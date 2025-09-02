Thứ Ba, 02/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Sầm Sơn làm du lịch, Nghi Sơn xây nhà máy

Xuân Thiên

02/09/2025, 10:00

Trong tất cả các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Sầm Sơn và Nghi Sơn luôn được nhắc đến một cách trang trọng như những đầu tàu phát triển du lịch và công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiềm năng mà thiên nhiên ưu đãi là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để đánh thức những vùng đất ven biển xứ Thanh trở thành những điểm sáng phát triển, ghi dấu ấn trên bản đồ cả nước.

Bãi biển Sầm Sơn
Bãi biển Sầm Sơn

Sầm Sơn, từ một làng chài nhỏ bé, đã dần trở thành đô thị du lịch quốc gia. Những năm 1980, Sầm Sơn chỉ có một con đường nhỏ dẫn xuống bãi biển, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền và người dân, nơi đây đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, như cuộc thi "Hoa khôi biển" vào năm 1989, đánh dấu bước ngoặt trong việc thu hút khách du lịch. Đến nay, Sầm Sơn không chỉ thu hút du khách đến tắm biển mà còn cung cấp nhiều dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng hiện đại. Dự kiến, đến năm 2024, Sầm Sơn sẽ đón khoảng 8,86 triệu lượt khách, với doanh thu đạt 17 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng thu du lịch của tỉnh.

Trong khi đó, Nghi Sơn, một vùng đất từng gắn liền với hình ảnh nghèo khó, đã chuyển mình thành khu kinh tế trọng điểm. Năm 1997, quyết định quy hoạch Khu công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ đã mở ra cơ hội mới cho Nghi Sơn. Sự hiện diện của các dự án FDI lớn, như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn II, đã tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực này. Đến giữa năm 2024, Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút 75 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lên tới 13,7 tỷ USD, biến nơi đây thành một trung tâm công nghiệp sôi động.

Sự phát triển của Sầm Sơn và Nghi Sơn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân. Những người dân nơi đây, từ những năm tháng khó khăn, đã dần tìm thấy cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Họ không chỉ là những người lao động trong ngành du lịch hay công nghiệp mà còn là những người chủ động tham gia vào quá trình phát triển của địa phương.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-3536-2025.html
