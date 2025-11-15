Sau khi Mỹ công bố thuế quan, nhiều khách hàng đang trở lại các Khu công nghiệp thuê đất

Theo trao đổi với các doanh nghiệp khu công nghiệp, sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng mới, khách hàng đã quay trở lại đàm phán và nhận bàn giao đất. Nhờ đó, lợi nhuận quý 3/25 toàn ngành khu công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tăng 24%.

Ngành Khu công nghiệp đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý 3/2025, lợi nhuận toàn ngành tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. Trong đó có 65% doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng dương, chủ yếu là nhờ mảng cho thuê đất Khu công nghiệp.

KBC và IDC ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng lần lượt 55% và 71% so với cùng kỳ. BCM ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 16% nhờ lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng trưởng đột biến. Nhóm doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm có VGC (-50%) và SZC (-65%) trong đó hoạt động kinh doanh khu công nghiệp ghi nhận sự giảm sút.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận toàn ngành tăng trưởng 51% so với cùng kỳ, đóng góp chính cho sự tăng trưởng này là BCM và KBC.

Một điểm tích cực là doanh thu cho thuê kho bãi, nhà xưởng xây sẵn và cung cấp dịch vụ tiện ích Khu công nghiệp vẫn tăng trưởng tốt, cho thấy hoạt động sản xuất ổn định không bị ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ.

Cơ hội mới từ sáp nhập tỉnh thành và cải thiện khung pháp lý. Các tỉnh thành đang có nhiều cơ hội phát triển Khu công nghiệp sau sáp nhập. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Quy hoạch mới bổ sung một loạt dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối cảng với các trung tâm thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng), bổ sung 4 Khu công nghiệp mới và tăng diện tích cho 3 Khu công nghiệp.

Theo đề án hợp nhất Hải Phòng- Hải Dương, sau hợp nhất, một loạt tuyến đường kết nối trung tâm thành phố sẽ được xây dựng, đặc biệt tuyến hành lang giao thông kết nối các khu vực của tỉnh Hải Dương trước đây với địa phương phía Tây thành phố Hải Phòng và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, từ cửa khẩu Lào Cai qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương đến ga cảng Lạch Huyện (TP. Hải Phòng), sẽ giúp việc đi lại của người dân, nhu cầu vận tải các doanh nghiệp được thuận tiện hơn, đem lại lợi thế cho các Khu công nghiệp ở đây.

TPHCM mới đang trong quá trình xây dựng dự thảo quy hoạch điều chỉnh sau sáp nhập. Các dự án trọng điểm liên kết TPHCM với tỉnh Bình Dương cũ và BRVT cũ sẽ được đẩy nhanh như dự án TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, mở rộng Quốc lộ 13 và các tuyến đường kết nối với Quốc lộ 13. Kỳ vọng hình thành trung tâm Khu công nghiệp trong một siêu đô thị.

MBS đưa ra quan điểm tích cực đối với ngành Khu công nghiệp trong giai đoạn quý 4/2025 và năm 2026 dựa trên các luận điểm: Tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ dần phai nhạt, thị trường Khu công nghiệp ghi nhận dấu hiệu tích cực trở lại sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng cho các đối tác thương mại; Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong khu vực, nhờ đó Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư FDI cho dù thuế suất cao hơn so với trước.

Hiện nhóm cổ phiếu Khu công nghiệp trong phạm vi nghiên cứu đang giao dịch với mức P/B trượt là 2.2x và P/B forward là 2.1x, thấp hơn so với P/B trung bình 3 tháng trước sự kiện thuế quan là 3.2x và trung bình 3 năm gần nhất là 3.0x.

MBS cho rằng ngành khu công nghiệp đang vào giai đoạn phục hồi, một số doanh nghiệp đang mở rộng nhanh quỹ đất. Giá cổ phiếu khu công nghiệp chiết khấu sâu so với trước khi xảy ra cú sốc thuế quan trong khi giá trị tài sản ngày càng gia tăng nhờ quỹ đất mới. Đây là thời điểm thích hợp để mua tích luỹ cho giai đoạn tới, trong đó cổ phiếu tiềm năng gồm KBC, IDC và VGC.