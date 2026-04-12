Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn khoảng 23 phút...

Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của khu vực phía Bắc.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, thành viên của Vingroup, làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương hơn 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028.

Tuyến đường sắt có chiều dài 120,2 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa 350 km/h; riêng đoạn qua Hà Nội khai thác ở tốc độ tối đa 120 km/h. Khi đưa vào vận hành, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần hiện nay.

Điểm đầu tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Quảng Ninh), đi qua ba ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng) và Yên Tử (Quảng Ninh), cùng một depot đặt tại ga Hạ Long.

Theo chủ đầu tư, dự án sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu và thiết bị kỹ thuật hiện đại do Siemens Mobility cung cấp. Tập đoàn này cũng cam kết chuyển giao công nghệ từng bước cho VinSpeed trong quá trình vận hành, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Ga Cổ Loa 1 - Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Michael Peter, Tổng giám đốc toàn cầu Siemens Mobility, khẳng định doanh nghiệp sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc an toàn, hiệu quả và hiện đại nhất đã được kiểm chứng trên thế giới, đồng thời hợp tác sâu rộng với Vingroup trong lắp ráp, bảo trì và chuyển giao công nghệ.

Đại diện địa phương, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá đây là dự án hạ tầng quy mô lớn, thể hiện rõ vai trò ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân trong các lĩnh vực then chốt của quốc gia. Quảng Ninh cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và các điều kiện triển khai dự án.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết tuyến Hà Nội – Quảng Ninh là dự án đường sắt tốc độ cao thứ hai do VinSpeed triển khai, sau tuyến Bến Thành – Cần Giờ tại TP.HCM được khởi công cuối năm 2025. Việc đồng thời triển khai hai dự án tại hai miền Bắc – Nam được kỳ vọng tạo nền móng cho ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công dự án, khẳng định kỳ vọng công trình hoàn thành đúng tiến độ, tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.