Lai Châu bứt phá du lịch từ thiên nhiên và bản sắc văn hóa
Chu Khôi
13/04/2026, 08:00
Lai Châu đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái nguyên sơ cùng những cung đường và đỉnh núi nổi tiếng. Bên cạnh đó, địa phương này còn thu hút du khách nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản phẩm du lịch đa dạng và bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất Tây Bắc.
Vừa qua, tại Hà Nội, Sở Tài chính cùng Sở Văn hóa
thể thao và du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch năm 2026 với
chủ đề “Lai Châu - Kỳ vĩ ngàn mây, đong đầy bản sắc”.
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG DU LỊCH TỪ THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ
Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, cho biết Lai Châu từ lâu nổi tiếng với những cung đường huyền thoại như đèo Ô Quy Hồ và các đỉnh núi cao hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á như Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử. Bên cạnh đó, Lai Châu còn sở hữu hệ sinh thái nguyên
sinh phong phú cùng những cánh rừng hoa đỗ quyên rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp hoang
sơ, hùng vĩ đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
Những năm gần đây, Lai Châu dần khẳng
định vị thế trên bản đồ du lịch với nhiều điểm đến hấp dẫn như Khu du lịch Cầu
kính Rồng Mây, Cổng trời Ô Quy Hồ, quần thể hang động Pusamcap; trải nghiệm dù
lượn “Bay lên nóc nhà Đông Dương” tại bản Sì Thâu Chải; hay khám phá du lịch cộng
đồng tại bản Sin Suối Hồ đạt chuẩn ASEAN.
Không chỉ có thiên nhiên kỳ vĩ, Lai
Châu còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, nơi sinh sống của 20
dân tộc anh em với bản sắc đa dạng. Chính sự chân chất, hiền hòa, mến khách của
người dân đã trở thành “tài nguyên mềm” quý giá, góp phần tạo nên sức hút riêng
cho du lịch địa phương.
Trên nền tảng tiềm năng và các sản phẩm du lịch đã hình
thành, Lai Châu mong muốn tăng cường kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ
hành để xây dựng sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường và thu hút du khách.
Ông Cứ A Chu, Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1, cho biết Bản
Lao Chải 1 (xã Khun Há, tỉnh Lai Châu) nằm ở độ cao hơn 1.300m, đã trở điểm đến
du lịch cộng đồng giàu bản sắc của người Mông. Người dân nơi đây vẫn gìn giữ
nguyên vẹn nếp sống truyền thống từ kiến trúc, trang phục đến phong tục, lễ hội
và nghề thủ công. Lao Chải 1 hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên trong
lành, ruộng bậc thang uốn lượn và khí hậu mát mẻ quanh năm. Sau gần 8 năm phát
triển, hiện bản có 8 hộ làm homestay, phục vụ 120-150 khách lưu trú, cùng các dịch
vụ tắm lá thuốc, ngâm chân, cà phê.
Bà Trần Kiều Oanh, Giám đốc điều hành Khu du lịch Sinh
thái Cổng trời Ô Quy Hồ, cho biết Khu du lịch này nằm trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ - một
trong “tứ đại đỉnh đèo” Tây Bắc, ở độ cao 2.035m, nối Lào Cai và Lai Châu. Khu
du lịch được quy hoạch thành tổ hợp đa dạng gồm tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng
và tâm linh. Khu vui chơi - nghỉ dưỡng có nhiều trải nghiệm hấp dẫn như hồ vô cực,
suối - thác tự nhiên, hầm ánh sáng, phim 12D, trò chơi mạo hiểm và xe điện
xuyên rừng.
Ngoài ra còn có khu văn hóa Tây Bắc, chợ vùng cao và các hoạt động
trải nghiệm bản sắc địa phương. Hệ thống lưu trú gồm khoảng 150 bungalow gỗ, kết
hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như thiền, spa, tắm lá thuốc, bể bơi nước nóng.
GIỮ HỒN BẢN SẮC, TÌM LỐI ĐI BỀN VỮNG CHO DU LỊCH
Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch
tại Hà Nội đã góp ý về thực trạng phát triển du lịch Lai Châu. Một trong những
vấn đề được nêu là tình trạng bê tông hóa và “homestay hóa” diễn ra nhanh
chóng, làm suy giảm cảnh quan tự nhiên và không gian sống truyền thống. Việc
người dân chuyển đổi đất vườn sang xây dựng homestay, chặt bỏ cây xanh khiến bản
làng mất đi vẻ nguyên bản, giảm sức hấp dẫn đối với du khách. Bên cạnh đó, các
nghề thủ công truyền thống tại một số điểm du lịch như bản Lao Chải chưa được
duy trì thường xuyên, chủ yếu mang tính trình diễn, thiếu tính sinh kế bền vững.
