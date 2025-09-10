Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Thị trường

Kỷ nguyên của những món hàng “de minimis” đã khép lại?

Tuệ Mỹ

10/09/2025, 15:55

Trong nhiều năm qua, các lô hàng “de minimis” nhập khẩu vào Mỹ gần như được miễn thuế và ít bị giám sát. Nhưng giờ đây, gói hàng từ bất kỳ nhà bán lẻ nào có hoạt động trực tuyến sẽ bị đánh thuế và xử lý như các kiện hàng lớn...

Việc chấm dứt “de minimis” được cảm nhận rõ trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Bloomberg
Việc chấm dứt “de minimis” được cảm nhận rõ trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Bloomberg

Từ ngày 29/8/2025, chính sách “de minimis” - miễn thuế và kiểm tra hải quan cho hàng giá trị 800 USD trở xuống vào Mỹ - đã chấm dứt. Chính sách mới khiến dịch vụ bưu chính nhiều nước phải thay đổi hoạt động. Các sàn thương mại điện tử chuyên bán hàng giá rẻ và nhiều thương hiệu nhỏ cũng bị ảnh hưởng.

Abbott Atelier Jewelry, một hãng trang sức tại Vancouver (Canada), thông báo trên Instagram rằng sẽ "tạm ngừng bán hàng một thời gian để tìm giải pháp". Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Olive Young thông báo từ 27/8, tất cả đơn hàng sẽ chịu thêm thuế 15%, "bất kể giá trị". Thuế sẽ được tính ngay khi thanh toán, để khách không chịu thêm chi phí nào khi nhận hàng.

Theo Reuters, Wool Warehouse, công ty len sợi của Anh, ước tính chi phí phát sinh với hàng xuất sang Mỹ tăng trung bình 50%. Nhưng họ cho rằng khách hàng sẽ khó chấp nhận mức giá mới, nên đã dừng giao hàng tới Mỹ. "Đây không phải điều chúng tôi mong muốn, vì Mỹ là thị trường quan trọng. Nhưng quyết định này được đưa ra dự trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi về quy định mới", công ty thông báo trên website.

Chính sách “de minimis” bị loại bỏ khiến dịch vụ bưu chính nhiều nước phải thay đổi hoạt động. 
Chính sách “de minimis” bị loại bỏ khiến dịch vụ bưu chính nhiều nước phải thay đổi hoạt động. 

Theo Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), 88 nhà khai thác bưu chính đã thông báo với UPU rằng họ đã tạm dừng một vài hoặc toàn bộ các dịch vụ bưu chính đến Mỹ cho đến khi có giải pháp khả thi hơn đối với các bưu kiện có giá trị từ 800 USD trở xuống.

UPU cho biết: "Mạng lưới bưu chính toàn cầu đã chứng kiến ​​lưu lượng bưu chính đến Mỹ gần như bị đình trệ sau khi các quy định mới được thực hiện vào ngày 29/8/2025". Thông tin trao đổi giữa các nhà khai thác bưu chính cho thấy lưu lượng bưu chính từ 192 quốc gia đến Mỹ đã giảm 81% vào ngày 29/8, so với một tuần trước đó.

Đó là chưa kể, các mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện về khách hàng Mỹ nhận hóa đơn sốc từ các hãng vận chuyển lớn như DHL, FedEx và UPS. Các hãng vận chuyển, ngược lại, đang bị ngập trong những tin nhắn từ khách hàng tranh cãi về các khoản phí, kèm theo những yêu cầu trả hàng.

Hàng nhập khẩu vào Mỹ hiện nay được tính thuế theo hai cách: mức phí cố định cho mỗi kiện hàng (80 - 200 USD/kiện tùy thuế suất gốc) hoặc tỷ lệ phần trăm thuế nhập khẩu. Sau thời gian chuyển tiếp sáu tháng, lựa chọn phí cố định sẽ bị hủy bỏ và tất cả các kiện hàng sẽ chỉ chịu mức thuế theo tỷ lệ phần trăm.

Lưu lượng bưu chính từ 192 quốc gia đến Mỹ đã giảm 81% vào ngày 29/8 so với một tuần trước đó.
Lưu lượng bưu chính từ 192 quốc gia đến Mỹ đã giảm 81% vào ngày 29/8 so với một tuần trước đó.

Theo các chuyên gia logistics, sự thay đổi này đã buộc cả các doanh nghiệp lớn lẫn nhỏ phải xem xét lại không chỉ chuỗi cung ứng mà còn cả mô hình kinh doanh tổng thể, do lo ngại tác động đến lợi nhuận.

“Rõ ràng đây là một thay đổi lớn đối với mô hình hoạt động của các công ty, không chỉ riêng Sheins và Temu, mà còn đối với các công ty kinh doanh thương mại điện tử lẫn cửa hàng truyền thống”, Lynlee Brown, đối tác bộ phận thương mại toàn cầu tại EY cho biết.

Với Temu, "de minimis" vốn là xương sống của mô hình kinh doanh, giúp họ vận chuyển hàng tỷ USD hàng hóa giá trị thấp trực tiếp từ các nhà máy Trung Quốc đến tay người tiêu dùng Mỹ. Khi quy định này bị dỡ bỏ, các gói hàng nhỏ đột nhiên phải đối mặt với mức thuế suất lên tới 120% giá trị, thậm chí là 145% tùy thuộc vào dịch vụ bưu chính.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng lao đao, Temu hiện đang nỗ lực quay lại thị trường Mỹ với chiến lược giảm giá sâu, nhằm giành lại thị phần từ đối thủ Shein. Theo trang tin Bloomberg ngày 8/9, giá trung bình của hơn 20 sản phẩm bán chạy nhất trên Temu đã giảm khoảng 18% vào đầu tháng 9 so với cuối tháng 4. Một số mặt hàng thậm chí còn giảm tới 60%.

