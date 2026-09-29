Tăng cường hợp tác thanh tra, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia tuân thủ pháp luật

Chiều 29/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cùng Đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia đang thăm, làm việc tại Việt Nam...

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chào mừng Bộ trưởng Sok Soken và Đoàn đại biểu Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được thời gian qua; gửi lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet.

Thủ tướng tin tưởng Campuchia sẽ thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, hoàn thành mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ truyền thống và gắn bó lâu đời, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia mong Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ủng hộ để hợp tác giữa hai cơ quan đạt được những thành quả lớn hơn nữa trong thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tích cực, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột; kinh tế - thương mại là điểm sáng, với kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng.

Đánh giá chuyến thăm của Đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan thanh tra hai nước trao đổi kinh nghiệm và thống nhất các định hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, thực chất giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành hai nước, trong đó có hai cơ quan thanh tra, tăng cường hợp tác; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, pháp luật, phòng ngừa và cảnh báo vi phạm, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thông tin về quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Việt Nam thời gian qua, trong đó có tổ chức bộ máy thanh tra, Thủ tướng cho biết Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tích cực triển khai, cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt trong kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia tiếp tục thường xuyên trao đổi, rà soát, đánh giá kết quả hợp tác; duy trì trao đổi đoàn các cấp và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm.

Hai cơ quan cần đẩy mạnh phối hợp trong công tác thanh tra đối với những lĩnh vực liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thanh tra.

Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp; chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Bộ trưởng Sok Soken chúc mừng Quốc khánh lần thứ 81 của Việt Nam, những thành quả đạt được sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thành tựu trong xây dựng, phát triển và hiện đại hóa đất nước; đồng thời, khẳng định các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thông tin về kết quả chuyến công tác, Bộ trưởng Sok Soken đánh giá cao những thành tựu của Thanh tra Chính phủ Việt Nam và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ đối với Bộ Thanh tra Campuchia thời gian qua.

Bộ trưởng cho biết Bộ Thanh tra Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Thanh tra Chính phủ Việt Nam, nhất là những lĩnh vực được Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập; đồng thời, mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ để hợp tác giữa hai cơ quan đạt kết quả thiết thực hơn, đóng góp vào quan hệ giữa hai Chính phủ và quan hệ Việt Nam - Campuchia.