Lan tỏa yêu thương - PVCFC đồng hành cùng đồng bào Nghệ An sau thiên tai

Do ảnh hưởng của đợt bão lũ lịch sử vừa qua, Nghệ An đã trải hại nặng nề về người và tài sản. Hàng nghìn hộ dân chịu cảnh ngập sâu, nhà cửa hư hỏng, đời sống bị đảo lộn.

Thấy được những khó khăn của bà con, PVCFC đã triển khai chương trình "Ủng hộ đồng bào Nghệ An" với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Trong đó, 317 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên đóng góp, gần 200 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội Hạt Ngọc Mùa Vàng, cùng 120 triệu đồng dành cho việc xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình được triển khai tại nhiều xã khó khăn tại tỉnh Nghệ An.

Trong đó có gia đình ông Trương Văn Đoàn (Giai Xuân, Nghệ An) Ông thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình có công liệt sĩ trong kháng chiến tại Campuchia. Hiện ông làm thuê đồng áng qua ngày, lại phải chăm con trai 35 tuổi bị bệnh Đao và trầm cảm. Căn nhà dựng từ năm 1995 đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm ở vùng trũng thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Biết tin được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình ông bày tỏ niềm vui mừng, coi đó như điểm tựa để ổn định cuộc sống.

PVCFC trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Đoàn.

Một trường hợp khác là bà Lê Thị Mạch – cụ bà mù cả hai mắt, sống neo đơn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm và người thân. Mỗi mùa mưa bão, căn nhà nền thấp luôn bị đe dọa bởi nước dâng và gió lớn, chính quyền nhiều lần phải khẩn cấp di dời trong đêm để đảm bảo an toàn. Việc được trao tặng mái ấm mới từ chương trình không chỉ là chỗ ở an toàn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà.

PVCFC trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho cụ bà Lê Thị Mạch.

Khoản hỗ trợ của PVCFC được phối hợp cùng chính quyền địa phương để trao trực tiếp đến các hộ dân, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời. Với người dân vùng lũ, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để họ vững vàng hơn trong giai đoạn tái thiết.

Đại diện lãnh đạo PVCFC chia sẻ: “Là doanh nghiệp gắn bó với nông nghiệp và nông dân cả nước, chúng tôi luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững. Chương trình tại Nghệ An thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn nhất.”

Nhiều năm qua, PVCFC đã duy trì các chương trình an sinh xã hội thường niên với ngân sách hàng chục tỷ đồng, trải dài từ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, công trình y tế – giáo dục, cầu giao thông nông thôn, trồng cây xanh, cung cấp nước sạch, cho đến cứu trợ khẩn cấp tại các vùng thiên tai.

Song song với năng lực sản xuất gần 1,5 triệu tấn phân bón/năm cùng hệ thống phân phối phủ khắp cả nước, PVCFC luôn dành một phần nguồn lực để gắn kết, sẻ chia cùng cộng đồng. Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương – Đồng hành vượt bão”, chương trình hỗ trợ tại Nghệ An không chỉ mang đến sự sẻ chia kịp thời, mà còn gieo thêm “hạt yêu thương” từ người lao động PVCFC, để cùng bà con gặt hái hạnh phúc bền lâu.