Áp lực cắt lỗ xuất hiện, nhịp phục hồi thất bại

Không ít nhà đầu tư lợi dụng giá hồi kỹ thuật hôm nay đã cắt lỗ giá tốt. Áp lực này mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều, đẩy giá cổ phiếu đảo chiều giảm trở lại trên diện rộng sau phiên sáng giằng co.

VN-Index vẫn đang dò đáy.

VN-Index đóng cửa mất 0,74% (-12,95 điểm), chỉ kém phiên sáng một chút (-0,51%/-8,88 điểm). Tuy nhiên độ rộng thì tệ hơn nhiều với 104 mã tăng/196 mã giảm (phiên sáng 136 mã tăng/164 mã giảm).

Nhóm cổ phiếu blue-chips chiều nay không quá xấu, ngoại trừ dầu khí. GAS sau 15 phút mở cửa trở lại bắt đầu bị bán tháo. Đến 1h48 giá bắt đầu chạm tới lượng dư mua giá sàn. Thanh khoản phiên chiều ghi nhận tăng gấp 2,6 lần phiên sáng, giá đóng cửa giảm hết biên độ nhưng vẫn dư mua khối lượng khá lớn. Tính ra riêng chiều nay GAS giảm 3,68% so với mức chốt buổi sáng. BSR cũng chạm sàn khoảng 1h50 nhưng dòng tiền đỡ tốt hơn, đóng cửa mất 6,49%, tương đương giảm 3,76% riêng chiều nay. PLX chạm sàn khoảng 2h10 sau đó cũng cải thiện, đóng cửa giảm 4,81%, tương đương giảm 3,55% so với phiên sáng.

Hai trụ lớn nhất của VN-Index chiều nay có nét tích cực: VIC phục hồi 0,79% còn giảm 1,23%; VHM hồi 0,44% còn giảm 0,37%. Nhóm ngân hàng có CTG đảo chiều thành công, tăng 0,32% lúc đóng cửa trong khi chốt phiên sáng giảm 0,49%. VPB nhích cao thêm 0,6%, chốt tăng 1,4%. Đó là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa, mức thay đổi không nhiều và góp phần cân bằng lại áp lực từ cổ phiếu dầu khí.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 15 mã tụt giá và 12 mã cải thiện so với phiên sáng khiến độ rộng kém đi, ghi nhận 9 mã tăng và 16 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,32% (phiên sáng giảm 0,1%). May mắn là ở nhóm vốn hóa lớn nhất mức biến động giá không mạnh.

Từ góc độ thanh khoản, lực đỡ rất khác nhau ở các cổ phiếu khiến giá phân hóa ở nhóm giao dịch lớn nhất.

Tuy nhiên với phần còn lại giao dịch tệ hơn nhiều. Độ rộng cho thấy hàng chục cổ phiếu đã đảo chiều giảm, chưa kể số lớn giảm sâu thêm. Chốt phiên sáng VN-Index có 91 mã giảm từ 1% trở lên thì đóng cửa tới 130 mã. Áp lực bán xuất hiện mạnh rõ rệt, 13 cổ phiếu giao dịch trên trăm tỷ đồng trong nhóm giảm sâu nhất. PNJ, CTS, TCM giảm sàn với thanh khoản khá cao, đặc biệt PNJ rơi xuống đáy 6 năm với giao dịch gần 382 tỷ đồng.

Rổ VN30 đóng góp 6 mã trong nhóm giảm vượt 1%, bao gồm GAS, BSR, PLX, FPT, GVR, VIC. Nhóm Midcap có VIX giảm 2,34%, GEX giảm 5,16%, PVD giảm 4,15%, CII giảm 2,8%, PVT giảm 4,12%, DIG giảm 3,56%, DXG giảm 308%. Các cổ phiếu này cũng đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Ở phía ngược dòng, tuy số liệu ghi nhận 104 cổ phiếu xanh nhưng giao dịch chỉ mạnh rõ rệt ở khoảng 15 cổ phiếu hàng đầu. Nhóm tăng giá đa phần hoặc thanh khoản quá nhỏ, hoặc mức tăng rất kém. 6 cổ phiếu nổi bật là SSI tăng 2,2% khớp 533,9 tỷ; VPB tăng 1,4% với 345,3 tỷ; LPB tăng 2,06% với 345,2 tỷ; NVL tăng 1,2% với 190,1 tỷ; BVB tăng 2,29% với 168,2 tỷ và VPI tăng 1,14% với 104,3 tỷ.

Sàn HoSE chiều nay ghi nhận thanh khoản tăng 26,7% so với buổi sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn, xác nhận áp lực bán ra đã tăng. Đây là hành động bình thường khi các nhà đầu tư mắc kẹt nhận thấy cơ hội để thoát ra với giá tốt hơn mức bán tháo. Thực ra buổi sáng hi vọng thị trường phục hồi vẫn áp đảo, khiến khối lượng bán ra có phần được tiết chế. Đến chiều tình hình xấu đi dẫn động áp lực bán mới xuất hiện.

VN-Index đóng cửa rơi xuống 1730,56 điểm, tuy tốc độ rơi chậm lại đáng kể so với hôm qua nhưng khả năng phục hồi rất mờ mịt. Nhà đầu tư cầm tiền chưa muốn quay lại – bằng chứng là thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay giảm 23,3% so với hôm qua – khiến lực đỡ kém ổn định.

Theo ông Nguyễn Minh Khôi, Trưởng phòng phân tích MoneyGain JSC , nếu loại bỏ nhóm cổ phiếu này, P/E của phần còn lại thị trường hiện chỉ quanh 10.7 lần. Đây là vùng định giá rất thấp, thậm chí thấp hơn giai đoạn thị trường giảm bởi cú sốc thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Đáng chú ý hơn, nền định giá này đang xuất hiện trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận của nhiều nhóm ngành vẫn được dự báo duy trì ở mức 15–20% trong năm nay, đặc biệt ở nhóm phi tài chính.

Điểm tích cực là một số cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng chất lượng và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng tốt, đang giữ giá tốt hơn mặt bằng chung, qua đó phần nào kìm hãm đà giảm. Bên cạnh đó, tỷ lệ cổ phiếu nằm trên MA200 đã giảm về vùng rất thấp, tương đương giai đoạn thị trường chịu cú sốc thuế quan. Điều này cho thấy thị trường đã bước vào vùng bán quá mức, nhưng để cơ hội thực sự mở ra, như đã nói, vẫn cần sự xác nhận từ dòng tiền lớn và độ rộng thị trường.