Trước những vấn đề này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Lai Châu, cho biết tỉnh đã nhận diện rõ thách thức và đang triển khai
các giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là lập quy hoạch chi tiết đối với một số bản
du lịch tiêu biểu nhằm phân định rõ các loại đất, kiểm soát phát triển, hạn chế
bê tông hóa và giữ gìn không gian cảnh quan.
Song song với đó, Lai Châu chú trọng bảo tồn nghề thủ
công truyền thống bằng việc dự kiến hỗ trợ mỗi bản ít nhất một hộ duy trì nghề,
tạo điểm trải nghiệm cho du khách. Mức hỗ trợ khoảng 40 triệu đồng/hộ, nhằm đảm
bảo đời sống ban đầu, giúp người dân gắn bó với nghề, từ đó phát triển thêm sản
phẩm và dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc địa
phương.
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc
gia Việt Nam, cho biết với định hướng của Đảng và Chính phủ, du lịch được kỳ vọng
đóng góp mạnh vào tăng trưởng kinh tế, không chỉ về số lượng khách mà còn về tỷ
trọng GDP. Muốn vậy, cần nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú
và gia tăng chi tiêu của du khách.
Lai Châu có ba lợi thế lớn: địa hình, văn hóa dân tộc và
khí hậu. Địa hình cao, hiểm trở tạo điều kiện phát triển các loại hình như leo
núi, khám phá, cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh, thác nước, biển mây độc đáo.
Điểm nổi bật là sự hoang sơ, ít đông đúc, vì vậy cần phát triển du lịch bền vững,
giữ gìn môi trường và bản sắc làm giá trị cốt lõi.
Về văn hóa, với hơn 20 dân tộc, Lai Châu có tiềm năng lớn
để phát triển du lịch cộng đồng và trải nghiệm. Tuy nhiên, hiện còn thiếu sản
phẩm đặc trưng. Cần chuyển từ “bán sản phẩm” sang “bán trải nghiệm”, như khai
thác phiên chợ vùng cao thành không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực; phát triển
sản phẩm làng nghề thành quà lưu niệm mang dấu ấn địa phương.
Huế kiến tạo hành trình du lịch mới mang “sắc xanh”
09:55, 11/04/2026
Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026: Du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững
Nghịch lý thị trường đường: Giá thế giới tăng, Việt Nam giảm
Thị trường đường Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý: giá thế giới tăng nhưng giá trong nước không tăng, thậm chí một số sản phẩm giảm; nguồn cung dồi dào nhưng tiêu thụ suy yếu. Trong bối cảnh đó, nếu không có những giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan quản lý và sự phối hợp của các doanh nghiệp, ngành mía đường sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới...
“Mở khoá” chính sách, phát triển mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế
Dù sở hữu tiềm năng tiêu dùng khổng lồ và sức hút du lịch mạnh mẽ, Việt Nam vẫn đang thiếu vắng các mô hình bán lẻ hiện đại mang tính dẫn dắt...
[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới
Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, nơi chuỗi giá trị, công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế đồng thời định hình lại trật tự phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn đến từ quy mô nguồn lực, mà từ khả năng lựa chọn chiến lược và thiết kế mô hình tăng trưởng phù hợp...
Ngành giống cây trồng góp sức nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam
Ngành giống cây trồng tại Việt Nam hiện bình quân mỗi năm cung ứng 500.000 - 550.000 tấn giống lúa, 20.000 - 22.000 tấn giống ngô, cùng hàng trăm nghìn tấn giống rau, củ, quả, tiêu, điều, cà phê, cao su… phục vụ sản xuất trồng trọt. Thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp trong nghiên cứu và sản xuất giống, qua đó nâng cao giá trị và vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Ngành cà phê Ấn Độ lao đao vì chiến sự Iran
Ngành cà phê Ấn Độ đang chịu sức ép lớn từ chiến sự Iran, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn khiến hoạt động xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn ở Tây Á gặp khó khăn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: