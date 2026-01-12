Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30% trong mùa sắm Tết

Hiện hàng hóa phục vụ mùa cao điểm Tết tại nhiều đơn vị bán lẻ đã rất phong phú. Ghi nhận tại các quầy kệ hàng thực phẩm, bánh kẹo cho thấy sản phẩm Tết đã được chất đầy với ngập tràn các chương trình khuyến mãi…

Một khảo sát và phân tích dữ liệu của nền tảng Metric mới đây cho thấy, nhu cầu mua hàng hóa dịp Tết sẽ tăng hơn 72% so với trung bình năm. Trong đó, thực phẩm ngọt tăng gấp đôi; bia và nước giải khát tăng 3 lần...

Chi tiêu trực tuyến chiếm khoảng 48 - 50% tổng chi tiêu mỗi tháng, xoay quanh thực phẩm, quà Tết, đồ trang trí và các sản phẩm cho gia đình. Đặc biệt, khoảng 89% người mua thực phẩm là hộ gia đình, trong khi 50% người tiêu dùng trẻ dự kiến mua quà tặng người thân, bạn bè.

Theo Sở Công thương TP.HCM, tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 là trên 26.000 tỉ đồng, trong đó hơn 9.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường. Nguồn hàng bình ổn thị trường bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn. Riêng với nhóm hàng thiết yếu, dự báo sức mua đến Tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 30%.

Hiện các doanh nghiệp như Saigon Co.op, MM Mega Market, GO!, Satra, Vissan… đã bố trí hàng chục nghìn tỉ đồng để tích trữ hàng hóa trong 2 tháng cao điểm mùa tết. Các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ giảm giá sâu trong những ngày cận Tết với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm...

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, thông tin có hơn 40% của hiệp hội tham gia cung ứng hàng bình ổn trên địa bàn, đã chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa tăng ít nhất 20 - 30% cho dịp cuối năm từ rất sớm.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc vận hành WinCommerce miền Bắc, cho biết từ nay đến 24/2, đơn vị sẽ triển khai chương trình ưu đãi Tết quy mô toàn hệ thống. Hiện hệ thống đã tăng lượng hàng đưa lên quầy kệ các nguyên liệu và thực phẩm thiết yếu như bún khô, miến, bánh đa, gạo... Bên cạnh đó phân khúc món ăn và thực phẩm chế biến sẵn cũng sẽ được đơn vị tăng cường mạnh để hỗ trợ người dân chế biến bữa cơm Tết được tiện lợi, nhanh chóng.

Trong khi đó, tại hệ thống MM Mega Market, so với Tết năm 2025, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng 10 - 30% tùy theo nhóm ngành hàng, trong đó nhóm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn ghi nhận mức tăng cao. Ngành hàng bia rượu tăng nhẹ, trong khi nhóm đồ dùng gia đình tăng đáng kể, đặc biệt tại các kho khu vực miền Trung.

Hiện tại, hệ thống siêu thị GO! của Central Retail giới thiệu chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết ngày 14/1. Trong đó, có những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm... giảm giá đến 43%. Central Retail cũng dự kiến cung ứng hơn 3.000 giỏ quà tết hàng nhãn riêng, phần lớn là đặc sản địa phương để ủng hộ đặc sản vùng miền.

Tương tự, từ nay đến ngày 20/1/2026, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Mã đáo săn Sale” với nhiều ưu đãi hấp dẫn, mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm chất lượng. Theo đó, khách hàng khi mua các sản phẩm như: thùng 24 lon nước ngọt Coca nguyên bản/Zeo 320ml giảm giá 28%; bánh quy bơ Pháp Lu 320g, giảm giá 26%; khay mứt nhựa các loại, giảm giá từ 35%…

Đại diện truyền thông Saigon Co.op đánh giá: "Xu hướng sắm Tết năm nay của người tiêu dùng tương đối gọn nhẹ, đề cao tính tiện lợi và giá trị sử dụng. Thế nên Saigon Co.op làm mới danh mục giỏ quà Tết 2026 theo tinh thần xanh - lành - thiết thực, phân bổ đa dạng phân khúc để người tiêu dùng dễ lựa chọn".

Cụ thể, năm nay, giỏ quà xanh nổi bật với trái cây nhập khẩu và nông sản Việt như bưởi da xanh, dưa lưới, rau củ an toàn… giá từ 206.000 đồng/hộp. Đặc biệt, Saigon Co.op lần đầu ra mắt "tháp tài lộc", giỏ quà thờ cúng nhiều tầng gồm bánh kẹo, trà, nước ngọt… giá từ 49.000 - 499.000 đồng, gửi gắm mong ước cầu may, cầu lộc đầu năm.

Về phía doanh nghiệp sản xuất, ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vissan (TP.HCM), thông tin lượng cung hàng hóa năm nay tăng so với năm ngoái và hầu hết đã bắt đầu đưa lên quầy kệ để người dân sắm Tết sớm nên không lo thiếu. Thậm chí các đưn vị sản xuất đang sợ tình trạng bị dư hàng. Vissan cho biết đã thực hiện áp dụng giảm giá 10 - 40% cho nhiều mặt hàng.

Tuy vậy, trên thị trường hiện nhiều mặt hàng đã bắt đầu rục rịch tăng giá hoặc đã điều chỉnh tăng. Mới đây Sở Tài chính TP.HCM vừa cho điều chỉnh tăng giá thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường với mức tăng 2.000 - 12.000 đồng/kg tùy mặt hàng (tương ứng 1 - 15%), áp dụng từ 29/12/2025. Các doanh nghiệp tham gia bình ổn mặt hàng thịt heo gồm: C.P Việt Nam - CN3 tại Đồng Nai, Saigon Coop; Vissan; Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; Tập đoàn Central Retail.

Đại diện Sở Tài chính cho biết việc tăng giá dựa theo kiến nghị của doanh nghiệp và thực tế diễn biến giá heo hơi. Tuy vậy mức giá bán lẻ trong chương trình bình ổn vẫn đảm bảo thấp hơn mức bình quân bên ngoài ít nhất 5%. Ngoài khung giá trên, doanh nghiệp được chủ động thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá đi kèm.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, trước diễn biến giá cả hiện nay, cơ quan này đã đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp tổ chức bán hàng lưu động, bổ sung điểm phân phối tại khu vực đông cư dân; đồng thời phối hợp với sở ngành triển khai biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu.

Tại Hà Nội, khối lượng hàng hóa thiết yếu được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của 3 tháng trước, trong và sau Tết. Theo ước tính, Hà Nội cần khoảng 301.000 tấn gạo; 60.000 tấn thịt heo; 20.000 tấn thịt gia cầm; 401 triệu quả trứng; 334.000 tấn rau củ; hơn 16.000 tấn thủy, hải sản. Các doanh nghiệo phía Bắc cho biết được định hướng tăng dự trữ 10 - 20% so với tháng bình thường để sẵn sàng đáp ứng khi nhu cầu tăng đột biến.

Nhận định về xu hướng sắm Tết, bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc khối kinh doanh công ty Numerator Việt Nam, cho rằng tâm lý "chi tiêu thông minh" đang dẫn dắt thị trường trong bối cảnh kinh tế biến động. Do đó, thị trường quà Tết năm nay dịch chuyển mạnh từ các mặt hàng xa xỉ sang nhu yếu phẩm thiết thực như gia vị, thực phẩm. Những món quà có thể sử dụng hằng ngày sẽ được ưa chuộng hơn các sản phẩm ngoại đắt tiền nhưng ít tính ứng dụng.