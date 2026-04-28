Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Chinamaxxing: "Quyền lực mềm" của xu hướng tiêu dùng Trung Quốc trên toàn cầu

An Minh

28/04/2026, 10:38

Từ việc uống nước nóng, đi dép trong nhà đến dáng đi chắp tay sau lưng, một bộ phận người trẻ phương Tây trên mạng xã hội đang chủ động “nhập vai” các thói quen thường nhật của người Trung Quốc. Trong khi đó, các sản phẩm nội địa Trung Quốc cũng dần trở nên phổ biến trên toàn cầu...

Ảnh hưởng “quyền lực mềm” của Trung Quốc có thể đang mở rộng nhanh hơn - và rộng hơn - so với nhiều dự đoán trước đây.
Nằm đâu đó giữa một xu hướng wellness và yếu tố mang màu sắc địa chính trị, “Chinamaxxing” - tối đa hóa Trung Quốc - đang trở thành một trong những hiện tượng mạng được bàn luận nhiều nhất trong quý 1/2026. Xu hướng này dần mang dáng dấp của một chiến dịch quảng bá do người dùng tự phát dành cho Trung Quốc. 

Từ một trào lưu nhỏ trên TikTok nhằm tôn vinh văn hóa Trung Hoa, “Chinamaxxing” đã phát triển thành một phong trào văn hóa rộng lớn, có khả năng góp phần gia tăng sức mạnh “quyền lực mềm” của thị trường này. Đây được được xem như tín hiệu cho thấy mức độ đón nhận của phương Tây đối với sản phẩm, thẩm mỹ và lối sống Trung Quốc có thể đang có một bước tiến lớn.

KHÔNG CẦN MỘT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

Cách thức vận hành của xu hướng “Chinamaxxing” khá đơn giản: người dùng - chủ yếu ở phương Tây - đăng tải video ghi lại việc họ áp dụng các thói quen, hình thức giải trí, thẩm mỹ và sản phẩm gắn với đời sống thường nhật tại Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng họ đang “trở nên Trung Quốc hơn” hoặc sống trong “một giai đoạn rất Trung Quốc” của cuộc đời mình.

“'Chinamaxxing' mang nhiều đặc điểm của một hiện tượng bề mặt, lan truyền nhanh dựa trên các dấu hiệu thị giác và những hành vi mang tính trình diễn, hơn là sự thấu hiểu văn hóa một cách bền vững,” Lang Xiao, nhà sáng lập ARTouch Consulting và chuyên gia chiến lược liên văn hóa, nhận định.

“Tuy vậy, xu hướng này vẫn có thể phát triển vượt ra khỏi các yếu tố hình ảnh hay phong cách, để mở rộng sang những thay đổi về lối sống và hành vi,” bà bổ sung.

Dù có tiềm năng thúc đẩy các thương hiệu nội địa vươn ra thị trường quốc tế, “Chinamaxxing” không xuất phát từ một chiến dịch marketing hay sáng kiến của chính phủ. Thay vào đó, nó lan tỏa trong nền kinh tế chú ý theo cách mà nhiều xu hướng bền vững vẫn vận hành: thông qua các nhà sáng tạo nội dung cá nhân.

Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gốc Trung Sherry Zhu là một trong những nhân tố thúc đẩy xu hướng “Chinamaxxing” từ sớm. Chuỗi video mang tính hài hước, châm biếm của cô - hướng dẫn người không phải gốc Hoa cách “trở thành người Trung Quốc” thông qua lựa chọn về lối sống - đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và tạo ra làn sóng nội dung bắt chước.

Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gốc Trung Sherry Zhu là một trong những nhân tố thúc đẩy xu hướng “Chinamaxxing” từ sớm.

Từ đó, nội dung “Trung Quốc hoá” này dần mở rộng, bao trùm nhiều yếu tố đậm chất “Trung Quốc” như cháo, bia Thanh Đảo, khí công, y học cổ truyền Trung Quốc và thói quen uống nước nóng.

CÁC THƯƠNG HIỆU TIÊU DÙNG TRUNG QUỐC VƯƠN RA TOÀN CẦU

Bối cảnh đứng sau “Chinamaxxing” thực chất phản ánh một xu hướng lớn hơn - đặc biệt là làn sóng mở rộng ra thị trường quốc tế của các thương hiệu tiêu dùng Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Cơn sốt Labubu năm 2025 có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự gia tăng sức ảnh hưởng toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc. Doanh thu của Pop Mart tại Bắc Mỹ đã tăng khoảng 900% so với cùng kỳ trong quý 1/2025, và đến giữa năm 2025, vốn hóa thị trường của công ty này đã vượt tổng giá trị cộng lại của các hãng đồ chơi Hasbro, Mattel và Sanrio.

