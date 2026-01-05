Thứ Hai, 05/01/2026

DGC có khả năng bị loại khỏi nhóm VN30

Thu Minh

05/01/2026, 14:01

Dự báo DGC sẽ bị loại và VPL được thêm vào trong kỳ rà soát quý 1/2026 của bộ chỉ số VN30.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo DGC sẽ bị loại và VPL được thêm vào trong kỳ rà soát quý 1/2026 của bộ chỉ số VN30.

Bộ chỉ số VN30 sẽ được rà soát định kỳ quý 1/26 với các mốc thời gian: ngày 31/12/2025 chốt dữ liệu, ngày 19/1/2026 công bố danh mục mới, ngày 30/01/2026 là ngày giao dịch tái cơ cấu cuối cùng trước khi bộ chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 02/2/2026.

Theo ước tính của MBS, VPL sẽ được thêm mới do đã đáp ứng tiêu chí nằm trong Top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, dự kiến khối lượng mua vào khoảng 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,36 ngày giao dịch. Ở chiều ngược lại, nhiều khả năng DGC sẽ bị loại để thay thế do vốn hóa sụt giảm mạnh, khối lượng bán ra vào khoảng hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,48 ngày giao dịch.

Tổng hợp trong đợt rà soát tháng 01/2026 này, MBS dự báo các cổ phiếu sẽ được các quỹ mô phỏng mua vào nhiều nhất bao gồm HPG, MWG, SAB; ngược lại các cổ phiếu bán ròng nhiều nhất là STB, LPB, VNM.

Hiện 4 quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30, bao gồm: DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản đạt khoảng 9.724 tỷ đồng, trong đó Quỹ ETF DCVFMVN30 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.200 tỷ đồng. Từ đầu năm đến 30/12/2025, chỉ số VN-Index đã tăng 39,4%, thấp hơn so với mức tăng 49,5% của chỉ số Vn30.

VnEconomy

MBS cũng dự báo kỳ rà soát tháng 7/2026 sẽ có nhiều thay đổi khi TCX, MCH và BSR đều là những ứng viên sáng giá. MCH, TCX là hai ứng viên có khả năng cao được lựa chọn vào rổ chỉ số VN30 do đáp ứng đủ tiêu chí về thời gian niêm yết (tối thiểu 6 tháng) và vốn hóa nằm trong Top 20. Đối với BSR, cổ phiếu có khả năng được vào VN30 nếu xảy ra một trong hai trường hợp sau: trường hợp thứ nhất, nếu tính ngày 31/06/2026, vốn hóa của BSR tăng thêm hơn 30%, ước đạt 110 nghìn tỷ, nằm trong nhóm Top20 cổ phiếu lớn nhất;

Trường hợp thứ hai, nếu PVN giảm 2,13% tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần tại BSR sẽ đưa tỷ lệ freefloat của cổ phiếu này lên hơn 10% tính đến ngày 31/06/2026. MBS cho rằng khả năng BSR được vào VN30 sẽ khó hơn.

Trong trường hợp có thêm các cổ phiếu mới, các cổ phiếu có thể bị loại ra khỏi VN30 theo thứ tự sẽ là BCM, TPB và PLX.

