Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng

Mươi năm về trước, mỗi khi nhắc về Thanh Hóa, nhiều người lại nhớ đến câu ca “ăn rau má, phá đường tàu”. Một cách nói nửa đùa nửa thật, vừa tự trào vừa chất chứa nỗi buồn. Người Thanh Hóa vốn thẳng thắn, tự hào, nhưng cũng chẳng giấu nổi những khúc quanh cay đắng của quê hương mình.

Thanh Hóa, một tỉnh miền Trung, đã trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trước đây, Thanh Hóa thường được biết đến với hình ảnh của một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, nhưng giờ đây, tỉnh đã vươn lên trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là việc cải thiện hạ tầng mà còn là sự thay đổi tư duy của người dân. Tỉnh đã áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo, bắt đầu từ cấp thôn, bản thay vì chỉ tập trung vào cấp xã. Điều này đã giúp nhiều thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến các xã. Chính quyền địa phương đã chủ động ban hành các hướng dẫn cụ thể, khuyến khích người dân tham gia vào quá trình phát triển, từ việc hiến đất, góp công sức cho đến xây dựng các công trình công cộng.

Kết quả của những nỗ lực này là hàng chục ngàn km đường giao thông được xây mới, hàng nghìn phòng học, trạm y tế và nhà văn hóa được xây dựng. Hệ thống điện, nước, và các dịch vụ công cộng khác cũng được cải thiện đáng kể. Người dân không chỉ làm nông nghiệp mà còn tham gia vào các hoạt động kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những mô hình như "nuôi bò sinh sản", "ngân hàng con giống" đã ra đời, giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng chú trọng đến an sinh xã hội, với hàng chục ngàn người được đào tạo nghề và tìm được việc làm. Điều này không chỉ giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Từ một tỉnh nghèo, Thanh Hóa đã trở thành một trung tâm kinh tế năng động, với tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao, trên 10% mỗi năm.

