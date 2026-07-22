Áp lực bán tháo tăng vọt, khối ngoại xả ròng gần ngàn tỷ, VN-Index “thủng” mốc 1700 điểm

Chỉ số kết phiên sáng để mất 37,66 điểm, rơi xuống 1692,9 điểm, độ rộng cực tệ với 63 mã tăng và 250 mã giảm, trong đó 164 mã giảm quá 1%.
Diễn biến độ rộng cho thấy thị trường vẫn có khoảng thời gian ngắn đầu ngày khá ổn định. VN-Index phải sau 9h30 mới bắt đầu đỏ, độ rộng tại thời điểm này còn tốt với 148 mã tăng/83 mã giảm. Tuy vậy chỉ đến 10h đã là 90 mã tăng/175 mã giảm, đến 11h là 72 mã tăng/214 mã giảm.
Rõ ràng sự thay đổi của độ rộng cho thấy một phản ứng đồng loạt, không chỉ xuất phát từ các trụ. Đương nhiên ảnh hưởng về điểm số vẫn tập trung vào VN30, với sự dẫn đầu của nhóm Vin và ngân hàng: VIC giảm 3,5%, VHM giảm 5,35%, VCB giảm 1,76%, BID giảm 1,77%, CTG giảm 2,1%, VPB giảm 2,56%. 6 cổ phiếu này đã lấy đi gần 24 điểm trong tổng mức giảm 37,66 điểm của VN-Index.
Rổ blue-chips vẫn còn 5 mã xanh nhưng lực đỡ điểm số hạn chế: VNM tăng 1,88%, FPT tăng 1,39%, GVR tăng 1,1%, SAB tăng 0,43% và PLX tăng 0,15%. Phía ngược lại có tới 25 mã đỏ, trong đó 12 mã giảm quá 2% và 7 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Thanh khoản VN30 cũng ghi nhận tăng vọt 73% so với sáng hôm qua và cao nhất 9 tuần, xác nhận các nhà đầu tư lớn đang có động thái xả hàng.
Ảnh hưởng của cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index xuyên thủng mức 1700 điểm, tạm thời phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý thứ hai sau khi để mất mốc 1800 điểm trong tuần trước. Hiện tại đại đa số cổ phiếu trong nhóm VN30 vẫn đang dừng ở giá thấp nhất hoặc chỉ trên giá thấp nhất một bước nhờ lệnh mua lên. Điều này cho thấy áp lực bán đang khống chế hoàn toàn giao dịch và chưa có tín hiệu “phản công” của dòng tiền bắt đáy.
Với phần còn lại của thị trường, tình trạng cũng tương tự khi gần 65% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch đang dừng ở giá thấp nhất hoặc có dư bán trên mức thấp nhất một bước giá. 164 cổ phiếu đang giảm quá 1% giá trị tương đương 47,1% số cổ phiếu có giao dịch. Số lượng cổ phiếu giảm quá 2% là 94 mã, tương đương 27,1%.
Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 68%, đạt xấp xỉ 9.980 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. 22 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất (giảm từ 1% trở lên) có giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. PNJ tiếp tục giảm sàn sau vài nỗ lực bắt đáy thất bại. Khoảng 260 tỷ đồng thanh khoản trong phiên sáng đã tăng 70% so với sáng hôm qua. VIX giảm 4% với 542,7 tỷ, MWG giảm 5,27% với 402,6 tỷ, GEX giảm 4,31% với 260,5 tỷ, VND giảm 3,21% với 160,6 tỷ, EIB giảm 3,13% với 124,9 tỷ… là những cổ phiếu bị bán tháo rõ ràng nhất.
Ở phía tăng giá, FPT và VNM là đáng kể nhất, vừa có thanh khoản cao, vừa tăng giá mạnh. Tuy cả sàn HoSE ghi nhận 63 mã xanh nhưng chỉ lác đác vài cổ phiếu có giao dịch tin cậy là PVT tăng 2,15% với 49,4 tỷ, GVR tăng 1,1% với 26,8 tỷ, VVS tăng 4,19% với 22,9 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia vào bên tạo áp lực khi bán ròng 994,3 tỷ đồng trên HoSE. Khối này đã tăng quy mô bán tới 98% so với sáng hôm qua, đạt 2.316,3 tỷ đồng, cao nhất 14 tuần. Các cổ phiếu bị bán chủ đạo thuộc VN30, nhóm này bị rút ròng 715,7 tỷ đồng. SSI -153,8 tỷ, VIC -141,7 tỷ, PNJ -119,3 tỷ, VHM -81,3 tỷ, ACB -75,1 tỷ, MBS -73,1 tỷ, VCB -60,3 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VNM +79 tỷ, FPT +63,6 tỷ, MSB +22,7 tỷ.
Áp lực bán tháo mạnh xuất hiện sáng nay là kết cục tất yếu của mức độ thua lỗ gia tăng từng ngày. Liên tiếp các phiên gần đây ngày nào cũng có cả trăm cổ phiếu giảm quá 1% giá trị. Mặt khác, dòng tiền chờ mua đang đứng ngoài khiến khối lượng bán muốn thoát ra buộc phải hạ giá nhiều hơn.
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