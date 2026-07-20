Cổ phiếu sàn cả loạt, VN-Index lao dốc “nặng” nhất 6 tuần

Áp lực bán tháo không có dấu hiệu hạ nhiệt chiều nay, thậm chí còn mạnh thêm. Phiên sáng mới có 5 cổ phiếu giảm sàn, đóng cửa lên tới 33 mã. Thanh khoản HoSE cũng ghi nhận tăng 49% so với buổi sáng.

VN-Index chính thức thủng đáy ngắn hạn.

VN-Index đóng cửa giảm 2,46% tương đương -43,94 điểm, mức giảm trong một ngày mạnh nhất 6 tuần trở lại đây. Chỉ số rơi xuống mức 1743,51 điểm, tức là chỉ thêm một phiên bán tháo nữa giống hôm nay là tới ngưỡng 1700 điểm.

Độ rộng thị trường về cơ bản vẫn kém như phiên sáng, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì tệ hơn đáng kể. Chốt phiên sáng VN-Index có 147 cổ phiếu giảm quá 2%, đóng cửa là 184 mã, trong đó 33 mã giảm hết biên độ. Thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 73% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, giá trị tuyệt đối đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng.

Đây là đợt bán tháo dữ dội nhất kể từ khi VN-Index rời đỉnh lịch sử từ giữa tháng 5 vừa qua. Về số lượng cổ phiếu giảm sàn, hôm nay cũng là nhiều nhất kể từ phiên ngày 23/3/2026 (38 mã). Cũng phải lưu ý là phiên ngày 23/3 chỉ số giảm 3,44% và tạo đáy.

Nguyên nhân chính khiến VN-Index lao dốc nặng hơn hẳn phiên sáng (-1,85%) là do có thêm áp lực của các trụ. VHM có màn lao dốc rất mạnh khi giảm 1,93% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa mất 2,56%. GAS chốt phiên sáng đang xanh 0,26%, đóng cửa bốc hơi 4,07%, tức là riêng chiều nay giảm tới 4,32%. BID riêng chiều giảm 1,86%, chốt giảm 4,64%. TCB giảm thêm 1,96% thành -4,77%...

Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 21 mã giảm giá so với buổi sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. Số nhích giá lên hầu hết có biên độ không đáng kể, ví dụ VIC tăng 0,32% để quay về tham chiếu; HDB hồi 0,37%, còn giảm 1,47%. Riêng có VJC tăng tốt 0,99% để đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,53%. LPB tăng thêm 0,94%, thành +1,13%. FPT cũng phục hồi 0,75% và đảo chiều thành công +0,15% so với tham chiếu. VN30-Index chốt phiên giảm 2,29%, yếu hơn buổi sáng đáng kể (-1,74%).

Với phần còn lại của thị trường, tình thế bi đát hơn nhiều. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 45 mã tăng/296 mã giảm, không khác phiên sáng nhiều lắm (40 mã tăng/274 mã giảm). Tuy nhiên mặt bằng giá cổ phiếu thì khác, tới 33 mã giảm sàn với rất nhiều mã thanh khoản hàng trăm tỷ đồng như GEX, DXG, VIX, CTS, DBC, CII, VCG, SHB… Thanh khoảng cao, giá rơi xuống kịch sàn thì chắc chắn là do bên cầm cổ bán tháo.

Một chút an ủi là chiều nay khối ngoại có mua ròng. Khối này tăng giải ngân mới gấp 2,7 lần phiên sáng, vị thế ròng đạt +204 tỷ đồng so với -248,7 tỷ buổi sáng. MWG được mua nổi bật với 205,1 tỷ đồng, VIC +73,9 tỷ, VNM +51,3 tỷ, VND +37,6 tỷ, HDB +32,1 tỷ. Phía bán ròng có VCB -148,7 tỷ, STB -69,2 tỷ, VPB -64,3 tỷ, MBB -42,7 tỷ, HPG -34,2 tỷ.

Thống kê cuối ngày có tới 34,7% số cổ phiếu trong VN-Index đóng cửa ở giá thấp nhất. Nếu tính cả những mã nhích lên khỏi đáy 1 bước giá nhờ lệnh mua cuối (còn dư bán ngay trên giá thấp nhất) thì tỷ lệ tới gần 52%. Điều này cho thấy sức ép bán tháo duy trì đến tận cuối phiên.

Việc VN-Index thủng đáy ngắn hạn đã mở ra cơ hội để thị trường tiếp tục điều chỉnh thêm nữa. Điều này sẽ gây tổn thất rất lớn cho nhà đầu tư vì đa số cổ phiếu thực tế đã điều chỉnh kéo dài rất lâu trước khi VN-Index điều chỉnh.