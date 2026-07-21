Blog chứng khoán: Hành trình dò đáy chưa kết thúc

Nhịp phục hồi thất bại hôm nay cho thấy bên bán vẫn tranh thủ cắt lỗ trong khi bên mua đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Tranh minh họa.

VNI chỉ xanh được khoảng nửa đầu phiên sáng, độ rộng cũng thể hiện trạng thái giằng co đến tầm 11h. Toàn thời gian còn lại bên bán áp đảo và khống chế dao động vùng dưới tham chiếu.

So với phiên hôm qua thì mức giảm ở cả điểm số lẫn cổ phiếu hôm nay là khá nhẹ. Tuy nhiên lẽ ra sau một phiên bán tháo thì thị trường dễ hồi xanh hẳn. Nửa đầu phiên sáng đem lại hi vọng này, nhưng đợt cắt lỗ mới nhanh chóng “dìm chết” những nỗ lực đẩy giá lên trên nền thanh khoản nhỏ.

Việc VNI thủng đáy ngắn hạn, gãy MA200 đang phát tín hiệu xấu về mặt kỹ thuật, tạo cơ sở cho những dự phóng xu hướng giảm nối tiếp xuống các mức thấp hơn. Do đó quan điểm tiêu cực sẽ lấn át và những nhịp hồi intraday hoặc phiên hồi thường được tận dụng để thoát ra hơn là mua vào. Thêm nữa cổ phiếu giảm nhiều trước đó đang tạo áp lực tâm lý, thoát ra không chỉ để có dư tiền cho cơ hội khác mà còn để giải tỏa ức chế.

Những cổ phiếu xanh được hôm nay ít nhất có triển vọng được dòng tiền chú ý hơn phần còn lại, dĩ nhiên không tính tới các mã giao dịch quá nhỏ. Những cổ phiếu giảm ít, biên độ dao động intraday nhỏ với thanh khoản trung bình tới lớn cũng nên quan sát vì có biểu hiện dòng tiền mua đỡ. Hành động ngược chiều của bên mua trong bối cảnh bi quan lan tràn thường là tín hiệu của dòng tiền thông minh.

Lẽ đương nhiên là bên cầm tiền đang có lợi thế rất lớn cả về tâm lý lẫn nguồn lực. Sự kiên nhẫn sẽ đem lại cho họ lợi ích nên cách mua thường kín đáo và từ tốn. Danh mục thường được tích lũy theo vùng giá, lựa chọn cụ thể nên không trông mong lực cầu này sẽ chặn đà giảm ở giai đoạn này. Khi các lệnh mua treo giá rất thấp không được khớp trong nhiều phiên và thị trường từ từ ổn định ở phía bán mới có thể dần tạo đáy. Không có yếu tố hỗ trợ nào đủ hấp dẫn để người cầm tiền chủ động tạo đáy, bên bán phải là phía ổn định trước.

Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện kỳ vọng cao bất ngờ cho một phiên hồi kỹ thuật. F1 duy trì chênh lệch dương trọn phiên, phản ứng rất nhạy khi VN30 lên điểm. Ban đầu kỳ vọng này là hợp lý vì sau một ngày bán tháo mạnh, giá hồi lại là bình thường. Basis trung bình +5 điểm trong khoảng 1 giờ giao dịch đầu tiên, thậm chí lúc VN30 tiến lên gần 1904.xx basis còn lên gần 8 điểm, F1 tới gần 1908. Đó là Setup Short tốt với điểm cắt lỗ một nửa basis tính từ điểm vào hoặc khi VN30 vượt 1904.xx. Tuy sau đó F1 giảm không nhiều, basis lại mở rộng ngược hướng VN30 giảm nhưng rủi ro cho vị thế Short là rất thấp. Các nhịp F1 vượt 1894.xx, basis chênh 5-7 điểm đều có thể Short được, chỉ là hiệu quả không cao.

Với trạng thái cầu yếu vùng gần tham chiếu và càng yếu trên tham chiếu, bên bán sẽ tiếp tục là chủ thị trường. Biên độ giá sẽ tùy thuộc vào mức độ quyết liệt của phía bán, còn thanh khoản khả năng cao sẽ từ từ giảm xuống. Nếu không có tác động từ trụ lên điểm số thì kịch bản rơi chậm và thanh khoản nhỏ kéo dài sẽ là chủ đạo của tuần này. Đây là thời điểm quan sát vận động của và và thanh khoản, chưa phải lúc mua.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1881.32. Cản gần nhất ngày mai là 1886; 1894; 1904; 1915; 1924; 1934; 1945. Hỗ trợ 1876; 1865; 1854; 1843; 1834; 1829.

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