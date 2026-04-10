Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

Biến động giá nhiên liệu tạo ra không ít áp lực đối với ngành du lịch. Một số hãng bay có kế hoạch giảm tần suất, điều chỉnh lịch bay hoặc thậm chí hủy chuyến, khiến du lịch các địa phương phải linh hoạt các phương án kích cầu...
Nhằm thu hút khách du lịch trong
giai đoạn sân bay Liên Khương tạm đóng cửa (dự kiến đến tháng 8/2026), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức
các chương trình khảo sát du lịch cho báo chí, KOLs và
doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour, tuyến du lịch đường bộ, tour liên
vùng.
Trọng tâm của chương trình là giảm giá dịch vụ, phát triển
combo trọn gói, liên kết tour tuyến và đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Các doanh
nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và điểm tham quan được tăng cường kết nối
nhằm hình thành sản phẩm du lịch đồng bộ, phù hợp nhu cầu thị trường với mức
giá hợp lý, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa trải nghiệm.
Chương trình hiện nhận được sự hưởng ứng tích cực, với gần
40 doanh nghiệp đăng ký tham gia, cung cấp nhiều ưu đãi như giảm giá lưu trú, ẩm
thực, vé tham quan, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và quà tặng cho du khách. Thời
gian tới, Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các sự kiện
lớn, đồng thời ứng dụng mã QR để giới thiệu thông tin doanh
nghiệp, tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu và tiếp cận dịch vụ.
Tại Huế, ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, cho
biết để tránh nguy cơ sụt giảm khách, các doanh nghiệp lữ hành địa phương đã chủ
động chuyển hướng sang các thị trường nội địa và thị trường gần, nhất là các nước
Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Các đơn vị lữ hành cũng chuyển hướng thiết kế lại sản
phẩm linh hoạt hơn, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất
lượng trải nghiệm.
Chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp, ông Trần Xuân Nam,
Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour cho biết, đối với các hợp đồng đã ký với du
khách, doanh nghiệp cam kết giữ giá. Với các tour, tuyến đặt mới, doanh nghiệp
cũng chủ động giảm lợi nhuận để hạn chế tăng giá, nhằm phục vụ du khách tốt nhất.
“Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển
và điểm tham quan đã cùng “ngồi lại” để bàn cách giữ chân du khách; xây dựng
combo hấp dẫn, điều chỉnh mức giá hợp lý để giữ uy tín,” ông Nam nói. “Chúng
tôi chủ động rà soát lịch trình tour, tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển và thiết kế lại tour, tuyến cho phù hợp”.
Tương tự, đón mùa cao điểm du lịch hè, Quảng Trị tăng tốc
làm mới sản phẩm, kích cầu du lịch. Mở màn cho chuỗi hoạt động kích cầu của địa phương năm
nay là chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra lúc 20h ngày 24/4/2026 tại biển
Bảo Ninh, phường Đồng Hới. Tiếp đó là chuỗi hoạt động phong phú như lễ hội ẩm
thực, không gian quảng diễn văn hóa và trưng bày sản phẩm OCOP với khoảng 100
gian hàng.
Một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc
tế, nhất là khách Hàn Quốc, thông qua tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các
doanh nghiệp lữ hành lớn như Hanatour và Mode Tour. Song song, không gian
Business Matching được tổ chức nhằm kết nối các doanh nghiệp du lịch, vận tải
và dịch vụ, mở rộng cơ hội hợp tác. Giải Golf Quảng Trị 2026 cũng được kỳ vọng tạo thêm sức
hút cho điểm đến.
Tại Quảng Ninh, Lễ hội ánh sáng trên tàu du lịch diễn ra từ 28/4 đến 2/5,
là một trong 14 hoạt động trong khuôn khổ Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh
Quảng Ninh chào hè năm 2026.
Cụ thể, khoảng 60 tàu du lịch sẽ được chia thành 2 nhóm, chạy
dọc bờ vịnh Hạ Long theo 2 hướng: một hướng từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long,
phường Bãi Cháy tới khu vực đường ven biển phường Hồng Gai. Nhóm còn lại diễu
hành từ khu vực bãi tắm Bãi Cháy tới Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Toàn bộ
các tàu du lịch sẽ được thắp sáng với
khoảng 10 phút bắn pháo hoa trên mỗi tàu, góp phần tạo hiệu ứng cho những hoạt
động sôi động trên bờ.
Đặc biệt, khác với những lần diễu hành tàu du lịch trước đó,
lần này, các tàu được phép phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. “Đây được coi là bước thử
nghiệm để tiến tới đề nghị tỉnh xem xét đưa sản phẩm du lịch đêm này vào hoạt động những ngày cuối tuần,” ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng
Ninh, cho biết.
