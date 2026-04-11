Trang chủ Du lịch

Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2026: Du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

Hoàng Anh

11/04/2026, 14:08

Ngày 10/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”...

https://www.youtube.com/embed/JLAJI2HN4oM?rel=0

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao &Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Nguyễn Phương Hòa; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch... cùng đại diện các ban, ngành trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến du lịch quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và báo chí.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với sự phục hồi mạnh mẽ, đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, kết quả này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước.

Với chủ đề “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh – nâng tầm du lịch Việt Nam”, VITM 2026 thể hiện định hướng phù hợp với xu thế thế giới và chiến lược phát triển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kích cầu, xây dựng sản phẩm mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ trưởng tin tưởng VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú, là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Thứ trưởng Hồ An Phong và Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại lễ khai mạc. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, sau 14 lần tổ chức, VITM đã không ngừng phát triển, trở thành sự kiện du lịch có thương hiệu, mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút ngày càng đông các tổ chức xúc tiến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế tham gia, qua đó góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam.

Năm nay, hội chợ có sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 400 gian hàng của hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó, gian hàng quốc tế chiếm khoảng 15%. Dự kiến sẽ có trên 80.000 khách tham quan hội chợ và tham gia một số chương trình cầu du lịch tập trung như: vé máy bay giảm giá, phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng khuyến mại cùng các sản phẩm OCOP phục vụ khách du lịch của các vùng miền trong cả nước.

Là sự kiện du lịch quy mô quốc gia do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, VITM Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định vị thế như một “điểm hẹn chiến lược” của toàn ngành. Chủ đề năm nay không chỉ mang tính khẩu hiệu, mà còn cho thấy rõ sự chuyển hướng trong tư duy phát triển – từ mở rộng quy mô sang chú trọng chiều sâu, dựa trên nền tảng công nghệ và tính bền vững.

Quang cảnh sôi động của VITM 2026 trong ngày 10/4.

Với thông điệp “Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, nâng tầm Du lịch Việt Nam”, hội chợ năm nay làm nổi bật vai trò then chốt của công nghệ trong tiến trình phát triển ngành. Chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi, còn các công nghệ như AI và Big Data hỗ trợ phân tích xu hướng, cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hoạt động quảng bá và nâng cao năng lực dự báo thị trường.

Đồng thời, định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương cũng được xác định là trục phát triển xuyên suốt.

Thêm nhiều cơ hội “săn sale” cho thị trường tour hè

10:47, 10/04/2026

Thêm nhiều cơ hội “săn sale” cho thị trường tour hè

Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

08:54, 10/04/2026

Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

AI mở ra những cơ hội để du lịch Việt Nam bứt tốc

08:32, 10/04/2026

AI mở ra những cơ hội để du lịch Việt Nam bứt tốc

Từ khóa:

du lịch bền vững Du lịch Việt Nam Hội chợ du lịch tiêu dùng VITM 2026

Chủ đề:

Bản tin xu hướng tiêu dùng

Đọc thêm

Huế kiến tạo hành trình du lịch mới mang “sắc xanh”

Huế kiến tạo hành trình du lịch mới mang “sắc xanh”

Huế đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành phố du lịch xanh hàng đầu Việt Nam thông qua hàng loạt giải pháp đồng bộ về môi trường, hạ tầng và quản lý hoạt động du lịch, trong đó trọng tâm là giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển các mô hình du lịch bền vững...

Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học

Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học

Sáng ngày 10/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học (VNeID) đi tàu bay...

Thêm nhiều cơ hội “săn sale” cho thị trường tour hè

Thêm nhiều cơ hội “săn sale” cho thị trường tour hè

Thị trường du lịch nội địa đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, với nhu cầu được dự báo tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp lữ hành đang phải đối mặt với nhiều biến số, đặc biệt là chi phí đầu vào...

Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

Biến động giá nhiên liệu tạo ra không ít áp lực đối với ngành du lịch. Một số hãng bay có kế hoạch giảm tần suất, điều chỉnh lịch bay hoặc thậm chí hủy chuyến, khiến du lịch các địa phương phải linh hoạt các phương án kích cầu...

AI mở ra những cơ hội để du lịch Việt Nam bứt tốc

AI mở ra những cơ hội để du lịch Việt Nam bứt tốc

Theo một cuộc khảo sát thường niên đối với 11.000 người dùng toàn cầu do nền tảng du lịch Klook thực hiện, có tới 91% du khách toàn cầu dựa vào các công cụ lập kế hoạch du lịch bằng AI…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
