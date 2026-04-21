Cổ phiếu trụ suy yếu, công ty chứng khoán nhận định gì về xu hướng?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/4/2026

Kết phiên VN-Index giảm 3,63 điểm, tương đương 0,2% xuống mốc 1.833,48 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 4,06 điểm, tương đương 1,58% xuống 253,27 điểm.

Thị trường có thể sẽ còn tiếp tục tăng điểm và thử thách lại vùng kháng cự trên trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Các cổ phiếu vốn hóa lớn không còn duy trì được đà tăng tích cực như trong phiên sáng khiến chỉ số quay đầu chuyển sang giảm điểm vào cuối phiên. Thanh khoản tăng trở lại cho thấy áp lực bán đang tăng dần khi chỉ số tiến tới thử thách vùng kháng cự 1865-1885 điểm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường có thể sẽ còn tiếp tục tăng điểm và thử thách lại vùng kháng cự trên trong các phiên tới.

Diễn biến các nhóm cổ phiếu sẽ vẫn phân hóa mạnh ở thời điểm hiện tại khi có sự chi phối điểm số từ nhóm vốn hóa lớn. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ sớm bước vào giai đoạn luân chuyển dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu chưa tăng.

Nhà đầu tư nâng dần ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận cho các vị thế ngắn hạn và chủ động bán chốt lời từng phần khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1865-1885 điểm”.

Thị trường vẫn chưa ổn định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1831 – 1867 trước khi đóng cửa tại mốc 1833.48 điểm, giảm nhẹ gần 4 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Thị trường vẫn chưa ổn định, nhà đầu tư nên tiếp tục giữ tâm lý thận trọng trong thời gian này”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1800 điểm. VN-Index đã chịu áp lực bán khá mạnh khi gặp vùng kháng cự tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất tháng 01/2026 và 02/2026 như đã nhận định và chưa có dự báo vượt qua được trong những báo cáo trước. Hiện tại chỉ số VN-Index sau giai đoạn phục hồi, tăng điểm từ vùng giá 1600 điểm trong 04 tuần liên tiếp đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1800 điểm.

Thị trường đã đón nhận thông tin tính đến cuối quý 1/2026, dư nợ cho vay (bao gồm ký quỹ và ứng trước tiền bán) tại các công ty chứng khoán ước tính vào khoảng 415.000 tỷ đồng, tăng khoảng 9.000 tỷ so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ước tính khoảng 405.000 tỷ đồng, tăng 13.000 tỷ sau quý I/2026. Điều này gây áp lực lớn lên thị trường hiện nay, nhất là trong bối cảnh lãi suất cho vay margin có dấu hiệu tăng trở lại. Chúng tôi khá thận trọng với tỉ lệ ký quỹ hiện tại và những bất ổn địa chính trị vẫn tiếp diễn. Thị trường vẫn chưa có nhiều cơ hội tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư vẫn duy trì tỉ lệ đòn bẩy cao, nên xem xét cơ cấu các mã yếu kém, giảm tỉ trọng đầu cơ ngắn hạn nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

TVS duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3,6 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1833,5 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh mẽ duy trì ở nửa đầu phiên sáng, với lực cầu tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) và nhóm ngành Ngân hàng (STB và LPB). Tuy nhiên, lực bán gia tăng trong phiên chiều đã kéo chỉ số giảm điểm và đóng cửa dưới mốc tham chiếu.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới. Động lực tăng của chỉ số dẫn đầu bởi nhóm Vingroup đã có dấu hiệu suy yếu trong khi các nhóm còn lại chủ yếu đi ngang hoặc giảm. Chúng tôi cũng nhận thấy tác động của kết quả kinh doanh quý 1 đến thị trường chung khá hạn chế, chỉ tập trung vào một số cổ phiếu đơn lẻ và chưa thu hút được thêm dòng tiền từ nhà đầu tư vào thị trường. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức an toàn và theo dõi sát diễn biến chỉ số trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index vẫn đang giữ vững trên 1820 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index điều chỉnh trở lại với thanh khoản gia tăng cho thấy áp lực chốt lời chiếm ưu thế trong phiên. Mặc dù vậy, chỉ số vẫn đang giữ vững trên MA5 phiên (1820 điểm). Chúng tôi vẫn bảo lưu đây khả năng vẫn là nhịp điều chỉnh tích lũy lành mạnh trước khi VN-Index hướng lên vùng cao hơn với mức 1877 điểm là kháng cự gần nhất.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên ưu tiên các nhóm ngành đang dẫn dắt thị trường như Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ…”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu trong vùng 1820- 1840 điểm trong phiên tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ, cho thấy phe bán đang trở lại chiếm ưu thế sau khi thị trường tiệm cận lại vùng đỉnh cũ 1880 - 1900 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống nhẹ nhưng chỉ báo MACD vẫn hướng lên và chỉ số kết phiên vẫn duy trì ở biên trên của dải bollinger band, nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc để kiểm định cung - cầu trong vùng 1820- 1840 điểm trong phiên tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo nhìn chung đi ngang hoặc hướng lên nhẹ. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1815, tương đương đường trung bình động MA20.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng ở nhiều nhóm ngành khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng 1860 điểm. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục cũng có sự phân hóa nhất định giữa các cổ phiếu dựa trên tin tức về kết quả kinh doanh Q1.2026 cũng như các thông tin cập nhật trong mùa đại hội cổ đông. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Áp lực bán ngắn hạn nhiều khả năng sẽ khiến chỉ số điều chỉnh hoặc giằng co trong vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, tín hiệu tăng của VN-Index vẫn chưa bị phá vỡ và tiếp tục duy trì khả năng hướng lên vùng 1.900–1.920 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán ngắn hạn nhiều khả năng sẽ khiến chỉ số điều chỉnh hoặc giằng co trong vài phiên tới, với vùng hỗ trợ gần tại 1.800–1.820 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.