Công ty cũng đang thúc giục các nhà bán hàng bổ sung hàng hóa cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ với mức chiết khấu sâu. Theo Appgrowing Global, công ty cũng tăng cường quảng cáo tại Mỹ,  vượt 10.000 quảng cáo mỗi ngày. Dù vậy, nỗ lực quảng bá này vẫn kém xa giai đoạn trước khi áp thuế - thời điểm Temu từng tung ra hơn 20.000 quảng cáo mới/ngày.

Với Temu,
Với Temu, "de minimis" vốn là xương sống của mô hình kinh doanh.

Một số nhà bán hàng của Temu tại Trung Quốc cho biết sẵn sàng giảm giá để có thêm kênh thúc đẩy doanh số tại Mỹ dù biên lợi nhuận thấp hơn. Dù vậy, đà tăng trưởng vẫn chưa thể trở lại. 

Ngoài Shein và Temu, tác động nghiêm trọng nhất của việc chấm dứt quy định “de minimis” dự kiến ​​sẽ được cảm nhận rõ trên các sàn thương mại điện tử Etsy, eBay và Shopify - nơi hàng triệu doanh nghiệp nhỏ bán hàng hóa sử dụng quy định “de minimis” để giảm chi phí khi gửi đơn hàng trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ.

Hiện tại, người bán hàng trên sàn thương mại điện tử phải đối mặt với việc trả trước phí nhập khẩu và có khả năng chuyển chi phí đó cho người mua thông qua việc tăng giá, hoặc vận chuyển sản phẩm dưới hình thức Delivery Duty Unpaid (tức là người mua phải tự thanh toán thuế nhập khẩu khi hàng đến nơi).

Kênh NBC News ngày 8/9 cho biết các khoản phí bất ngờ từ những hãng vận chuyển quốc tế này đã gây sốc khi người dân. Có người đã phải chi 1.400 USD cho một linh kiện máy tính từ Đức, 620 USD cho một vỏ máy tính làm bằng nhôm từ Thụy Điển... Điều này dẫn đến sự bực bội cho cả người mua lẫn người vận chuyển.

Chính sách mới mang lại lợi ích cho những công ty như Amazon và Walmart. 
Chính sách mới mang lại lợi ích cho những công ty như Amazon và Walmart. 

Thậm chí, một số doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ cũng phải chịu thiệt hại. Một ngày sau khi nhận một lô hàng từ Tây Ban Nha gồm túi xách trị giá khoảng 600 USD, ông Herm Narciso - người điều hành một cửa hàng bán lẻ ở Dunedin, Florida, chuyên bán lại hàng từ châu Âu - nhận được hóa đơn thuế 1.041,44 USD từ DHL.

Ngược lại, chính sách này mang lại lợi ích cho những công ty như Amazon và Walmart. Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ quay về với các nhà bán lẻ lớn nếu họ phải đối mặt với giá cả cao hơn ở các nền tảng, cũng như khả năng chậm trễ vận chuyển do các vấn đề hải quan.

Đặc biệt, Amazon đã chứng tỏ khả năng phục hồi sau khi Mỹ bãi bỏ quy định “de minimis” đối với các lô hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 5. Doanh thu của công ty tăng 13% trong ba tháng kết thúc ngày 30/6, so với mức tăng 10% của quý trước.

Cả Amazon và Walmart hiện đều có trung tâm hoàn tất đơn hàng tại Mỹ, cho phép các doanh nghiệp nước ngoài vận chuyển hàng hóa số lượng lớn và lưu trữ trong kho của công ty trước khi vận chuyển đến người mua.

Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa

07:56, 10/09/2025

Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa

Đồng hồ Thuỵ Sĩ "chao đảo" vì cú sốc thuế quan từ Mỹ

11:22, 06/08/2025

Đồng hồ Thuỵ Sĩ "chao đảo" vì cú sốc thuế quan từ Mỹ

Người tiêu dùng Mỹ có tiếp tục mua sắm xa xỉ?

17:45, 21/07/2025

Người tiêu dùng Mỹ có tiếp tục mua sắm xa xỉ?

Đọc thêm

Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa

Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa

Chiến lược đặt cược vào tiêu dùng nội địa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang vấp phải những rào cản liên quan đến quan niệm về tiền bạc và sự an toàn tài chính của người tiêu dùng…

Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm

Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm

Trong bối cảnh sức mua trong nước chưa hoàn toàn phục hồi, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nên một đợt sóng kích cầu mạnh mẽ trước mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán…

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón

Những ngày này, các quầy bánh Trung thu đã xuất hiện nhiều trên các tuyến phố, báo hiệu mùa cao điểm đang bắt đầu. Dù việc mua bán vẫn chưa thực sự sôi động nhưng xu hướng thị trường cũng đã định hình khá rõ nét…

Tăng mạnh sức mua thực phẩm chay tại chợ Việt

Tăng mạnh sức mua thực phẩm chay tại chợ Việt

Tháng 7 âm lịch - mùa Vu Lan – thường là thời điểm sôi động nhất trong năm của ngành thực phẩm chay. Khi sức mua tăng vọt, các doanh nghiệp lớn nhỏ đều tung ra nhiều sản phẩm mới, thực đơn mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng…

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Các hoạt động tăng nguồn cung và khuyến mãi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ giúp thị trường bán lẻ sôi động hơn, mà còn góp phần ổn định giá cả, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng trong suốt kỳ nghỉ…

