Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng

Thiên Anh

03/09/2025, 16:55

Mươi năm về trước, mỗi khi nhắc về Thanh Hóa, nhiều người lại nhớ đến câu ca “ăn rau má, phá đường tàu”. Một cách nói nửa đùa nửa thật, vừa tự trào vừa chất chứa nỗi buồn. Người Thanh Hóa vốn thẳng thắn, tự hào, nhưng cũng chẳng giấu nổi những khúc quanh cay đắng của quê hương mình.

Từ một tỉnh nghèo, Thanh Hóa đã trở thành một trung tâm kinh tế năng động, với tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao, trên 10% mỗi năm.
Từ một tỉnh nghèo, Thanh Hóa đã trở thành một trung tâm kinh tế năng động, với tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao, trên 10% mỗi năm.

Thanh Hóa, một tỉnh miền Trung, đã trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trước đây, Thanh Hóa thường được biết đến với hình ảnh của một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, nhưng giờ đây, tỉnh đã vươn lên trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là việc cải thiện hạ tầng mà còn là sự thay đổi tư duy của người dân. Tỉnh đã áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo, bắt đầu từ cấp thôn, bản thay vì chỉ tập trung vào cấp xã. Điều này đã giúp nhiều thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến các xã. Chính quyền địa phương đã chủ động ban hành các hướng dẫn cụ thể, khuyến khích người dân tham gia vào quá trình phát triển, từ việc hiến đất, góp công sức cho đến xây dựng các công trình công cộng.

Kết quả của những nỗ lực này là hàng chục ngàn km đường giao thông được xây mới, hàng nghìn phòng học, trạm y tế và nhà văn hóa được xây dựng. Hệ thống điện, nước, và các dịch vụ công cộng khác cũng được cải thiện đáng kể. Người dân không chỉ làm nông nghiệp mà còn tham gia vào các hoạt động kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những mô hình như "nuôi bò sinh sản", "ngân hàng con giống" đã ra đời, giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng chú trọng đến an sinh xã hội, với hàng chục ngàn người được đào tạo nghề và tìm được việc làm. Điều này không chỉ giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Từ một tỉnh nghèo, Thanh Hóa đã trở thành một trung tâm kinh tế năng động, với tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao, trên 10% mỗi năm.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html

VnEconomy

Sầm Sơn làm du lịch, Nghi Sơn xây nhà máy

10:00, 02/09/2025

Sầm Sơn làm du lịch, Nghi Sơn xây nhà máy

Dấu chân người tiên phong

10:57, 01/09/2025

Dấu chân người tiên phong

Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”

17:54, 31/08/2025

Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”

Từ khóa:

An sinh xã hội nông thôn mới phát triển kinh tế Thanh Hóa

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đọc thêm

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDRP quý 3 đạt 8,85%

Thành phố Hà Nội đặt trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn với “bốn trụ cột” chính bao gồm: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân...

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Với hai khu kinh tế trọng điểm là Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường kinh doanh cải thiện đã giúp các khu kinh tế này phát huy vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương...

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh quốc gia, nhằm tích hợp dữ liệu, giám sát và điều hành toàn bộ hệ thống cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để dự báo, tối ưu vận hành…

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Sau hơn 28 năm chia tách, ngày 01/07/2025, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức sáp nhập trở lại, với tên gọi Thành phố Đà Nẵng. Thành phố mới có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương, được cộng hưởng thêm nhiều dư địa để phát triển thành “siêu đô thị” ven biển, dẫn dắt sự phát triển của toàn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, khẳng định trong suốt 80 năm qua, ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, từ đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền đến mở rộng hội nhập, phát triển kinh tế.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nếu không dùng chung hạ tầng viễn thông, ngân sách nhà nước sẽ tốn 2.100 tỷ đồng/năm

Kinh tế số

2

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Bất động sản

3

Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc

Kinh doanh

4

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Đầu tư

5

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: