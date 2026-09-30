Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Dự kiến sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết vê công tác lập pháp

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chiều 29/9, tại Trụ sở Chính Phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đồng thời xem xét, thông qua các nội dung nhằm triển khai các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới của Hội nghị Trung ương 3.

Sau Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội, Chính phủ đã tổ chức 30 cuộc họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để cho ý kiến đối với 34 nội dung, dự án luật, nghị quyết.

Kỳ họp thứ hai khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 21/11; dự kiến tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 21/11. Tổng thời gian làm việc của Quốc hội dự kiến khoảng 30 ngày.

Tại Kỳ họp thứ hai, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu, báo cáo, gồm 44 luật, nghị quyết; 8 tờ trình, báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác; 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng người dân, doanh nghiệp đang chờ các chính sách mới để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, song song với đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật, phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý ngay trong quá trình xây dựng luật, từ các bộ, cơ quan soạn thảo đến quá trình trình Quốc hội, nếu phát hiện vấn đề có dấu hiệu bất thường, tiêu cực thì phải phát hiện “từ sớm, từ xa”, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội để xem xét, xử lý.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách”, cùng vào cuộc ngay từ quá trình xây dựng, hình thành chính sách; những vấn đề khó, còn ý kiến khác nhau phải được trao đổi, xử lý sớm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ”. Kỳ họp thứ hai có nhiều dự án dự kiến xem xét, thông qua trong một kỳ họp, vì vậy càng rút ngắn thời gian thì càng phải chuẩn bị chắc chắn ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu phải coi thực thi là một phần của chất lượng lập pháp ngay từ khâu chuẩn bị.

Theo đó, dù luật chưa được thông qua, trong quá trình xây dựng đã phải tính đến các nghị định, thông tư và những điều kiện cần thiết để triển khai. Khả năng thực thi phải được đánh giá ngay từ đầu, hướng tới mục tiêu khi luật được Quốc hội thông qua thì có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực. Đến nay, không còn tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, báo cáo, tờ trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý.

Với những dự án luật tác động lớn tới đời sống kinh tế - xã hội như các luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hướng tới mục tiêu khi luật ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch.

Đặc biệt, Chính phủ chủ động chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua…