Lãi suất tạo đỉnh và sẽ hạ nhiệt trong nửa sau năm 2026

Thu Minh

22/04/2026, 14:24

Cùng với việc Chính phủ phát đi tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản hệ thống, lãi suất được kỳ vọng đã tạo đỉnh vào đầu quý 2 và sẽ có xu hướng hạ nhiệt rõ nét hơn trong nửa sau 2026.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán KBSV vừa có báo cáo cập nhật triển vọng lãi suất trong đó nhấn mạnh: Sau cuộc họp ngày 09/04/2026, mặt bằng lãi suất trong quý 2 nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức giảm nhẹ từ nền cao sau cam kết đồng thuận giảm 0,5- 1%/năm lãi suất huy động của các Ngân hàng Thương mại.

Cùng với việc Chính phủ phát đi tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản hệ thống (thông qua kênh OMO, hoán đổi ngoại tệ, và cho vay tái cấp vốn) lãi suất được kỳ vọng đã tạo đỉnh vào đầu quý 2 và sẽ có xu hướng hạ nhiệt rõ nét hơn trong nửa sau 2026.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, KBSV cho rằng xu hướng giảm lãi suất vẫn chưa rõ rệt khi các vấn đề về căng thẳng thanh khoản dự báo sẽ tiếp diễn trong quý 2.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ: Xu hướng tăng trưởng tín dụng cao vượt trội so với tăng trưởng huy động sẽ chưa đảo chiều trong ngắn/trung hạn và tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản trong quý 2. Số liệu cho thấy đến hết quý 1/2026, tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 2,15% và 0,44%; xét về giá trị tuyệt đối, tính tới hết tháng 9/2025, mức chênh lệch đã chạm mốc 1,5 triệu tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ LDR thuần của các Ngân hàng Thương mại vẫn ở mức cao và tỷ lệ LDR theo thông tư 22 đã gần chạm mức trần 85%.

Tâm lý nắm giữ và giao dịch tiền mặt trước các thay đổi về chính sách thuế tiếp tục khiến việc huy động của các ngân hàng vẫn sẽ còn khó khăn trong quý 2. Ngoài ra, giải ngân đầu tư công khó có đột phá trong quý này cũng sẽ khiến kho bạc tiếp tục bội thu ngân sách. Cả hai yếu tố này đều khiến thu hẹp dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông tạo áp lực kép lên lạm phát và tỷ giá khiến Ngân hàng Nhà nước chưa có nhiều dư địa trong việc hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống.

Tuy nhiên, trong nửa sau năm 2026, KBSV kỳ vọng xu hướng hạ nhiệt lãi suất sẽ rõ ràng hơn, với mức giảm bình quân khoảng 0,5-1%/năm so với thời điểm hiện tại nhờ: nguồn vốn dồi dào từ dòng vốn đầu tư công giải ngân mạnh mẽ chạy vào hệ thống ngân hàng; tình hình xung đột tại Iran hạ nhiệt, giải tỏa áp lực lạm phát, tỷ giá, qua đó giúp Ngân hàng Nhà nước có dư địa hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng; và nhiều chính sách mới sẽ được đưa ra vào nửa cuối năm từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, trong đó bao gồm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất.

Sau cuộc họp với tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay mới chỉ ghi nhận giảm 50-100bps ở một vài Ngân hàng Thương mại như Agribank, NAB và SSB. Tuy nhiên, việc giảm này chủ yếu mang tính tạm thời và chưa phản ánh sự điều chỉnh đồng loạt trên toàn hệ thống.

Về xu hướng chung, KBSV cho rằng lãi suất cho vay dự kiến đi ngang ở mức hiện tại trong quý 2 chủ yếu do lãi suất đầu vào vẫn neo cao, trong khi NIM các ngân hàng hiện đang ở mức thấp so với các năm trước và rủi ro nợ xấu gia tăng là hiện hữu.

Bước sang nửa sau của năm 2026, mặt bằng lãi suất cho vay sẽ có xu hướng hạ nhiệt rõ nét hơn, tương đồng mức giảm ở mặt bằng lãi suất huy động nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đáng chú ý, xu hướng giảm trong giai đoạn này nhiều khả năng vẫn mang tính chọn lọc, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực động lực như xuất khẩu và sản xuất công nghiệp. 

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy