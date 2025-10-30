Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

Hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing ngày 29/10 công bố khoản lỗ lớn trong quý gần nhất, nhưng có thể sắp đón nhận một tin vui từ thị trường Trung Quốc...

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, Boeing đã ghi nhận khoản lỗ hoạt động cốt lõi lớn hơn dự kiến, lên tới 5 tỷ USD, nâng tổng lỗ lũy kế kể từ khi dòng máy bay 737 Max bị đình chỉ vào năm 2019 lên 47,2 tỷ USD. Phần lớn khoản lỗ mới nhất này là do khoản chi phí 4,9 tỷ USD liên quan đến việc trì hoãn giao hàng cho dòng máy bay 777X thế hệ mới, dự kiến sẽ không sẵn sàng cho đến năm 2027.

Tuy nhiên, Boeing có thể sắp nhận được một đơn hàng lớn từ các hãng hàng không Trung Quốc, một thị trường mà hãng đã hầu như không bán được hàng trong gần một thập kỷ qua.

Theo nhiều nguồn tin, Boeing đang tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận có thể mang lại tới đơn hàng đặt mua 500 máy bay từ các hãng hàng không Trung Quốc trong những ngày hoặc tuần tới, có thể sớm nhất là trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 30/10 tại Hàn Quốc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Doanh số bán máy bay chở khách của Boeing cho thị trường Trung Quốc đại lục đã sụt giảm về con số ít ỏi kể từ khi căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu nóng lên trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Theo hãng tin CNN, từ năm 2018 đến nay, Boeing chỉ bán được 49 máy bay cho Trung Quốc, trong đó 14 chiếc được bán cho hãng bay Cathay Pacific có trụ sở tại Hồng Kông và hầu hết số còn lại là máy bay chở hàng hoặc bán cho các công ty cho thuê của Trung Quốc, không phải các hãng hàng không.

Con số này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với hơn 1.000 máy bay Boeing đã bán cho khách hàng Trung Quốc trong 10 năm trước năm 2018. Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng nhất thế giới của máy bay thương mại nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không.

Theo ước tính của Boeing, đội máy bay chở khách của Trung Quốc có khả năng tăng gấp đôi trong 20 năm tới, đồng nghĩa các hãng hàng không Trung Quốc có thể sẽ mua 9.000 máy bay trong khoảng thời gian đó.

Bởi vậy, Trung Quốc là một thị trường mà Boeing không thể để mất vào tay “kỳ phùng địch thủ” Airbus - hãng sản xuất máy bay của châu Âu.

Từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã giúp Boeing có thêm nhiều đơn hàng lớn, bao gồm các đơn hàng từ Qatar và Uzbekistan.

CEO Kelly Ortberg của Boeing ngày 29/10 nói với hãng tin CNBC "rõ ràng là chính quyền và Tổng thống đang làm rất tốt trong việc giúp chúng tôi bán hàng.

Các nhà phân tích cho rằng có khả năng một số đơn hàng “mới" từ Trung Quốc thực chất là những đơn hàng mà Boeing đã nhận được từ trước trong 9 năm qua nhưng không được công bố do căng thẳng thương mại và do Chính phủ Trung Quốc tìm cách gây sức ép với phía Mỹ.

Trong số khoảng 6.000 máy bay mà Boeing có trong sổ đơn hàng hơn 850 chiếc là của "khách hàng không xác định”. Hơn 600 máy bay khác được bán cho các công ty cho thuê có thể đứng ra mua giúp khách hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng nhận định nếu có một thỏa thuận được công bố, hơn một nửa số máy bay mà Trung Quốc đặt mua từ Boeing sẽ là đơn hàng mới.