Không chỉ dừng lại ở các sự kiện, Quảng Ninh tiếp tục làm mới
hệ thống sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng và chất lượng cao. Các sản phẩm đặc
trưng như du lịch vịnh, nghỉ dưỡng biển đảo, tour trải nghiệm đêm, du lịch cộng
đồng, sinh thái… được nâng cấp nhằm kéo dài thời gian lưu
trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.
Xu hướng du lịch trải nghiệm, gắn với thiên nhiên và văn hóa
bản địa cũng được đẩy mạnh tại nhiều địa phương như Vân Đồn, Đông Triều, với
các mô hình du lịch làng quê, nông nghiệp, sinh thái… Việc chủ động
“làm nóng” thị trường bằng chuỗi sự kiện quy mô lớn, kết hợp đa dạng hóa sản phẩm đang giúp Quảng Ninh tạo thế chủ động trong mùa cao điểm du lịch hè 2026.
Tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam
- VITM 2026 diễn ra từ ngày 9 - 12/4 quy tụ khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham
gia của hơn 600 doanh nghiệp du lịch. So
với những năm trước, điểm đặc sắc nhất của hội chợ 2026 là chương trình kết nối giao thương (B2B), thu hút khoảng
350 - 400 đơn vị tham gia.
"Khoảng gần 200 đại diện cho các đơn vị lữ hành từ những
thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và hơn 200 doanh nghiệp du lịch nội
địa đã cùng gặp gỡ giao thương B2B trong khuôn khổ hội chợ. Đây chính là sự kiện
quan trọng nhất của hội chợ lần này, bởi các doanh nghiệp sẽ mang ngay du khách
đến cho chúng ta", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình chia sẻ.
Song song với hoạt động giao thương, hội chợ cũng diễn ra
nhiều hoạt động xúc tiến du lịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa
doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Từ ngày 10 - 12/4, hội chợ mở cửa cho
doanh nghiệp và người dân. Năm nay, các doanh nghiệp vẫn sẽ tung các gói khuyến
mại cho khách du lịch nhằm kích cầu thị trường.
Theo đại diện các doanh nghiệp lữ hành, trong bối cảnh thế
giới bất ổn, du khách đặc biệt quan tâm đến tính an toàn tại các điểm du
lịch. Trong quảng bá điểm đến, ngành du lịch cần hướng đến khẳng định Việt Nam
không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn bình yên, ổn định. Đây không chỉ là giải
pháp truyền thông trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để Việt Nam duy trì sức
hút trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt.
Việt Nam kỳ vọng thu hút 1 - 2 triệu khách du lịch y tế từ nay đến năm 2030
08:25, 09/04/2026
Sức hút của làng quê Việt khi du lịch trải nghiệm “lên ngôi”
08:30, 08/04/2026
Du lịch Ninh Bình tôn vinh di sản, kết nối không gian rừng – biển
Theo một cuộc khảo sát thường niên đối với 11.000 người dùng toàn cầu do nền tảng du lịch Klook thực hiện, có tới 91% du khách toàn cầu dựa vào các công cụ lập kế hoạch du lịch bằng AI…
Việt Nam kỳ vọng thu hút 1 - 2 triệu khách du lịch y tế từ nay đến năm 2030
Theo các báo cáo ngành, doanh thu du lịch y tế tại Việt Nam năm 2025 đã vượt 850 triệu USD và duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm. Nếu xu hướng này được duy trì, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 4 tỷ USD vào đầu thập kỷ tới…
Ngành hàng không cắt giảm chuyến bay để tiết kiệm nhiên liệu
Giá nhiên liệu máy bay đã đạt mức 195 USD vào cuối tháng 3, tăng gần 100 USD so với cuối tháng 2 khi chiến sự Trung Đông bắt đầu. Và khi chiến sự kéo dài, nhiên liệu ngày càng khan hiếm đối với các quốc gia không sản xuất hoặc có nguồn cung hạn chế…
Sức hút của làng quê Việt khi du lịch trải nghiệm “lên ngôi”
Từ các bản làng miền núi đến miệt vườn sông nước, những chuyến xe đưa khách đến thăm ruộng đồng, làng nghề, vườn cây ăn trái... Du lịch nông thôn đang dần thay đổi ý thức cộng đồng, biến nhiều nơi trở thành miền quê đáng sống…
Các loại hình vận tải đồng loạt “nóng” theo kỳ nghỉ lễ 30/4
Thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sắp đến sẽ mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm. Việc tăng cường năng lực vận tải dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân mà còn góp phần kích cầu du lịch nội địa…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
