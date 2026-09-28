Kiến nghị phân tầng chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Góp ý về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ quy định "miễn thuế 3 năm". Đại biểu kiến nghị nghiên cứu chính sách theo hướng phân tầng chính sách thuế, có ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc có điều kiện đối với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, sáng 28/9, các đại biểu thảo luận về nhóm dự án luật gồm Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật An ninh dữ liệu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán …

CÂN NHẮC KỸ QUY ĐỊNH MIỄN THUẾ 3 NĂM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Đối với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ý kiến đánh giá, dự thảo luật đã thể hiện nhiều điểm mới tích cực hỗ trợ cho nguồn vốn, tăng khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh.

Liên quan chính sách về thuế, kế toán, dự thảo quy định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thì được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường. Đồng thời, quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên thảo luận. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đồng tình với quan điểm cần sử dụng chính sách thuế như một công cụ để khuyến khích khởi nghiệp, đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ quy định miễn thuế 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lý do là nếu áp dụng đối tượng rộng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập thì chính sách có thể tạo ra chi phí ngân sách lớn nhưng chưa chắc tương xứng với mức độ cần thiết của nhóm doanh nghiệp.

Do đó, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề nghị nghiên cứu theo hướng phân tầng chính sách thuế. Trong đó, ưu đãi cao hơn, dài hơn hoặc có điều kiện đối với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị, tạo nhiều việc làm hoặc có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Để chính sách đem lại hiệu quả cao hơn, đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh đề nghị thời gian miễn thuế tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế chứ không phải từ năm đầu tiên đăng ký, tức là kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu phát sinh thuế phải nộp thì mới tính thời điểm mà chính sách miễn thuế bắt đầu có hiệu lực áp dụng và kéo dài 3 năm.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế thử nghiệm công nghệ, cấu trúc vận hành thị trường và chất lượng dịch vụ của các tổ chức trung gian.

Đề cập về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị nghiên cứu kỹ từng điều khoản trong bối cảnh hệ thống pháp luật công nghệ, an ninh mạng và an ninh dữ liệu đang được đồng bộ hóa.

Về sản phẩm, dịch vụ tài chính, đại biểu cho rằng cần nêu cụ thể các sản phẩm phái sinh hoặc trung gian mới như giao dịch chứng khoán phân đoạn, hệ thống tư vấn đầu tư tự động, các hình thức mã hóa tài chính.

Về mô hình thị trường, dự thảo cần chỉ rõ các mô hình thị trường chứng khoán phi tập trung hoặc bán tập trung để tránh khó khăn trong việc áp dụng thực tiễn sau này.

Góp ý về mô hình tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán, đại biểu Hoàng Văn Tuyên (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) bày tỏ sự tán thành với việc dự thảo luật không ấn định cứng mô hình công ty mẹ, công ty con; qua đó tạo điều kiện tổ chức lại Sở Giao dịch Chứng khoán theo yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn khi dự thảo yêu cầu Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình trong thời hạn 1 năm nhưng lại chưa quy định tiêu chí lựa chọn. Quyết định này tác động trực tiếp đến đầu mối vận hành thị trường, trách nhiệm quản trị, việc chuyển giao hệ thống tài sản, nhân sự cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan.

Do đó, đại biểu đề xuất bổ sung yêu cầu phương án tổ chức lại phải dựa trên đánh giá, so sánh các mô hình về hiệu quả, chi phí, trách nhiệm của từng chủ thể và khả năng bảo đảm hoạt động thị trường liên tục, an toàn. Những nội dung này cần thể hiện thành căn cứ pháp lý trong luật để việc sắp xếp có cơ sở kiểm chứng, giám sát và giải trình.