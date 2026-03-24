"Kỳ nghỉ hiệu năng cao": Xu hướng mới của thế hệ du khách thành đạt châu Á

Các điểm đến du lịch sang trọng đang giới thiệu xu hướng “kỳ nghỉ hiệu năng cao” – nơi tích hợp chăm sóc sức khỏe, các thói quen tối ưu hiệu suất và những trải nghiệm hướng đến tuổi thọ...

Trước đây, du lịch xa xỉ thường gắn liền với sự hưởng thụ, tách biệt khỏi nhịp sống thường nhật và đôi khi là sang trọng vượt bậc. Tuy nhiên, với thế hệ du khách thành đạt mới, đặc biệt tại châu Á, kỳ nghỉ ngày càng được thiết kế để nâng cao các thói quen sống, thay vì làm gián đoạn chúng.

Kết quả là sự bùng nổ của các chuyến đi hướng đến hoàn thiện bản thân – xu hướng mà ngành du lịch đang gọi là “high-functioning holidays” (kỳ nghỉ hiệu năng cao).

NÂNG CẤP BẢN THÂN NGAY CẢ TRONG LÚC NGHỈ NGƠI

Theo báo cáo “The Intentional Traveler” (2025) của Luxury Group thuộc Marriott International, khảo sát 1.750 du khách có giá trị tài sản cao tại 7 thị trường châu Á – Thái Bình Dương (Australia, Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan), có tới 90% cho biết các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe là yếu tố then chốt khi đưa ra quyết định đặt dịch vụ, tăng so với mức 80% của năm trước.

Du khách hạng sang ngày nay không chỉ tìm kiếm một kỳ nghỉ đơn thuần, mà hướng tới những trải nghiệm mang lại sự cải thiện rõ rệt cho bản thân. Việc quay trở lại sau kỳ nghỉ với thể trạng khỏe mạnh hơn, tinh thần minh mẫn hơn, hoặc nguồn năng lượng dồi dào hơn đang dần thay thế quan niệm cũ về việc chỉ “ngắt kết nối” và nghỉ ngơi.

Du khách hạng sang ngày nay hướng tới những trải nghiệm mang lại sự cải thiện rõ rệt cho bản thân.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động ở phân khúc cao cấp của thị trường du lịch, sự thay đổi này đang tái định hình cách các kỳ nghỉ xa xỉ được thiết kế.

“Tại Le Collectionist, kỳ nghỉ hiệu năng cao đánh dấu thời điểm khái niệm xa xỉ không còn đồng nghĩa với việc tách rời, mà chuyển sang sự đồng điệu với lối sống,” ông Etienne Nageotte, Giám đốc vận hành của công ty, chia sẻ. “Du khách không đi để từ bỏ thói quen, mà để đặt chúng vào một bối cảnh truyền cảm hứng hơn”.

Được thành lập năm 2014, Le Collectionist là công ty cho thuê biệt thự hạng sang có trụ sở tại Paris, chuyên cung cấp các kỳ nghỉ được tuyển chọn kỹ lưỡng tại nhiều điểm đến như French Riviera và Saint Barthélemy. Thương hiệu này kết hợp không gian lưu trú riêng tư với dịch vụ quản gia chuẩn khách sạn, cho phép du khách duy trì nếp sống thường ngày ngay cả khi đang đi nghỉ dưỡng.

“Du khách đến với một chương trình đã được thiết lập sẵn,” ông Etienne Nageotte cho biết. “Từ kế hoạch dinh dưỡng, chu kỳ tập luyện, các liệu trình phục hồi cho đến mục tiêu giấc ngủ. Đội ngũ quản gia của chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trước khi khách đến — từ việc lắp đặt các thiết bị cần thiết đến lựa chọn đầu bếp có khả năng triển khai một chế độ dinh dưỡng theo đúng kế hoạch”.

DU KHÁCH XA XỈ CHÂU Á VÀ TÍNH KỶ LUẬT CÁ NHÂN CAO

Dù xu hướng “kỳ nghỉ hiệu năng cao” đang lan rộng trên toàn cầu, nó đặc biệt cộng hưởng mạnh mẽ với nhóm du khách giàu có tại châu Á — những người vốn xem chăm sóc sức khỏe như một quá trình có kỷ luật, dài hạn, thay vì chỉ là sự tận hưởng nhất thời.

