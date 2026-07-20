Blog chứng khoán: Nhịp ép quyết định

Thị trường này tốt nhất là né sang một bên. Khi các tay chơi lớn chung ý chí đè xuống thì lao vào đỡ chỉ tổ thiệt. Lực lượng khởi xướng sẽ phải là lực lượng dọn dẹp tàn cuộc. Cho đến khi “mìn” được dọn quang thì mới nên vào lượm lặt.
33 cổ phiếu giảm kịch sàn hôm nay là khá nhiều vì thị trường gần đây ít có đợt ép mạnh như vậy. Phiên ngày 23/3/2026 khoảng 38 mã sàn, phiên ngày 9/3 khoảng 233 mã sàn. Hôm nay là lần thứ 3 trong năm 2026 thị trường bị ép dữ dội.
Đợt bán tháo này có điểm khác là mức thua lỗ thực ra rất lớn vì cổ phiếu đã giảm trước từ lâu mà nhìn vào VNI thì không thấy được. Vì vậy đây không chỉ là vấn đề tín hiệu kỹ thuật của chỉ số, mà là nỗ lực thoát ra khỏi các vị thế mặc kẹt đang “tra tấn” nhiều ngày.
Sau phiên bán tháo hôm nay thị trường có thể hồi lại một chút nhưng điều đó không có nghĩa là áp lực cần giải phóng đã xong. Về khối lượng, hôm nay khoảng 789,2 triệu cổ phiếu ở HSX được trao tay (chưa tính thỏa thuận), cao nhất kể từ ngày 20/5 vừa qua, tăng 52% so với khối lượng trung bình 20 phiên liền trước. Điều này cho thấy áp lực cũng đã được xả ra đáng kể, nhưng không có gì đảm bảo lượng mắc kẹt suốt thời gian qua đã cạn. Tâm lý thông thường khi một ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị bẻ gãy, nhà đầu tư sẽ bán đi để bảo toàn vốn cho cơ hội mua rẻ hơn sắp tới, vì vậy hôm nay có thể chỉ là đợt bán đầu tiên.
Bốn phiên cuối tuần trước thử thách vùng hỗ trợ quanh đáy tháng 6 có thanh khoản không cao, trừ phiên ngày 16/7 và đến hôm nay lượng này đã lỗ nặng khiến cả tuần trước giống như một bull-trap. Thị trường cần phải kiểm tra áp lực bán thêm vài ngày nữa, tốt nhất nên ở quanh một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mới nào đó để tăng “độ cứng tâm lý”.
Thị trường phái sinh tiếp tục là “cứu cánh” trong xu hướng giảm, ban đầu F1 còn kỳ vọng khá lớn khi basis chênh lệch không đáng kể. Theo chiều giảm basis thậm chí càng lúc càng dương rộng hơn. Thời điểm Short rất đẹp khi VN30 không vượt được 1924.xx. Tuy đường xuống F1 không mượt như VN30 nhưng lợi thế là quá rõ ràng. Thanh khoản F1 phiên này tăng vọt 65% so với phiên cuối tuần trước.
Hôm nay VIC còn chưa tham gia tạo sức ép, buổi chiều mới chỉ VHM gia nhập nhóm lao dốc. Tuy nhiên cổ phiếu ngân hàng đang chịu áp lực rất lớn. Do đó nên quan sát nhóm này trong những ngày tới.
VN30 đóng cửa tại 1887.32. Cản gần nhất ngày mai là 1894; 1904; 1918; 1924; 1934; 1949. Hỗ trợ 1886; 1875; 1865; 1854; 1842; 1834.
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