Kỷ nguyên của những món hàng “de minimis” đã khép lại?
Tuệ Mỹ
10/09/2025, 15:55
Trong nhiều năm qua, các lô hàng “de minimis” nhập khẩu vào Mỹ gần như được miễn thuế và ít bị giám sát. Nhưng giờ đây, gói hàng từ bất kỳ nhà bán lẻ nào có hoạt động trực tuyến sẽ bị đánh thuế và xử lý như các kiện hàng lớn...
Từ ngày 29/8/2025, chính sách “de minimis” - miễn thuế và kiểm
tra hải quan cho hàng giá trị 800 USD trở xuống vào Mỹ - đã chấm dứt. Chính
sách mới khiến dịch vụ bưu chính nhiều nước phải thay đổi hoạt động. Các sàn thương mại điện tử chuyên bán hàng giá rẻ và nhiều thương hiệu nhỏ cũng bị ảnh hưởng.
Abbott Atelier Jewelry, một hãng trang sức tại Vancouver
(Canada), thông báo trên Instagram rằng sẽ "tạm ngừng bán hàng một thời gian
để tìm giải pháp". Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Olive Young thông báo từ 27/8, tất cả đơn hàng sẽ chịu thêm thuế 15%,
"bất kể giá trị". Thuế sẽ được tính
ngay khi thanh toán, để khách không chịu thêm chi phí nào khi nhận hàng.
Theo Reuters, Wool Warehouse, công ty len sợi của Anh, ước
tính chi phí phát sinh với hàng xuất sang Mỹ tăng trung bình 50%. Nhưng họ cho
rằng khách hàng sẽ khó chấp nhận mức giá mới, nên đã dừng giao hàng tới Mỹ. "Đây
không phải điều chúng tôi mong muốn, vì Mỹ là thị trường quan trọng. Nhưng quyết
định này được đưa ra dự trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi về quy định mới",
công ty thông báo trên website.
Theo Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), 88 nhà khai thác bưu chính đã thông báo với UPU rằng họ đã tạm dừng một
vài hoặc toàn bộ các dịch vụ bưu chính đến Mỹ cho đến khi có giải pháp khả thi hơn đối với các bưu kiện có giá trị từ 800 USD trở xuống.
UPU cho biết: "Mạng lưới bưu chính toàn cầu đã chứng kiến lưu lượng bưu chính đến Mỹ gần như bị đình trệ sau khi các quy định mới được
thực hiện vào ngày 29/8/2025". Thông tin trao đổi giữa các nhà khai thác
bưu chính cho thấy lưu lượng bưu
chính từ 192 quốc gia đến Mỹ đã giảm 81% vào ngày 29/8, so với một tuần trước đó.
Đó là chưa kể, các mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện về khách hàng Mỹ nhận hóa đơn sốc từ các hãng vận chuyển lớn như DHL, FedEx và UPS. Các hãng vận chuyển, ngược lại, đang bị ngập trong những tin nhắn từ khách hàng tranh cãi về các khoản phí, kèm theo những yêu cầu trả hàng.
Hàng nhập khẩu vào Mỹ hiện nay được tính thuế theo hai cách:
mức phí cố định cho mỗi kiện hàng (80 - 200 USD/kiện tùy thuế suất gốc) hoặc tỷ
lệ phần trăm thuế nhập khẩu. Sau thời gian chuyển tiếp sáu tháng, lựa chọn phí
cố định sẽ bị hủy bỏ và tất cả các kiện hàng sẽ chỉ chịu mức thuế theo tỷ lệ phần
trăm.
Theo các chuyên gia logistics, sự thay đổi này đã buộc cả
các doanh nghiệp lớn lẫn nhỏ phải xem xét lại không chỉ chuỗi cung ứng mà còn cả
mô hình kinh doanh tổng thể, do lo ngại tác động đến lợi nhuận.
“Rõ ràng đây là
một thay đổi lớn đối với mô hình hoạt động của các công ty, không chỉ riêng
Sheins và Temu, mà còn đối với các công ty kinh doanh thương mại điện tử lẫn cửa
hàng truyền thống”, Lynlee Brown, đối tác bộ phận thương mại toàn cầu tại EY
cho biết.
Với Temu, "de minimis" vốn là xương sống của mô
hình kinh doanh, giúp họ vận chuyển hàng tỷ USD hàng hóa giá trị thấp trực
tiếp từ các nhà máy Trung Quốc đến tay người tiêu dùng Mỹ. Khi quy định này bị dỡ bỏ, các gói hàng nhỏ đột nhiên phải đối mặt với mức thuế suất lên tới 120% giá trị, thậm chí là 145%
tùy thuộc vào dịch vụ bưu chính.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng lao đao, Temu hiện đang nỗ lực
quay lại thị trường Mỹ với chiến lược giảm giá sâu, nhằm giành lại thị phần từ
đối thủ Shein. Theo trang tin Bloomberg ngày 8/9, giá trung bình của
hơn 20 sản phẩm bán chạy nhất trên Temu đã giảm khoảng 18% vào đầu tháng 9 so
với cuối tháng 4. Một số mặt hàng thậm chí còn giảm tới 60%.
Công ty cũng đang thúc
giục các nhà bán hàng bổ sung hàng hóa cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ với mức
chiết khấu sâu. Theo Appgrowing Global, công ty cũng tăng cường quảng cáo tại
Mỹ, vượt 10.000 quảng cáo mỗi ngày. Dù vậy, nỗ lực
quảng bá này vẫn kém xa giai đoạn trước khi áp thuế - thời điểm Temu từng tung
ra hơn 20.000 quảng cáo mới/ngày.
Một số nhà bán hàng của Temu tại Trung Quốc cho biết sẵn
sàng giảm giá để có thêm kênh thúc đẩy doanh số tại Mỹ dù biên lợi nhuận thấp hơn.
Dù vậy, đà tăng trưởng vẫn chưa thể trở lại.
Ngoài Shein và Temu, tác động nghiêm trọng nhất của việc chấm
dứt quy định “de minimis” dự kiến sẽ được cảm nhận rõ trên các sàn thương mại điện
tử Etsy, eBay và Shopify - nơi hàng triệu doanh nghiệp nhỏ bán hàng hóa sử dụng
quy định “de minimis” để giảm chi phí khi gửi đơn hàng trực tuyến từ khắp nơi
trên thế giới đến Mỹ.
Hiện tại, người bán hàng
trên sàn thương mại điện tử phải đối mặt với việc trả trước phí nhập khẩu và có
khả năng chuyển chi phí đó cho người mua thông qua việc tăng giá, hoặc vận chuyển
sản phẩm dưới hình thức Delivery Duty Unpaid (tức là người mua phải tự thanh
toán thuế nhập khẩu khi hàng đến nơi).
Kênh NBC News ngày 8/9 cho biết các khoản phí bất ngờ từ những hãng vận chuyển quốc tế này đã gây sốc khi người dân. Có người đã phải chi 1.400 USD cho một linh kiện máy tính từ Đức, 620 USD cho một vỏ máy tính làm bằng nhôm từ Thụy Điển... Điều này dẫn đến sự bực bội cho cả người mua lẫn người vận chuyển.
Thậm chí, một số doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ cũng phải chịu thiệt hại. Một ngày sau khi nhận một lô hàng từ Tây Ban Nha gồm túi xách trị giá khoảng 600 USD, ông Herm Narciso - người điều hành một cửa hàng bán lẻ ở Dunedin, Florida, chuyên bán lại hàng từ châu Âu - nhận được hóa đơn thuế 1.041,44 USD từ DHL.
Ngược lại, chính sách này mang lại lợi ích cho những
công ty như Amazon và Walmart. Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ quay về với các nhà
bán lẻ lớn nếu họ phải đối mặt với giá cả cao hơn ở các nền tảng, cũng như khả
năng chậm trễ vận chuyển do các vấn đề hải quan.
Đặc biệt, Amazon đã chứng tỏ khả năng phục hồi sau khi Mỹ
bãi bỏ quy định “de minimis” đối với các lô hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông
(Trung Quốc) vào tháng 5. Doanh thu của công ty tăng 13% trong ba tháng kết
thúc ngày 30/6, so với mức tăng 10% của quý trước.
Cả Amazon và Walmart hiện đều có
trung tâm hoàn tất đơn hàng tại Mỹ, cho phép các doanh nghiệp nước ngoài vận
chuyển hàng hóa số lượng lớn và lưu trữ trong kho của công ty trước khi vận
chuyển đến người mua.
