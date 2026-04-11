Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026: Du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”...

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch... cùng đại diện các ban, ngành trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và báo chí.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với sự phục hồi mạnh mẽ, đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, kết quả này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước.

Với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh – nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM 2026 thể hiện định hướng phù hợp với xu thế thế giới và chiến lược phát triển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kích cầu, xây dựng sản phẩm mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ trưởng tin tưởng VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Thứ trưởng Hồ An Phong và Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, sau 14 lần tổ chức, VITM đã không ngừng phát triển, trở thành sự kiện du lịch có thương hiệu, mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút ngày càng đông các tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế tham gia, qua đó góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam.

Năm nay, hội chợ có sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 400 gian hàng của hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó, gian hàng quốc tế chiếm khoảng 15%. Dự kiến sẽ có trên 80.000 khách tham quan hội chợ và tham gia một số chương trình cầu du lịch tập trung như: vé máy bay giảm giá, phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng khuyến mại cùng các sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch của các vùng miền trong cả nước.

Là sự kiện du lịch quy mô quốc gia do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, VITM Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định vị thế như một “điểm hẹn chiến lược” của toàn ngành. Chủ đề năm nay không chỉ mang tính khẩu hiệu, mà còn cho thấy rõ sự chuyển hướng trong tư duy phát triển – từ mở rộng quy mô sang chú trọng chiều sâu, dựa trên nền tảng công nghệ và tính bền vững.

Quang cảnh sôi động của VITM 2026 trong ngày 10/4.

Với thông điệp “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, nâng tầm Du lịch Việt Nam”, hội chợ năm nay làm nổi bật vai trò then chốt của công nghệ trong tiến trình phát triển ngành. Chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi, còn các công nghệ như AI và Big Data hỗ trợ phân tích xu hướng, cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hoạt động quảng bá và nâng cao năng lực dự báo thị trường.

Đồng thời, định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương cũng được xác định là trục phát triển xuyên suốt.