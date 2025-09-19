Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Lan tỏa yêu thương - PVCFC đồng hành cùng đồng bào Nghệ An sau thiên tai

P.V

19/09/2025, 21:36

Do ảnh hưởng của đợt bão lũ lịch sử vừa qua, Nghệ An đã trải hại nặng nề về người và tài sản. Hàng nghìn hộ dân chịu cảnh ngập sâu, nhà cửa hư hỏng, đời sống bị đảo lộn.

Thấy được những khó khăn của bà con, PVCFC đã triển khai chương trình "Ủng hộ đồng bào Nghệ An" với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Trong đó, 317 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên đóng góp, gần 200 triệu đồng từ Quỹ An sinh xã hội Hạt Ngọc Mùa Vàng, cùng 120 triệu đồng dành cho việc xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình được triển khai tại nhiều xã khó khăn tại tỉnh Nghệ An.
Chương trình được triển khai tại nhiều xã khó khăn tại tỉnh Nghệ An.

Trong đó có gia đình ông Trương Văn Đoàn (Giai Xuân, Nghệ An) Ông thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình có công liệt sĩ trong kháng chiến tại Campuchia. Hiện ông làm thuê đồng áng qua ngày, lại phải chăm con trai 35 tuổi bị bệnh Đao và trầm cảm. Căn nhà dựng từ năm 1995 đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm ở vùng trũng thường xuyên ngập úng khi mưa lớn. Biết tin được hỗ trợ xây nhà mới, gia đình ông bày tỏ niềm vui mừng, coi đó như điểm tựa để ổn định cuộc sống.

PVCFC trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Đoàn.
PVCFC trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Đoàn.

Một trường hợp khác là bà Lê Thị Mạch – cụ bà mù cả hai mắt, sống neo đơn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm và người thân. Mỗi mùa mưa bão, căn nhà nền thấp luôn bị đe dọa bởi nước dâng và gió lớn, chính quyền nhiều lần phải khẩn cấp di dời trong đêm để đảm bảo an toàn. Việc được trao tặng mái ấm mới từ chương trình không chỉ là chỗ ở an toàn, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho bà.

PVCFC trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho cụ bà Lê Thị Mạch.
PVCFC trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho cụ bà Lê Thị Mạch.

Khoản hỗ trợ của PVCFC được phối hợp cùng chính quyền địa phương để trao trực tiếp đến các hộ dân, bảo đảm tính minh bạch, kịp thời. Với người dân vùng lũ, đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để họ vững vàng hơn trong giai đoạn tái thiết.

Đại diện lãnh đạo PVCFC chia sẻ: “Là doanh nghiệp gắn bó với nông nghiệp và nông dân cả nước, chúng tôi luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững. Chương trình tại Nghệ An thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn nhất.”

Nhiều năm qua, PVCFC đã duy trì các chương trình an sinh xã hội thường niên với ngân sách hàng chục tỷ đồng, trải dài từ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, công trình y tế – giáo dục, cầu giao thông nông thôn, trồng cây xanh, cung cấp nước sạch, cho đến cứu trợ khẩn cấp tại các vùng thiên tai.

Song song với năng lực sản xuất gần 1,5 triệu tấn phân bón/năm cùng hệ thống phân phối phủ khắp cả nước, PVCFC luôn dành một phần nguồn lực để gắn kết, sẻ chia cùng cộng đồng. Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương – Đồng hành vượt bão”, chương trình hỗ trợ tại Nghệ An không chỉ mang đến sự sẻ chia kịp thời, mà còn gieo thêm “hạt yêu thương” từ người lao động PVCFC, để cùng bà con gặt hái hạnh phúc bền lâu.

Từ khóa:

PVCFC Vneconomy

Đọc thêm

Sản phẩm mặt đá thạch anh Việt Nam bị cáo buộc gây ảnh hưởng tới ngành sản xuất Hoa Kỳ

Sản phẩm mặt đá thạch anh Việt Nam bị cáo buộc gây ảnh hưởng tới ngành sản xuất Hoa Kỳ

Sự gia tăng nhập khẩu từ Việt Nam bị cáo buộc là nguyên nhân khiến ngành sản xuất trong nước của Hoa Kỳ không thể mở rộng thêm 12 dây chuyền sản xuất, trị giá khoảng 1 tỷ USD, tạo ra 3.000 việc làm...

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Nghị định 247/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn...

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, đem lại hiệu quả và nhiều kết quả tích cực để xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn...

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Ứng dụng AI tại Việt Nam đang tiếp tục tăng tốc, với 18% tổng số doanh nghiệp đã triển khai. Riêng năm 2024, Việt Nam đã có khoảng 47.000 doanh nghiệp triển khai giải pháp AI. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn doanh nghiệp mới chỉ tập trung vào các ứng dụng cơ bản...

Viva Star Coffee: 20 năm bền bỉ, một tầm nhìn toàn cầu

Viva Star Coffee: 20 năm bền bỉ, một tầm nhìn toàn cầu

Trải qua hơn 20 năm bền bỉ, Viva Star Coffee khẳng định vị thế cà phê Việt khi ghi dấu tại Campuchia, Indonesia và sắp tới là Singapore, Ấn Độ - những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình vươn ra toàn cầu.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nga có thể tăng thuế với người giàu để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ

Thế giới

2

Nghị quyết 07/2025: Cụ thể hoá các chính sách vì con người trong cải cách bộ máy hành chính

Tiêu điểm

3

Sản phẩm mặt đá thạch anh Việt Nam bị cáo buộc gây ảnh hưởng tới ngành sản xuất Hoa Kỳ

Thị trường

4

Không gian kiến trúc kết nối các thế hệ

Nhà

5

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy