Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

Biến động giá nhiên liệu tạo ra không ít áp lực đối với ngành du lịch. Một số hãng bay có kế hoạch giảm tần suất, điều chỉnh lịch bay hoặc thậm chí hủy chuyến, khiến du lịch các địa phương phải linh hoạt các phương án kích cầu...

Nhằm thu hút khách du lịch trong giai đoạn sân bay Liên Khương tạm đóng cửa (dự kiến đến tháng 8/2026), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các chương trình khảo sát du lịch cho báo chí, KOLs và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour, tuyến du lịch đường bộ, tour liên vùng.

Trọng tâm của chương trình là giảm giá dịch vụ, phát triển combo trọn gói, liên kết tour tuyến và đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và điểm tham quan được tăng cường kết nối nhằm hình thành sản phẩm du lịch đồng bộ, phù hợp nhu cầu thị trường với mức giá hợp lý, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa trải nghiệm.

Chương trình hiện nhận được sự hưởng ứng tích cực, với gần 40 doanh nghiệp đăng ký tham gia, cung cấp nhiều ưu đãi như giảm giá lưu trú, ẩm thực, vé tham quan, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và quà tặng cho du khách. Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các sự kiện lớn, đồng thời ứng dụng mã QR để giới thiệu thông tin doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu và tiếp cận dịch vụ.

Tại Huế, ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, cho biết để tránh nguy cơ sụt giảm khách, các doanh nghiệp lữ hành địa phương đã chủ động chuyển hướng sang các thị trường nội địa và thị trường gần, nhất là các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Các đơn vị lữ hành cũng chuyển hướng thiết kế lại sản phẩm linh hoạt hơn, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp, ông Trần Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH MTV Restour cho biết, đối với các hợp đồng đã ký với du khách, doanh nghiệp cam kết giữ giá. Với các tour, tuyến đặt mới, doanh nghiệp cũng chủ động giảm lợi nhuận để hạn chế tăng giá, nhằm phục vụ du khách tốt nhất.

“Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan đã cùng “ngồi lại” để bàn cách giữ chân du khách; xây dựng combo hấp dẫn, điều chỉnh mức giá hợp lý để giữ uy tín,” ông Nam nói. “Chúng tôi chủ động rà soát lịch trình tour, tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển và thiết kế lại tour, tuyến cho phù hợp”.

Tương tự, đón mùa cao điểm du lịch hè, Quảng Trị tăng tốc làm mới sản phẩm, kích cầu du lịch. Mở màn cho chuỗi hoạt động kích cầu của địa phương năm nay là chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra lúc 20h ngày 24/4/2026 tại biển Bảo Ninh, phường Đồng Hới. Tiếp đó là chuỗi hoạt động phong phú như lễ hội ẩm thực, không gian quảng diễn văn hóa và trưng bày sản phẩm OCOP với khoảng 100 gian hàng.

Một điểm đáng chú ý là việc đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế, nhất là khách Hàn Quốc, thông qua tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành lớn như Hanatour và Mode Tour. Song song, không gian Business Matching được tổ chức nhằm kết nối các doanh nghiệp du lịch, vận tải và dịch vụ, mở rộng cơ hội hợp tác. Giải Golf Quảng Trị 2026 cũng được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Tại Quảng Ninh, Lễ hội ánh sáng trên tàu du lịch diễn ra từ 28/4 đến 2/5, là một trong 14 hoạt động trong khuôn khổ Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026.

Cụ thể, khoảng 60 tàu du lịch sẽ được chia thành 2 nhóm, chạy dọc bờ vịnh Hạ Long theo 2 hướng: một hướng từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy tới khu vực đường ven biển phường Hồng Gai. Nhóm còn lại diễu hành từ khu vực bãi tắm Bãi Cháy tới Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Toàn bộ các tàu du lịch sẽ được thắp sáng với khoảng 10 phút bắn pháo hoa trên mỗi tàu, góp phần tạo hiệu ứng cho những hoạt động sôi động trên bờ.

Đặc biệt, khác với những lần diễu hành tàu du lịch trước đó, lần này, các tàu được phép phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. “Đây được coi là bước thử nghiệm để tiến tới đề nghị tỉnh xem xét đưa sản phẩm du lịch đêm này vào hoạt động những ngày cuối tuần,” ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, cho biết.

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện, Quảng Ninh tiếp tục làm mới hệ thống sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng và chất lượng cao. Các sản phẩm đặc trưng như du lịch vịnh, nghỉ dưỡng biển đảo, tour trải nghiệm đêm, du lịch cộng đồng, sinh thái… được nâng cấp nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Xu hướng du lịch trải nghiệm, gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa cũng được đẩy mạnh tại nhiều địa phương như Vân Đồn, Đông Triều, với các mô hình du lịch làng quê, nông nghiệp, sinh thái… Việc chủ động “làm nóng” thị trường bằng chuỗi sự kiện quy mô lớn, kết hợp đa dạng hóa sản phẩm đang giúp Quảng Ninh tạo thế chủ động trong mùa cao điểm du lịch hè 2026.

Tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 diễn ra từ ngày 9 - 12/4 quy tụ khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp du lịch. So với những năm trước, điểm đặc sắc nhất của hội chợ 2026 là chương trình kết nối giao thương (B2B), thu hút khoảng 350 - 400 đơn vị tham gia.

"Khoảng gần 200 đại diện cho các đơn vị lữ hành từ những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và hơn 200 doanh nghiệp du lịch nội địa đã cùng gặp gỡ giao thương B2B trong khuôn khổ hội chợ. Đây chính là sự kiện quan trọng nhất của hội chợ lần này, bởi các doanh nghiệp sẽ mang ngay du khách đến cho chúng ta", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình chia sẻ.

Song song với hoạt động giao thương, hội chợ cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến du lịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Từ ngày 10 - 12/4, hội chợ mở cửa cho doanh nghiệp và người dân. Năm nay, các doanh nghiệp vẫn sẽ tung các gói khuyến mại cho khách du lịch nhằm kích cầu thị trường.

Theo đại diện các doanh nghiệp lữ hành, trong bối cảnh thế giới bất ổn, du khách đặc biệt quan tâm đến tính an toàn tại các điểm du lịch. Trong quảng bá điểm đến, ngành du lịch cần hướng đến khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn bình yên, ổn định. Đây không chỉ là giải pháp truyền thông trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để Việt Nam duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt.