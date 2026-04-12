Chủ Nhật, 12/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Đan Tiên

12/04/2026, 14:28

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng 23 phút...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của khu vực phía Bắc.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, thành viên của Vingroup, làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028.

Tuyến đường sắt có chiều dài 120,2 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa 350 km/h; riêng đoạn qua Hà Nội khai thác ở tốc độ tối đa 120 km/h. Khi đưa vào vận hành, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần hiện nay.

Điểm đầu tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Quảng Ninh), đi qua ba ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng) và Yên Tử (Quảng Ninh), cùng một depot đặt tại ga Hạ Long.

Theo chủ đầu tư, dự án sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu và thiết bị kỹ thuật hiện đại do Siemens Mobility cung cấp. Tập đoàn này cũng cam kết chuyển giao công nghệ từng bước cho VinSpeed trong quá trình vận hành, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Ga Cổ Loa 1 - Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. 
Ga Cổ Loa 1 - Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. 

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu Siemens Mobility, khẳng định doanh nghiệp sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc an toàn, hiệu quả và hiện đại nhất đã được kiểm chứng trên thế giới, đồng thời hợp tác sâu rộng với Vingroup trong lắp ráp, bảo trì và chuyển giao công nghệ.

Đại diện địa phương, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá đây là dự án hạ tầng quy mô lớn, thể hiện rõ vai trò ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân trong các lĩnh vực then chốt của quốc gia. Quảng Ninh cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và các điều kiện triển khai dự án.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết tuyến Hà Nội – Quảng Ninh là dự án đường sắt tốc độ cao thứ hai do VinSpeed triển khai, sau tuyến Bến Thành – Cần Giờ tại TP.HCM được khởi công cuối năm 2025. Việc đồng thời triển khai hai dự án tại hai miền Bắc – Nam được kỳ vọng tạo nền móng cho ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công dự án, khẳng định kỳ vọng công trình hoàn thành đúng tiến độ, tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuyến đường sắt liên vận Á – Âu: "Con đường tơ lụa" mới của thời đại

16:12, 08/04/2026

Tuyến đường sắt liên vận Á – Âu:

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

16:05, 25/03/2026

Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tìm “đối tác”, không tìm “nhà thầu”

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

19:36, 03/03/2026

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Từ khóa:

đầu tư đường sắt đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh hạ tầng - giao thông

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), trong tổng thể quy hoạch phát triển, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư mới 14 khu công nghiệp từ nay đến năm 2033 với tổng diện tích khoảng 3.833 ha…

Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Tận dụng các cơ chế và chính sách, TP. Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu tăng trưởng hơn 10%

Với mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách để duy trì đà phát triển…

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Samsung Việt Nam phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát động Samsung Solve for Tomorrow 2026, mở rộng sân chơi STEM toàn quốc cho học sinh phổ thông, hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Ngành đường sắt mở bán vé tàu khách, tăng chuyến chuẩn bị cho cao điểm hè 2026

Từ ngày 10/4, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ dịp hè, áp dụng cho các chuyến đi từ ngày 15/5 đến hết ngày 16/8, với nhiều tuyến và chính sách giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp cao điểm...

TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026

TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026

Hướng tới kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị cho việc khởi công, động thổ và khởi động hàng loạt dự án cảng biển quy mô lớn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đồng trong thời hạn nhất định

Tiêu điểm

2

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số và quản trị quốc gia

Tiêu điểm

3

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

4

Các bang Mỹ chật vật đạt mục tiêu năng lượng sạch: Trung tâm dữ liệu là “thủ phạm”

Kinh tế xanh

5

Vụ Bankland lừa đảo: 5.368 nhà đầu tư "dính bẫy", bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy