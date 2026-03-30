Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Việc phân bổ vốn được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên rõ ràng, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp bách và các chương trình mục tiêu, bảo đảm tính trọng tâm và hiệu quả trong triển khai...

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026–2030, đặt nền tảng cho việc phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư theo hướng hiệu quả, có trọng tâm và tầm nhìn dài hạn.

Theo Nghị quyết, Hà Nội xác định định hướng sử dụng vốn đầu tư công theo nguyên tắc tập trung, ưu tiên các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa mạnh, như hệ thống đường sắt đô thị, hạ tầng giao thông liên vùng, các công trình trọng điểm quốc gia, cùng với các dự án về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục – đào tạo và văn hóa.

Thành phố đặt mục tiêu vốn đầu tư công chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, đồng thời phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao. Việc phân bổ nguồn lực được yêu cầu bám sát quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm không dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chặt chẽ mục tiêu đầu tư.

Xuyên suốt định hướng này là ưu tiên tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, đê điều, thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng và liên tỉnh.

Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 của Hà Nội được xác định ở mức 864.682 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp thành phố chiếm hơn 691.759 tỷ đồng và ngân sách cấp xã khoảng 172.923 tỷ đồng.

Nguồn vốn sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên rõ ràng, trước hết dành cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp bách và các chương trình mục tiêu; tiếp đến là hoàn trả vốn ứng trước, thanh toán các dự án đã hoàn thành, các chương trình sử dụng vốn ODA và các dự án đối tác công – tư (PPP).

Đối với các dự án khởi công mới, thành phố ưu tiên những công trình có tính đột phá, có khả năng giải quyết các “điểm nghẽn” lớn, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, các dự án liên kết vùng, cùng các chương trình phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song với đó, Hà Nội sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Thành phố cũng tập trung triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, như khai thác hiệu quả tài sản công, phát triển quỹ đất, thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên cho đầu tư phát triển. Các công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là khâu then chốt, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.