Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Thu Hằng

04/04/2026, 15:35

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) và Ngày Sức khỏe thế giới năm 2026, ngành Y tế tổ chức chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, thu hút sự tham gia của các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở y tế và đông đảo người dân.

Các hoạt động được triển khai trên cơ sở Luật Phòng bệnh 2025; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Đây là những định hướng lớn, đặt nền tảng cho việc đổi mới cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe, hướng tới phòng bệnh từ sớm và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Việc lựa chọn chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” cho thấy rõ ưu tiên của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay: chuyển từ tư duy tập trung vào điều trị sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Đồng thời, đây cũng là cách Việt Nam hưởng ứng thông điệp của Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2026 về “Hành động toàn cầu vì bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, công bằng và bền vững.

Trong chuỗi hoạt động, Lễ mít tinh phát động được xem là điểm nhấn trung tâm, có vai trò lan tỏa thông điệp tới cộng đồng. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 7h00 ngày 5/4/2026 tại khu vực Phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), với khoảng 2.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương; các tổ chức quốc tế; các hội nghề nghiệp; cơ quan báo chí và đông đảo người dân.

Không chỉ mang tính nghi lễ, Lễ mít tinh được thiết kế theo hướng mở, tăng sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Người dân có thể tham quan khu khám sàng lọc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng; tham gia đồng diễn dưỡng sinh; theo dõi chương trình nghệ thuật; và cùng tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng sau lễ phát động.

Bên cạnh sự kiện chính, các hoạt động truyền thông và chuyên môn được triển khai liên tục trong quý 1 và quý 2/2026, trong đó tuần từ ngày 4 đến 10/4 là cao điểm. 

Trên thực tế, người dân có thể trực tiếp tham gia nhiều hoạt động thiết thực như khám sàng lọc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng, đồng diễn dưỡng sinh hay các hoạt động thể dục thể thao cộng đồng như đi bộ, chạy bộ, đạp xe.

Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà còn là cơ hội để mỗi người chủ động tiếp cận dịch vụ y tế, từng bước hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Tại các địa phương, các hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức đồng loạt trong tuần cao điểm từ ngày 4 đến 10/4, với hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Thông qua Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, ngành y tế kêu gọi mỗi người dân quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình, duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, thực hiện dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần.

9 nhóm giải pháp thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân

15:50, 03/04/2026

9 nhóm giải pháp thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

15:02, 20/03/2026

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

11:47, 10/12/2025

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

