Lãi suất vay thế chấp nhà ở Mỹ tăng liên tục do chiến tranh ở Iran

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ đã tăng liên tiếp trong 5 tuần qua, đặt ra thách thức cho những người có ý định mua nhà ở nước này trong mùa xuân năm nay...

Trang CNN Money dẫn số liệu từ công ty tài chính cho vay thế chấp nhà Freddie Mac cho biết lãi suất cố định trung bình cho khoản vay 30 năm đã tăng lên mức 6,46% trong tuần này, cao nhất trong bảy tháng qua, so với mức 6,38% của tuần trước.

Xu hướng tăng của lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính đang chịu nhiều tác động từ cuộc chiến tranh của Mỹ với Iran, khiến việc mua nhà trở nên đắt đỏ hơn so với thời điểm đầu năm.

Trước khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, lãi suất cố định trung bình cho khoản vay 30 năm chỉ ở mức 5,98% tại thời điểm cuối tháng 2.

Bà Kara Ng, nhà kinh tế cao cấp tại công ty Zillow Home Loans, cho biết cú sốc về lãi suất - xuất phát từ biến động của thị trường trái phiếu do ảnh hưởng của chiến tranh - có thể làm chậm giao dịch trên thị trường bất động sản ở Mỹ trong mùa xuân này. Trên thị trường nhà ở tại Mỹ, mùa xuân hàng năm, kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5, thường là giai đoạn giao dịch diễn ra sôi động nhất.

Bà Ng nhận định rằng nếu xung đột sớm kết thúc, thị trường có thể phục hồi kịp thời trong mùa cao điểm người Mỹ đi mua nhà. Ngược lại, nếu chiến tranh kéo dài, nhiều người mua nhà có thể sẽ trì hoãn kế hoạch đến mùa sau.

Sự biến động gần đây của lãi suất vay mua nhà dường như đang khiến người có ý định mua và chủ nhà phải cân nhắc lại.

Theo Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp nhà (MBA), số hồ sơ xin vay mua nhà trả góp đã giảm 3% trong tuần trước, trong khi số hồ sơ xin đảo nợ giảm 17%.

Việc lãi suất tăng đã khiến việc vay tiền mua nhà trở nên đắt đỏ hơn đáng kể. Chẳng hạn, với một ngôi nhà trị giá 450.000 USD và khoản trả trước 20%, người mua nhà nếu chốt lãi suất vay kỳ hạn 30 năm vào tháng 2 sẽ tiết kiệm được khoảng 1.346 USD mỗi năm so với người vay trong tuần này. Số tiền tiết kiệm được có thể lên tới 40.000 USD trong suốt thời gian vay.

Lãi suất vay mua nhà thường có xu hướng biến động cùng chiều với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Lợi suất này đã tăng mạnh so với thời điểm trước khi xảy ra chiến tranh ở Vùng Vịnh do giá dầu tăng cao khiến nhà đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ gần đây đã vượt qua mức 4 USD/gallon lần đầu tiên kể từ năm 2022. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York chốt tuần này ở mức hơn 111 USD/thùng, cao nhất gần 4 năm.

Thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng Fed không hạ lãi suất trong năm 2026. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc tuần này ở mức gần 4,35%, từ mức dưới 4% trước chiến tranh.

Trong một cuộc nói chuyện tại Đại học Harvard vào đầu tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này có thể giữ lãi suất ổn định trong lúc đánh giá tác động kinh tế từ cú sốc năng lượng toàn cầu do chiến tranh gây ra. Cuộc xung đột này đang đặt nền kinh tế Mỹ trước khả năng rơi vào tình trạng đình lạm - với tăng trưởng trì trệ và lạm phát cao - khiến triển vọng lãi suất Fed trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

"Sẽ đến lúc chúng tôi phải đối mặt với câu hỏi về những gì cần làm. Hiện tại thì chưa, vì chúng tôi chưa biết tác động kinh tế sẽ như thế nào”, ông Powell nói khi được hỏi về tác động của biến động giá dầu đến lãi suất.