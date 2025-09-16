Thứ Ba, 16/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

KLB chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sàn, giá tăng trần

Hoài An

16/09/2025, 17:19

Kienlongbank thông báo ngày 25/9 tới là ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 60%. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của.

Sơ đồ giá cổ phiếu KLB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KLB trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Theo đó, với vốn điều lệ gần 3.653 tỷ đồng, KienlongBank sẽ đăng ký niêm yết hơn 365 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Được biết, cổ phiếu KLB giao dịch trên UPCoM từ cuối tháng 6/2017 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Sau thông tin này, chốt phiên ngày 16/9, giá cổ phiếu KLB tăng thêm 13,06% lên 27.700 đồng/cổ phiếu

Mới đây, Kienlongbank thông báo ngày 25/9 tới sẽ ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 60%. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của NHNN và pháp luật.

Hiện, công ty đang có 361.481.878 cổ phiếu đang lưu hành và 3.900.000 cổ phiếu quỹ. Sau phát hành, KienlongBank sẽ nâng vốn điều lệ từ 3.652 tỷ đồng lên 5.822 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, KienlongBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.733 tỷ đồng, tăng trưởng 13,12% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 921,3 tỷ đồng và hơn 736 tỷ đồng, đều tăng trưởng hơn 67%.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, KienlongBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản, nguồn vốn huy động, dư nợ tín dụng kỳ vọng lần lượt đạt 102.000 tỷ đồng, 93.000 tỷ đồng và 71.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024.

Như vậy, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.379 tỷ đồng, kết thúc 6 tháng, Ngân hàng đã hoàn thành 66,8% mục tiêu.

chứng khoán chuyển sàn HOSE Kienlongbank KLB ngân hàng thương mại Trả cổ tức bằng cổ phiếu UpCoM