Trong phân khúc du lịch cao cấp tại châu Á, các chuyến đi ngày càng phản chiếu rõ nét những giá trị văn hóa đề cao sự đều đặn, cân bằng và hoàn thiện bản thân. Với nhiều du khách châu Á, mục tiêu của một kỳ nghỉ không phải là “tắt kết nối”, mà là duy trì trạng thái cân bằng trong một môi trường mới.

Với nhiều du khách châu Á, mục tiêu của kỳ nghỉ hiệu năng cao là duy trì trạng thái cân bằng trong một môi trường mới.

Theo Le Collectionist, khách hàng châu Á thường ưu tiên tìm kiếm những căn biệt thự được thiết kế xoay quanh các “nghi thức” sinh hoạt hàng ngày và sự phân chia không gian rõ ràng.

“Chúng tôi ghi nhận sự quan tâm đặc biệt đối với những biệt thự cho phép phân chia các khu vực chức năng riêng biệt: không gian vận động buổi sáng, khu vực phục hồi, và khu ăn uống mang tính kết nối nhưng vẫn đảm bảo chế độ dinh dưỡng được kiểm soát,” ông Etienne Nageotte cho biết.

Triết lý đằng sau những "kỳ nghỉ hiệu năng cao" này cũng có sự khác biệt nhất định so với du khách phương Tây. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, xu hướng thường gắn với việc cải thiện thể lực hoặc các nghiên cứu về kéo dài tuổi thọ. Trong khi đó, tại châu Á, động lực lại thường xuất phát từ nhu cầu duy trì sự ổn định và cân bằng.

“Các thói quen được duy trì nhằm bảo toàn trạng thái cân bằng và mức năng lượng, thay vì chỉ tập trung vào việc nâng cao hiệu suất,” ông Nageotte nhận định. “Cấu trúc có thể giống nhau, nhưng triết lý phía sau lại khác biệt”.

TỪ NHỮNG NGÀY SPA THƯ GIÃN ĐẾN DU LỊCH HIỆU NĂNG

Sự gia tăng của các chuyến đi hướng đến hoàn thiện bản thân là một phần trong quá trình chuyển dịch rộng lớn của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Đặc biệt, các kỳ nghỉ dưỡng tập trung vào tuổi thọ (longevity retreat) đang nổi lên như một phân khúc tăng trưởng đáng chú ý, thường kết hợp giữa chẩn đoán y khoa, các liệu trình phục hồi cá nhân hóa và những can thiệp lối sống có cấu trúc nhằm tối ưu hóa cả thể chất lẫn nhận thức.

Các kỳ nghỉ dưỡng tập trung vào tuổi thọ (longevity retreat) đang nổi lên như một phân khúc tăng trưởng đáng chú ý.

Đối với nhóm du khách trẻ giàu có — đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z — cách tiếp cận này phù hợp với việc chăm sóc sức khỏe vốn đã được tích hợp vào đời sống thường ngày. Các công nghệ theo dõi thể chất đeo trên người, đo lường chuyển hóa cơ thể và chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa đã trở thành những công cụ quen thuộc.

Các điểm đến du lịch hạng sang cũng đang nhanh chóng thích ứng với "kỳ nghỉ hiệu năng cao". Ví dụ như Songtsam Group, được thành lập năm 2000 bởi nhà làm phim người Tây Tạng Baima Duoji, hiện vận hành chuỗi khu nghỉ dưỡng boutique trải dài tại tỉnh Vân Nam và khu vực Tây Tạng (Trung Quốc).

Thương hiệu này kết hợp các trải nghiệm văn hóa bản địa mang tính nhập vai với những chương trình chăm sóc sức khỏe, từ các hành trình trekking có hướng dẫn qua những địa danh như Tiger Leaping Gorge cho đến các liệu pháp spa phục hồi và thiền định.

InterContinental Shanghai Wonderland – khách sạn được xây dựng trong một mỏ đá sâu 88 mét tại quận Songjiang (Thượng Hải) – kết hợp trải nghiệm lưu trú xa xỉ với các hoạt động giàu tính thử thách như leo núi đá và nhảy bungee, bên cạnh hệ thống spa và không gian phục hồi.

Nhìn tổng thể, những điểm đến này cho thấy du lịch chăm sóc sức khỏe đang chuyển mình theo hướng đề cao hiệu suất: không chỉ dừng lại ở việc tái tạo năng lượng, mà còn hướng đến tối ưu hóa thể chất và tinh thần của du khách. Nói cách khác, "kỳ nghỉ hiệu năng cao" không phải là để “thoát ly” khỏi cuộc sống thường nhật, mà là để nâng cấp chính cuộc sống mà du khách đang có.