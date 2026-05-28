Ngân hàng ACB sẽ rót thêm 2.000 tỷ cho Chứng khoán ACB
Hà Anh
28/05/2026, 07:06
Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hình thức tăng vốn là do chủ sở hữu (Ngân hàng ACB) góp vốn thêm.
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE) về việc tăng vốn cho ACBS.
Theo đó, ACB dự kiến rót thêm 2.000 tỷ đồng để tăng vốn cho ACBS từ 11.000 tỷ đồng lên mức 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Hình thức tăng vốn là do chủ sở hữu (Ngân hàng ACB) góp vốn thêm.
Cụ thể: số vốn trên sẽ do 4 thành viên HĐTV ACBS làm đại diện - trong đó, Chủ tịch Đỗ Minh Toàn được ủy quyền đại diện 40% số vốn góp, tương ứng 5.200 tỷ, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thái Hân và 2 thành viên là Trịnh Quốc Bảo, Huỳnh Duy Sang mỗi người được ủy quyền đại diện 20% số vốn góp, tương ứng 2.600 tỷ.
Kết thúc quý 1, Chứng khoán ACB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 94 tỷ so với cùng kỳ, đạt 240 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu hoạt động tăng với số tiền là 587 tỷ đồng - trong đó lãi từ hoạt động đầu tư tăng 314 tỷ, lãi từ các khoản cho vay tăng 235 tỷ, doanh thu hoạt động môi giới, lư ký chứng khoán tăng 38 tỷ so với cùng kỳ năm trước;
Mặt khác các loại chi phí trong quý 1/2026 tăng so với cùng kỳ như: chi phí hoạt động kinh doanh tăng 452 tỷ; chi phí quản lý tăng 13 tỷ và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 28 tỷ đồng.
Đối với cổ phiếu ACB, VCSC điều chỉnh giảm 4,7% giá mục tiêu đối với ACB xuống 30.500 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị "mua". VCSC cho biết, mức giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do mức giảm 6,9% trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–2030 và việc hạ P/B mục tiêu từ 1,50 lần xuống 1,25 lần, qua đó bù đắp cho tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu từ cuối năm 2026 sang giữa năm 2027.
Trong bối cảnh môi trường vĩ mô còn nhiều thách thức, VCSC tiếp tục đánh giá cao ACB nhờ vào chất lượng tài sản thuộc nhóm dẫn đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân và mức định giá hấp dẫn. Mặc dù vẫn còn những bất định trong lộ trình chuyển đổi của ngân hàng, VCSC cho rằng ACB đang đi đúng hướng về mặt chuyển dịch chiến lược và năng lực thực thi của ban lãnh đạo sẽ là yếu tố then chốt cần theo dõi trong thời gian tới.
VCSC cho biết, ACB hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2026 là 1,1 lần, với ROE dự phóng năm 2026 đạt 17,6%. Mức định giá này rất hấp dẫn so với mức trung vị của các ngân hàng cùng ngành, lần lượt là 1,3 lần và 17,2%. Tuy nhiên rủi ro đối với cổ phiếu này là NIM thấp hơn kỳ vọng.
