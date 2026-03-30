Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Gia Huy

30/03/2026, 13:47

Việc phân bổ vốn được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên rõ ràng, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp bách và các chương trình mục tiêu, bảo đảm tính trọng tâm và hiệu quả trong triển khai...

Ảnh minh họa.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026–2030, đặt nền tảng cho việc phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư theo hướng hiệu quả, có trọng tâm và tầm nhìn dài hạn.

Theo Nghị quyết, Hà Nội xác định định hướng sử dụng vốn đầu tư công theo nguyên tắc tập trung, ưu tiên các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa mạnh, như hệ thống đường sắt đô thị, hạ tầng giao thông liên vùng, các công trình trọng điểm quốc gia, cùng với các dự án về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục – đào tạo và văn hóa.

Thành phố đặt mục tiêu vốn đầu tư công chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, đồng thời phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao. Việc phân bổ nguồn lực được yêu cầu bám sát quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm không dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chặt chẽ mục tiêu đầu tư.

Xuyên suốt định hướng này là ưu tiên tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, đê điều, thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng và liên tỉnh.

Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 của Hà Nội được xác định ở mức 864.682 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp thành phố chiếm hơn 691.759 tỷ đồng và ngân sách cấp xã khoảng 172.923 tỷ đồng.

Nguồn vốn sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên rõ ràng, trước hết dành cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp bách và các chương trình mục tiêu; tiếp đến là hoàn trả vốn ứng trước, thanh toán các dự án đã hoàn thành, các chương trình sử dụng vốn ODA và các dự án đối tác công – tư (PPP).

Đối với các dự án khởi công mới, thành phố ưu tiên những công trình có tính đột phá, có khả năng giải quyết các “điểm nghẽn” lớn, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, các dự án liên kết vùng, cùng các chương trình phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song với đó, Hà Nội sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Thành phố cũng tập trung triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, như khai thác hiệu quả tài sản công, phát triển quỹ đất, thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên cho đầu tư phát triển. Các công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là khâu then chốt, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Đọc thêm

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

Doanh nghiệp thành công, Thanh Hóa phát triển

Doanh nghiệp thành công, Thanh Hóa phát triển

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”

Ngày 29/3/2026, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương này, đồng thời đề ra những định hướng chiến lược để Thanh Hóa bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn 2026-2031.

Thanh Hóa: Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 75.000 tỷ đồng

Thanh Hóa: Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 75.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/3/2026, 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư đã chính thức được ký kết giữa tỉnh và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Từ “săn giá rẻ” đến tối ưu chi tiêu với thẻ BVBank

Tài chính

2

Tìm nạn nhân vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo DRK

Dân sinh

3

Cổ phiếu lại quay đầu giảm hàng loạt, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ

Chứng khoán

4

Định giá thị trường đang an toàn để giải ngân mua mới, nhóm nào sẽ hồi phục đầu tiên?

Chứng khoán

5

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn "4 số 9" đồng loạt lao dốc

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy