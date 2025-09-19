Lan tỏa yêu thương - PVCFC đồng hành cùng đồng bào Nghệ An sau thiên tai
P.V
19/09/2025, 21:36
Do ảnh hưởng của đợt bão lũ lịch sử vừa qua, Nghệ An đã trải hại nặng nề về người và tài sản. Hàng nghìn hộ dân chịu cảnh ngập sâu, nhà cửa hư hỏng, đời sống bị đảo lộn.
Thấy được những khó khăn của bà con, PVCFC đã triển khai chương trình "Ủng hộ đồng bào Nghệ An" với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Trong đó, 317 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên đóng góp, gần 200 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội Hạt Ngọc Mùa Vàng, cùng 120 triệu đồng dành cho việc xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong đó có gia đình ông Trương Văn Đoàn (Giai Xuân, Nghệ An) Ông thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình có công liệt sĩ trong kháng chiến tại Campuchia. Hiện ông làm thuê đồng áng qua ngày, lại phải chăm con trai 35 tuổi bị bệnh Đao và trầm cảm. Căn nhà dựng từ năm 1995 đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm ở vùng trũng thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Biết tin được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình ông bày tỏ niềm vui mừng, coi đó như điểm tựa để ổn định cuộc sống.
Một trường hợp khác là bà Lê Thị Mạch – cụ bà mù cả hai mắt, sống neo đơn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm và người thân. Mỗi mùa mưa bão, căn nhà nền thấp luôn bị đe dọa bởi nước dâng và gió lớn, chính quyền nhiều lần phải khẩn cấp di dời trong đêm để đảm bảo an toàn. Việc được trao tặng mái ấm mới từ chương trình không chỉ là chỗ ở an toàn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà.
Khoản hỗ trợ của PVCFC được phối hợp cùng chính quyền địa phương để trao trực tiếp đến các hộ dân, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời. Với người dân vùng lũ, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để họ vững vàng hơn trong giai đoạn tái thiết.
Đại diện lãnh đạo PVCFC chia sẻ: “Là doanh nghiệp gắn bó với nông nghiệp và nông dân cả nước, chúng tôi luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững. Chương trình tại Nghệ An thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn nhất.”
Nhiều năm qua, PVCFC đã duy trì các chương trình an sinh xã hội thường niên với ngân sách hàng chục tỷ đồng, trải dài từ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, công trình y tế – giáo dục, cầu giao thông nông thôn, trồng cây xanh, cung cấp nước sạch, cho đến cứu trợ khẩn cấp tại các vùng thiên tai.
Song song với năng lực sản xuất gần 1,5 triệu tấn phân bón/năm cùng hệ thống phân phối phủ khắp cả nước, PVCFC luôn dành một phần nguồn lực để gắn kết, sẻ chia cùng cộng đồng. Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương – Đồng hành vượt bão”, chương trình hỗ trợ tại Nghệ An không chỉ mang đến sự sẻ chia kịp thời, mà còn gieo thêm “hạt yêu thương” từ người lao động PVCFC, để cùng bà con gặt hái hạnh phúc bền lâu.
Sản phẩm mặt đá thạch anh Việt Nam bị cáo buộc gây ảnh hưởng tới ngành sản xuất Hoa Kỳ
Sự gia tăng nhập khẩu từ Việt Nam bị cáo buộc là nguyên nhân khiến ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ không thể mở rộng thêm 12 dây chuyền sản xuất, trị giá khoảng 1 tỷ USD, tạo ra 3.000 việc làm...
Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển
Nghị định 247/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn...
Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn
Phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, đem lại hiệu quả và nhiều kết quả tích cực để xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn...
Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI
Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...
Viva Star Coffee: 20 năm bền bỉ, một tầm nhìn toàn cầu
Trải qua hơn 20 năm bền bỉ, Viva Star Coffee khẳng định vị thế cà phê Việt khi ghi dấu tại Campuchia, Indonesia và sắp tới là Singapore, Ấn Độ - những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình vươn ra toàn cầu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: