ACV chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV-UPCoM) vừa công bố sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, AVC sẽ phát hành 1.405.680.400 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 64,58% (100:64,58%), sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 64,58 cổ phiếu mới.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/8 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/8 tới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại ngày 31/12/2023.

Số cổ phiếu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng nhưng quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của ACV tăng từ 21.771 tỷ đồng lên 35.830 tỷ đồng.

Trước đó, ACV đã công bố kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối 2023 (21.191.793.178.756 đồng).

Theo đó, 96,465% tán thành việc thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024.

Theo kế hoạch, ACV sẽ phân bổ 7.130 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển, còn khoảng 14.000 tỷ đồng còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu. ACV dự kiến sẽ phát hành khoảng 1,4 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ 64,58% (sở hữu 100 cổ phiếu nhận 64,58 cổ phiếu mới).

Đây là lần đầu tiên ACV chia cổ tức bằng cổ phiếu kể từ khi cổ phần hoá và giao dịch trên thị trường chứng khoán vào năm 2016 và cũng từ năm 2016-2018, ACV đều chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%-9%.

Theo biên bản kiểm phiếu, tính đến ngày 7/5, ACV có tổng cộng 10.653 cổ đông. Trong đó, Bộ Tài chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 2,08 tỷ cổ phiếu ACV, chiếm tỷ lệ đến 95,4%. Công đoàn ACV cũng sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu.

Hiện ACV đang quản lý 22 sân bay trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế. Công ty cũng đang đóng vai trò chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến là 336.630 tỷ đồng.

Được biết VCSC tham dự ĐHĐCĐ của AVC vào ngày 30/6 vừa qua. Theo đó, VCSC đã đưa ra những điểm chính như sau:

Về kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2025 (loại trừ phí cất cánh & hạ cánh) với doanh thu đạt 11,7 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước; 53% dự báo cả năm của VCSC); lợi nhuận trước thuế: 5,9 nghìn tỷ đồng (-14% so với cùng kỳ năm trước; 44% dự báo cả năm của VCSC), trong đó lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-29% so với cùng kỳ năm trước; 19% dự báo cả năm của VCSC).

Theo VCSC, kết quả yếu hơn so với cùng kỳ trong 6 tháng 2025 chủ yếu do lỗ tỷ giá 1 nghìn tỷ đồng (so với lãi tỷ giá thuần 524 tỷ đồng trong 6 tháng 2024; 100% dự báo cả năm của VCSC) khi tỷ giá JPY/VND tăng 13% so với đầu năm.

Đối với kế hoạch năm 2025, ACV giả định JPY/VND tăng 20%, tương ứng lỗ tỷ giá cả năm là 1,7 nghìn tỷ đồng (so với lãi tỷ giá thuần 391 tỷ đồng vào năm 2024; 170% dự báo của VCSC).

Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang phù hợp dự báo, việc lỗ tỷ giá tăng cao có thể gây ra rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của VCSC cho ACV, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về kế hoạch năm 2025: AVC dự kiến doanh thu đạt 22,2 nghìn tỷ đồng (bao gồm thu nhập tài chính & khác; +2% so với cùng kỳ năm trước), với doanh thu cốt lõi (không bao gồm doanh thu cất & hạ cánh) là 21,6 nghìn tỷ đồng (+8,6% so với cùng kỳ năm trước; 98% dự báo cả năm của VCSC); Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm cất & hạ cánh) đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (83% của năm 2024; 80% dự báo cả năm của VCSC).

Chênh lệch thu – chi cất và hạ cánh: 358 tỷ đồng (-71% so với cùng kỳ năm trước; 23% dự báo cả năm của VCSC). Kế hoạch thấp hơn kỳ vọng chủ yếu do chi phí bảo trì tại một số sân bay (ví dụ: sân bay Vinh, v.v.).

Lượng hành khách đạt 119 triệu (+8% so với cùng kỳ năm trước; 98% dự báo cả năm của VCSC), với hành khách quốc tế đạt 45 triệu (+9% so với cùng kỳ năm trước; 96% dự báo cả năm của VCSC) và hành khách nội địa đạt 74 triệu (+7% so với cùng kỳ năm trước; 99% dự báo cả năm của VCSC).