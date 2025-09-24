Hơn 1/2 dân số thế giới đã được hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm thất nghiệp
Thu Hằng
24/09/2025, 09:50
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động trẻ em dưới 14 tuổi đã giảm một nửa, và lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa thế giới đã được hưởng một số hình thức an sinh xã hội, chẳng hạn như lương hưu hoặc bảo hiểm thất nghiệp....
Theo Tổ chức Lao động
Quốc tế (ILO), 30 năm sau Hội nghị thượng đỉnh Xã hội lần thứ nhất tại
Copenhagen, thế giới đã đạt nhiều tiến bộ. Đó là, giảm tỷ lệ nghèo cùng cực, giảm
lao động trẻ em, mở rộng tiếp cận an sinh xã hội. Tuy vậy, bất bình đẳng vẫn
sâu sắc, và tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) còn chậm,
đặc biệt với Mục tiêu số 8 về việc làm thỏa đáng.
ĐẨY NHANH VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chia sẻ về vấn đề này,
bà Caroline Fredrickson, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế
(ILO), dẫn báo cáo mới của ILO về "Tình trạng công bằng xã hội", cho
thấy tỷ lệ nghèo cùng cực đã giảm từ 39% xuống còn 10% dân số toàn cầu.
Lao động trẻ em dưới
14 tuổi đã giảm một nửa, và lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa thế giới đã
được hưởng một số hình thức an sinh xã hội, chẳng hạn như lương hưu hoặc bảo hiểm
thất nghiệp.
Mặc dù đã nỗ lực trong
nhiều thập kỷ, báo cáo cho thấy rõ ràng rằng vẫn tồn tại những khoảng cách lớn.
Nơi sinh của một người vẫn quyết định hơn một nửa thu nhập trọn đời của họ.
Trên toàn cầu, hơn 800 triệu người hiện vẫn đang sống với mức thu nhập chưa đến
3 USD một ngày.
Bà Caroline
Fredrickson cho rằng đó là lý do vì sao việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền
vững năm 2030 đang bị đe dọa. Ví dụ như, đối với Mục tiêu Phát triển bền vững số
8 về việc làm thỏa đáng và tăng trưởng kinh tế đang bị chậm tiến độ khá xa, mới
chỉ đạt được 2/3 các chỉ số.
Bà cũng nhấn mạnh nếu
muốn cải thiện điều kiện sống cho tất cả mọi người và đạt được công bằng xã hội,
việc đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững là vô cùng quan
trọng.
“Việc làm thỏa đáng là
một sợi dây then chốt giúp gắn kết các Mục tiêu Phát triển bền vững. Bởi vì việc
làm thỏa đáng không chỉ có nghĩa là làm việc để duy trì cuộc sống, nó là thước
đo mức độ thành công của chúng ta trong xã hội, bao gồm sức khỏe, giáo dục,
bình đẳng, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm”, bà Caroline Fredrickson
chia sẻ.
Theo bà, khi công việc
có năng suất, được trả công công bằng, an toàn, bình đẳng và bao trùm, được tự
do lựa chọn và có quyền, chúng ta sẽ có công bằng xã hội.
ĐẢM BẢO CƠ HỘI VIỆC LÀM BÌNH ĐẲNG CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Mặc dù vậy, theo chuyên gia của
ILO, việc làm thỏa đáng không tự nhiên mà có. Lịch sử cho thấy nếu không có các
thể chế vững mạnh, tăng năng suất lao động không thể chuyển hóa thành cuộc sống
tốt đẹp hơn.
Các thể chế củng cố
các quyền cơ bản của con người, chẳng hạn như quyền được giáo dục và quyền được
sống trong môi trường lành mạnh, đồng thời đảm bảo cơ hội bình đẳng, phân phối
công bằng và tiếng nói cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Đối thoại
xã hội là cách hiệu quả nhất để cân bằng lợi ích của người lao động và người sử
dụng lao động, đồng thời giúp tăng trưởng công bằng.
Bà Caroline
Fredrickson nhấn mạnh ba cuộc chuyển đổi lớn đang định hình lại thế giới việc
làm ở khắp mọi nơi. Đó là, tác động của một hành tinh nóng hơn và sự chuyển dịch
sang một nền kinh tế xanh hơn, cuộc cách mạng số và thay đổi nhân khẩu học.
Những chuyển đổi này
đang tạo ra việc làm mới và xóa bỏ việc làm cũ. Điều này có thể mang lại những
cơ hội mới, nhưng cũng có nguy cơ làm sâu sắc thêm những chia rẽ hiện có. Cách
thức những thay đổi này diễn ra phụ thuộc phần lớn vào những lựa chọn mà xã hội
đưa ra ngày hôm nay.
Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu
của ILO Caroline Fredrickson, cho biết trong bối cảnh đó, tháng 11/2025, Hội
nghị thượng đỉnh Xã hội Thế giới lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Doha.
Hội nghị này một lần nữa
sẽ quy tụ đại diện Chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động và xã hội
dân sự. Đây là một thời điểm quan trọng để biến những cam kết trong quá khứ
thành những thay đổi thực sự.
“Chúng ta phải tái khẳng
định lời hứa đã đưa ra tại Copenhagen: Công bằng xã hội và phát triển kinh tế bao
trùm là trách nhiệm của tất cả mọi người và vì lợi ích của tất cả mọi người.
Nhưng trên hết, chúng ta phải hành động quyết liệt”, bà Caroline Fredrickson nhấn
mạnh.
Theo chuyên gia của
ILO, nếu thành công, chúng ta có thể góp phần đảm bảo năng suất kinh tế và tiến
bộ xã hội gắn kết với nhau. Bởi vì cuối cùng, công bằng xã hội không phải là một
lý tưởng bất khả thi. Đó là con đường duy nhất hướng tới một tương lai bền vững
cho tất cả.
30 năm trước,
186 quốc gia đã quy tụ tại Copenhagen để dự Hội nghị thượng đỉnh Xã hội đầu
tiên về phát triển xã hội. Đây là hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo thế
giới đông nhất tính đến thời điểm đó.
Các Chính phủ
đã cam kết đặt con người làm trung tâm của sự phát triển toàn cầu. Công bằng xã
hội phải là nền tảng cho tiến bộ kinh tế nếu muốn tiến bộ mang tính bền vững.
Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng mọi người, không tính đến giới tính, quốc tịch,
xuất thân hay nơi sinh, đều có quyền được tôn trọng, được tiếp cận cơ hội bình
đẳng để làm việc, phát triển và thành công.
Sự đồng thuận
đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh đã trở thành nền tảng cho Chương trình nghị sự
phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và 17 Mục tiêu Phát triển bền vững. Kể từ
năm 2015, các Mục tiêu Phát triển bền vững đã trở thành kế hoạch bản lề hướng tới
một thế giới công bằng, hòa bình và bền vững về mặt xã hội. Thời hạn hoàn thành
các mục tiêu này được ấn định vào năm 2030.
Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?
19:20, 23/09/2025
Sàn giao dịch việc làm quốc gia: Mục tiêu lớn, thách thức nhiều
15:56, 18/09/2025
Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh
Điều chỉnh chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong trường công lập
Theo quy định mới, tổng số tiết dạy thêm trong một năm học của mỗi nhà giáo không quá 200 tiết. Quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù về hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và bảo đảm nhà giáo không phải làm việc quá tải, có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động...
Sau sáp nhập, Phú Thọ muốn nâng tầm nguồn nhân lực
Dự kiến mỗi năm, các doanh nghiệp trên địa bàn Phú Thọ cần khoảng 40.000 lao động, trong đó tới 30.400 người chưa qua đào tạo. Điều này khiến cơ quan quản lý và doanh nghiệp cung ứng lao động rơi vào tình trạng bị động trong việc hỗ trợ tuyển dụng...
Triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết…
TP.HCM tổng rà soát, xử lý dứt điểm trường học xuống cấp sau sáp nhập trước cuối tháng 9/2025
Trước tình trạng cơ sở vật chất tại một số trường học ở Thành phố xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây lo lắng và bức xúc trong các bậc cha mẹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chỉ đạo khẩn trương tổng rà soát và xử lý dứt điểm vấn đề này...
Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?
Thị trường lao động Hà Nội đang cần nhiều nhân lực khối ngành thương mại và dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết. Trong khi công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch vẫn có nhu cầu tuyển dụng ổn định...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: