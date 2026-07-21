Dòng tiền quá yếu, đà phục hồi “lịm” dần

Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua thị trường đã cố gắng hồi phục sáng nay, nhưng dòng tiền không chấp nhận. Thanh khoản sụt giảm 17% so với sáng hôm qua và gần như tất cả cổ phiếu đều trượt giảm dần. VN-Index từ chỗ tăng gần 7 điểm đã quay đầu giảm 8,88 điểm.

Dòng tiền yếu không đủ đỡ giá cổ phiếu.

Chỉ số kết phiên sáng lùi xuống mức 1734,63 điểm, giảm 0,51% so với tham chiếu. Tại đỉnh lúc 10h10 chỉ số tăng 0,39%. Thực ra VN-Index tạo hai đỉnh trong phiên sáng và tín hiệu suy yếu khá rõ: Đỉnh đầu tiên lúc 9h49 độ rộng ghi nhận 166 mã tăng/97 mã giảm. Đỉnh thứ hai lúc 10h10 có 168 mã tăng/105 mã giảm, nhưng đến 11h còn 137 mã tăng/147 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE có 136 mã tăng/164 mã giảm.

Như vậy độ rộng đã co hẹp dần theo thời gian, số lượng cổ phiếu đỏ tăng lên khá nhanh, xác nhận có áp lực bán tranh thủ lúc giá hồi để thoát ra. Sự thay đổi của độ rộng giúp tranh cái nhìn “định kiến” về diễn biến của trụ.

VIC trượt giảm tương đồng với diễn biến của VN-Index khi cũng đạt đỉnh lúc 10h10, sau đó lao dốc. Kết phiên sáng VIC giảm 1,5% so với tham chiếu nhưng là giảm 2% so với đỉnh cao nhất. VHM đạt đỉnh khoảng 9h45 và cũng suy yếu dần sau đó, hiện đã giảm 0,8% so với tham chiếu nhưng là giảm 1,81% so với giá cao nhất. Hai trụ này yếu đi trông thấy và đồng pha với chỉ số, nhưng không hẳn là nguyên nhân duy nhất khiến VN-Index đỏ. Từ độ rộng co lại dần như mới chỉ ra ở trên, số lớn cổ phiếu cũng từ từ suy yếu.

Mặt khác, nhóm blue-chips không chỉ riêng VIC và VHM kém. Toàn bộ rổ VN30 đều đã trượt giá đáng kể, với 20 cổ phiếu trượt giảm quá 1% so với giá cao nhất. BSR thậm chí lao dốc 3,04% so với mức đỉnh và hiện đang giảm 2,84%. GAS lao dốc 4,98% thành giảm 3,42% so với tham chiếu. SSI đang tăng 1,32% nhưng cũng đã trượt giảm tới 2,95% so với đỉnh…. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index hầu hết đều đã trượt giảm với biên độ hơn 1%. CTG, TCB giảm đủ nhiều để đổi màu giá, đang dưới tham chiếu 0,32% và 0,33%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,1% với 15 mã tăng/13 mã giảm và lúc tốt nhất không mã đỏ, chỉ 3 mã tham chiếu, còn lại toàn tăng. Như vậy hiện tượng suy yếu của VN-Index trước hết đến từ sự hụt hơi của nhóm blue-chips nói chung, sau đó mới là các trụ lớn nhất và cuối cùng là thay đổi tổng thể ở độ rộng.

Thanh khoản rổ VN30 sáng nay giảm gần 10% so với sáng hôm qua, không phải là thay đổi quá nhiều, nhưng khả năng chấp nhận mua giá cao là yếu. Diễn biến giá trong phiên cho thấy thanh khoản tập trung lớn vào 2/3 thời gian sau của phiên, tức là trong chiều giá trượt giảm.

Thống kê trên toàn sàn HoSE, tới một nửa số cổ phiếu có giao dịch sáng nay đã trượt giảm quá 1% so với giá cao nhất, một biên độ dao động khá rộng. Trong 136 mã xanh, còn 59 mã tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu nhưng chỉ 14 mã khớp được quá 10 tỷ đồng thanh khoản. Thậm chí tính từ giao dịch 1 tỷ trở lên cũng chỉ 22 mã. Như vậy thanh khoản kém lại là lợi thế giữ giá, ít nhất tránh được đợt cắt lỗ tranh thủ giá hồi.

Những cổ phiếu tăng giá khá tin cậy là SSI tăng 1,54% với 295,5 tỷ đồng; ACB tăng 1,09% với 205,7 tỷ; LPB tăng 1,87% với 118,9 tỷ; KDH tăng 1,97% với 50,5 tỷ; NVL tăng 1,2% với 49,7 tỷ; DCM tăng 1,16% với 47,4 tỷ; TCH tăng 1,2% với 27,8 tỷ.

Ở phía giảm, tình thế cũng chưa có gì “bi đát” vì cổ phiếu còn mất thời gian “trượt” qua vùng giá xanh. Trong 164 mã đỏ có 91 mã giảm quá 1% nhưng cũng không nhiều cổ phiếu thực sự bị xả lớn. Tầm 20 mã đang khớp từ 10 tỷ trở lên cũng cho thấy dòng tiền yếu khiến giá giảm sâu hơn là bán mạnh. PNJ giảm 6,59%, GEX giảm 1,29%, DXG giảm 2,64%, DIG giảm 2,67%, PDR giảm 3,94% là các cổ phiếu tầm trung yếu với thanh khoản lớn nhất, bên cạnh một vài blue-chips.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bất ngờ mua ròng nhẹ 90,4 tỷ đồng trên HoSE nhờ quy mô giải ngân vọt lên 1.257,8 tỷ đồng, gấp 3,2 lần sáng hôm qua và cao nhất 11 tuần. Các mã được mua tốt là SHB +75,9 tỷ, HPG +70,2 tỷ, MSN +60,9 tỷ, SSI +38,2 tỷ, VNM +22,9 tỷ. Phía bán ròng có VIC -63,1 tỷ, TCB -46,2 tỷ, VCB -34,4 tỷ, FPT -28,4 tỷ, MBB -27,5 tỷ.