điện tử Việt Nam đạt khoảng 43,2 tỷ USD với 48 triệu người dùng, trong đó 62%
đơn hàng yêu cầu giao trong ngày và thời gian giao trung bình chỉ khoảng 3,2 giờ
. Điều này phản ánh kỳ vọng ngày càng cao về tốc độ và tiện lợi. Không dừng lại
ở đó, khoảng 91% người tiêu dùng Việt Nam mua sắm online ít nhất mỗi tháng, và
gần 60% thực hiện giao dịch nhiều lần mỗi tháng hoặc mỗi tuần.
Các nền tảng giao đồ ăn, giao hàng tại Việt Nam không chỉ duy trì đà tăng trưởng, mà còn mở rộng quy mô thị trường với tốc
độ đáng chú ý. Theo báo cáo mới nhất của Momentum Works công bố đầu năm 2026,
quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đã đạt khoảng 2,1 tỷ USD
trong năm 2025, tăng 19% so với năm trước. Trước đó, thị trường này đã ghi nhận
mức tăng trưởng tới 26% từ 2023 đến 2024, đạt khoảng 1,8 tỷ USD , cho thấy đà mở
rộng liên tục qua các năm.
TIỆN LỢI HAY BỀN VỮNG: BÀI TOÁN CHƯA
CÓ LỜI GIẢI
Không chỉ dừng lại ở đồ ăn, các dịch vụ
“all-in-one” cũng đang nở rộ. Những ứng dụng tích hợp từ gọi xe, thanh toán,
mua sắm đến đặt lịch dịch vụ gia đình đang trở thành “trợ lý số” của người
dùng. Trong khi đó, các startup nội địa như bTaskee cung cấp dịch vụ dọn dẹp,
giặt ủi theo giờ, cho phép người dùng “thuê thời gian” của người khác chỉ trong
vài phút đặt lịch.
Song song với dịch vụ, robot hút bụi, máy rửa
bát, máy pha cà phê tự động… ngày càng phổ biến trong các gia đình trung lưu tại
Việt Nam. Năm 2025, trong khi mức tăng trưởng chung của khu vực Đông Nam Á duy trì ở mức 40%, doanh số bán lẻ robot hút bụi tại Việt Nam đã tăng trưởng hơn 70% chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025. Tổng giá trị thị trường ước tính đạt xấp xỉ 250 triệu USD vào cuối năm, chiếm tới 24,51% tổng giá trị thị trường robot dịch vụ của cả vùng, theo báo cáo của Ken Research.
Khác với giai đoạn sơ khởi khi người dùng ưu tiên các dòng máy giá rẻ, năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của những mẫu robot tích hợp AI. Phân khúc từ 10 đến 15 triệu đồng đang chiếm ưu thế với 53% thị phần, trong khi phân khúc cao cấp (trên 15 triệu đồng) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 14,8%. Người tiêu dùng Việt hiện có những yêu cầu rất cụ thể: robot phải tích hợp hút và lau đồng thời, có trạm sạc tự động làm sạch giẻ bằng nước nóng, khả năng điều hướng thông minh...
Tại Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt
Nam 2025 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức mới đây, vấn đề tối ưu trải
nghiệm người dùng trong kỷ nguyên số đã được các chuyên gia đặt trong mối quan hệ trực tiếp với
bài toán chi phí và hiệu quả vận hành. Tiện lợi không còn được nhìn nhận đơn
thuần là yếu tố thúc đẩy tiêu dùng, mà trở thành một áp lực mang tính hệ thống.
Khi người dùng quen với giao hàng trong ngày,
dịch vụ “một chạm” hay trải nghiệm liền mạch, các doanh nghiệp buộc phải liên tục
đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và logistics để duy trì tiêu chuẩn này. Tuy
nhiên, như nhiều báo cáo khu vực đã chỉ ra, chính chi phí vận hành, đặc biệt ở
khâu giao hàng chặng cuối, đang là yếu tố khiến nhiều mô hình thương mại điện tử
khó đạt được lợi nhuận bền vững.
Không chỉ dừng lại ở chi phí, các thảo luận tại
diễn đàn còn đặt ra câu hỏi về tính bền vững dài hạn của mô hình này. Khi tốc độ
trở thành tiêu chuẩn mặc định, hệ thống vận hành buộc phải gia tăng cường độ hoạt
động, kéo theo áp lực lên lực lượng lao động giao nhận và chuỗi cung ứng. Đồng
thời, sự gia tăng của giao hàng nhanh và tiêu dùng tức thời cũng làm dấy lên những
lo ngại về tác động môi trường, đặc biệt là bao bì và phát thải từ vận chuyển.
Từ đó có thể thấy, “kinh tế lười”
không chỉ là câu chuyện về hành vi tiêu dùng, mà đã trở thành một bài toán đa
chiều liên quan đến cấu trúc chi phí, mô hình lao động và cả chính sách quản
lý. Khi sự tiện lợi được đẩy lên mức tối đa, câu hỏi không còn là “có nên theo
đuổi xu hướng này hay không”, mà là theo đuổi đến đâu và bằng cách nào để
không đánh đổi sự bền vững trong dài hạn.
Kinh tế chia sẻ được “thổi bùng” nhờ Gen Z
15:14, 02/05/2026
Chinamaxxing: "Quyền lực mềm" của xu hướng tiêu dùng Trung Quốc trên toàn cầu
10:38, 28/04/2026
Di sản kỹ thuật số: Từ dữ liệu thành nguồn lực kinh tế
Các sản phẩm điện ảnh trở thành một phần của hệ sinh thái thời trang
Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch quảng bá của bộ phim “The Devil Wears Prada 2” được chú ý tại nhiều kinh đô thời trang. Từ New York đến London và Milan, mỗi lần dàn diễn viên xuất hiện đều trở thành chất liệu cho truyền thông và mạng xã hội…
World Cup 2026: Khi giá vé tăng như giá vàng
Giới chuyên môn nhận định, World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn mà giá trị thương mại vượt xa giá trị thể thao thuần túy. Doanh thu dự kiến của FIFA trong chu kỳ này có thể vượt mốc 11 – 13 tỷ USD, biến World Cup thành một trong những sự kiện sinh lời lớn nhất hành tinh…
Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại
Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…
Hai nữ nghệ sĩ hội ngộ tại triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp”
Tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ 06/5 đến ngày 10/5/2026, 50 tác phẩm trên chất liệu giấy dó và sơn dầu sẽ được giới thiệu tới người yêu nghệ thuật thủ đô trong khuôn khổ triển lãm mang tên “Cuộc sống tươi đẹp”…
Kinh tế chia sẻ được “thổi bùng” nhờ Gen Z
Những nỗ lực cắt giảm chi phí diễn ra khi giá cả hàng tiêu dùng ngày càng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông. Giá thực phẩm đắt đỏ cũng đang thúc đẩy mọi người tìm kiếm những cách thức để tiết kiệm cho bữa ăn…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: