Chinamaxxing: "Quyền lực mềm" của xu hướng tiêu dùng Trung Quốc trên toàn cầu

Từ việc uống nước nóng, đi dép trong nhà đến dáng đi chắp tay sau lưng, một bộ phận người trẻ phương Tây trên mạng xã hội đang chủ động “nhập vai” các thói quen thường nhật của người Trung Quốc. Trong khi đó, các sản phẩm nội địa Trung Quốc cũng dần trở nên phổ biến trên toàn cầu...

Nằm đâu đó giữa một xu hướng wellness và yếu tố mang màu sắc địa chính trị, “Chinamaxxing” - tối đa hóa Trung Quốc - đang trở thành một trong những hiện tượng mạng được bàn luận nhiều nhất trong quý 1/2026. Xu hướng này dần mang dáng dấp của một chiến dịch quảng bá do người dùng tự phát dành cho Trung Quốc.

Từ một trào lưu nhỏ trên TikTok nhằm tôn vinh văn hóa Trung Hoa, “Chinamaxxing” đã phát triển thành một phong trào văn hóa rộng lớn, có khả năng góp phần gia tăng sức mạnh “quyền lực mềm” của thị trường này. Đây được được xem như tín hiệu cho thấy mức độ đón nhận của phương Tây đối với sản phẩm, thẩm mỹ và lối sống Trung Quốc có thể đang có một bước tiến lớn.

KHÔNG CẦN MỘT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

Cách thức vận hành của xu hướng “Chinamaxxing” khá đơn giản: người dùng - chủ yếu ở phương Tây - đăng tải video ghi lại việc họ áp dụng các thói quen, hình thức giải trí, thẩm mỹ và sản phẩm gắn với đời sống thường nhật tại Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng họ đang “trở nên Trung Quốc hơn” hoặc sống trong “một giai đoạn rất Trung Quốc” của cuộc đời mình.

“'Chinamaxxing' mang nhiều đặc điểm của một hiện tượng bề mặt, lan truyền nhanh dựa trên các dấu hiệu thị giác và những hành vi mang tính trình diễn, hơn là sự thấu hiểu văn hóa một cách bền vững,” Lang Xiao, nhà sáng lập ARTouch Consulting và chuyên gia chiến lược liên văn hóa, nhận định.

“Tuy vậy, xu hướng này vẫn có thể phát triển vượt ra khỏi các yếu tố hình ảnh hay phong cách, để mở rộng sang những thay đổi về lối sống và hành vi,” bà bổ sung.

Dù có tiềm năng thúc đẩy các thương hiệu nội địa vươn ra thị trường quốc tế, “Chinamaxxing” không xuất phát từ một chiến dịch marketing hay sáng kiến của chính phủ. Thay vào đó, nó lan tỏa trong nền kinh tế chú ý theo cách mà nhiều xu hướng bền vững vẫn vận hành: thông qua các nhà sáng tạo nội dung cá nhân.

Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gốc Trung Sherry Zhu là một trong những nhân tố thúc đẩy xu hướng “Chinamaxxing” từ sớm. Chuỗi video mang tính hài hước, châm biếm của cô - hướng dẫn người không phải gốc Hoa cách “trở thành người Trung Quốc” thông qua lựa chọn về lối sống - đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và tạo ra làn sóng nội dung bắt chước.

Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gốc Trung Sherry Zhu là một trong những nhân tố thúc đẩy xu hướng “Chinamaxxing” từ sớm.

Từ đó, nội dung “Trung Quốc hoá” này dần mở rộng, bao trùm nhiều yếu tố đậm chất “Trung Quốc” như cháo, bia Thanh Đảo, khí công, y học cổ truyền Trung Quốc và thói quen uống nước nóng.

CÁC THƯƠNG HIỆU TIÊU DÙNG TRUNG QUỐC VƯƠN RA TOÀN CẦU

Bối cảnh đứng sau “Chinamaxxing” thực chất phản ánh một xu hướng lớn hơn - đặc biệt là làn sóng mở rộng ra thị trường quốc tế của các thương hiệu tiêu dùng Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Cơn sốt Labubu năm 2025 có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự gia tăng sức ảnh hưởng toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc. Doanh thu của Pop Mart tại Bắc Mỹ đã tăng khoảng 900% so với cùng kỳ trong quý 1/2025, và đến giữa năm 2025, vốn hóa thị trường của công ty này đã vượt tổng giá trị cộng lại của các hãng đồ chơi Hasbro, Mattel và Sanrio.

Doanh thu của Pop Mart tại Bắc Mỹ đã tăng khoảng 900% so với cùng kỳ trong quý I/2025

Các chuỗi trà sữa nội địa Trung Quốc như Chagee, Mixue và Molly Tea đã mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế như Singapore, Sydney, London và Los Angeles. Theo CNN, riêng Mixue hiện vận hành số lượng cửa hàng trên toàn cầu nhiều hơn cả McDonald's hay Starbucks. Trong khi đó, chuỗi lẩu Haidilao đã có hơn 1.400 nhà hàng tại 16 thị trường.

Đây không phải là những thương hiệu “ăn theo trào lưu” trên Internet, mà là các doanh nghiệp đã đạt quy mô lớn, tận dụng tính lan truyền trên mạng xã hội như một công cụ thu hút khách hàng, đồng thời xây dựng nhận diện thương hiệu bền vững tại thị trường quốc tế.

Các chuỗi trà sữa nội địa Trung Quốc đã mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế.

Thế hệ Gen Z Trung Quốc đã sớm thể hiện niềm tự hào với nhãn “Made in China”, và người tiêu dùng phương Tây dường như cũng đang dần chia sẻ tâm lý này. “Chinamaxxing” có thể đang đặt nền móng cho một thế hệ khách hàng quốc tế quen thuộc hơn với các thương hiệu và cảm thấy thoải mái hơn với sản phẩm Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, từ thời trang, ẩm thực đến wellness và công nghệ.

Cùng với sự bùng nổ của Pop Mart và sức lan tỏa toàn cầu của TikTok, ảnh hưởng “quyền lực mềm” của Trung Quốc có thể đang mở rộng nhanh hơn - và rộng hơn - so với nhiều dự đoán trước đây.