Doanh thu của Pop Mart tại Bắc Mỹ đã tăng khoảng 900% so với cùng kỳ trong quý I/2025

Các chuỗi trà sữa nội địa Trung Quốc như Chagee, Mixue và Molly Tea đã mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế như Singapore, Sydney, London và Los Angeles. Theo CNN, riêng Mixue hiện vận hành số lượng cửa hàng trên toàn cầu nhiều hơn cả McDonald's hay Starbucks. Trong khi đó, chuỗi lẩu Haidilao đã có hơn 1.400 nhà hàng tại 16 thị trường.

Đây không phải là những thương hiệu “ăn theo trào lưu” trên Internet, mà là các doanh nghiệp đã đạt quy mô lớn, tận dụng tính lan truyền trên mạng xã hội như một công cụ thu hút khách hàng, đồng thời xây dựng nhận diện thương hiệu bền vững tại thị trường quốc tế.

Các chuỗi trà sữa nội địa Trung Quốc đã mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế.

Thế hệ Gen Z Trung Quốc đã sớm thể hiện niềm tự hào với nhãn “Made in China”, và người tiêu dùng phương Tây dường như cũng đang dần chia sẻ tâm lý này. “Chinamaxxing” có thể đang đặt nền móng cho một thế hệ khách hàng quốc tế quen thuộc hơn với các thương hiệu và cảm thấy thoải mái hơn với sản phẩm Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, từ thời trang, ẩm thực đến wellness và công nghệ.

Cùng với sự bùng nổ của Pop Mart và sức lan tỏa toàn cầu của TikTok, ảnh hưởng “quyền lực mềm” của Trung Quốc có thể đang mở rộng nhanh hơn - và rộng hơn - so với nhiều dự đoán trước đây.

Giới siêu giàu Trung Quốc quản lý tài sản với tư duy toàn cầu

Giới trẻ Trung Quốc tăng chi tiêu cho thú cưng

Từ khóa:

Chinamaxxing quyền lực mềm Trung Quốc tiêu dùng xu hướng văn hóa Trung Quốc

Đọc thêm

Lai Châu: Chương trình OCOP khẳng định thương hiệu nông sản vùng cao Tây Bắc

Với 295 sản phẩm OCOP 4 sao và 3 sao, Chương trình OCOP tại tỉnh Lai Châu không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, gắn sản phẩm với văn hóa, du lịch địa phương. Lai Châu đang từng bước khẳng định vị thế với những sản phẩm đặc trưng, góp phần đưa nông sản vùng cao vươn xa trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Những hành lang và cầu thang giúp ngôi nhà “biết thở”

Biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, khiến ngành kiến trúc và xây dựng cần có những giải pháp chống nóng thiết thực hơn cho nhà ở. Ngoài vật liệu, một số cách quy hoạch tự nhiên và đơn giản cũng có thể giúp giảm thiểu tác động của bức xạ mặt trời…

Phân khúc đồ uống không calo “dậy sóng”

Ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu đang trải qua một sự chuyển dịch đột ngột sang các loại đồ uống chức năng. Không chỉ đơn thuần là giảm lượng calo, xu hướng này còn phản ánh nhiều thay đổi trong ưu tiên của người tiêu dùng…

Chi tiền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng

Từ châm cứu đến “trường mẫu giáo cho chó”, quy mô thị trường thú cưng trị giá 40 tỷ USD tại Trung Quốc đang dịch chuyển rõ rệt từ nhu cầu chăm sóc cơ bản sang các khoản chi mang tính cảm xúc và phong cách sống cao cấp...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá USD tự do tăng vọt, ngân hàng bán ra sát mức trần

Tài chính

2

VN-Index “tranh thủ” tăng mạnh trước kỳ nghỉ

Chứng khoán

3

Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt gần 3.450 tỷ đồng

Đầu tư

4

Thanh Hóa: Từ giống gà quê, nông dân tìm ra “công thức” làm giàu

Nông sản

5

Lai Châu: Chương trình OCOP khẳng định thương hiệu nông sản vùng cao Tây Bắc

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy