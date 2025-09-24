Hơn 1/2 dân số thế giới đã được hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm thất nghiệp

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động trẻ em dưới 14 tuổi đã giảm một nửa, và lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa thế giới đã được hưởng một số hình thức an sinh xã hội, chẳng hạn như lương hưu hoặc bảo hiểm thất nghiệp....

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), 30 năm sau Hội nghị thượng đỉnh Xã hội lần thứ nhất tại Copenhagen, thế giới đã đạt nhiều tiến bộ. Đó là, giảm tỷ lệ nghèo cùng cực, giảm lao động trẻ em, mở rộng tiếp cận an sinh xã hội. Tuy vậy, bất bình đẳng vẫn sâu sắc, và tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) còn chậm, đặc biệt với Mục tiêu số 8 về việc làm thỏa đáng.

ĐẨY NHANH VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chia sẻ về vấn đề này, bà Caroline Fredrickson, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), dẫn báo cáo mới của ILO về "Tình trạng công bằng xã hội", cho thấy tỷ lệ nghèo cùng cực đã giảm từ 39% xuống còn 10% dân số toàn cầu.

Lao động trẻ em dưới 14 tuổi đã giảm một nửa, và lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa thế giới đã được hưởng một số hình thức an sinh xã hội, chẳng hạn như lương hưu hoặc bảo hiểm thất nghiệp.

Mặc dù đã nỗ lực trong nhiều thập kỷ, báo cáo cho thấy rõ ràng rằng vẫn tồn tại những khoảng cách lớn. Nơi sinh của một người vẫn quyết định hơn một nửa thu nhập trọn đời của họ. Trên toàn cầu, hơn 800 triệu người hiện vẫn đang sống với mức thu nhập chưa đến 3 USD một ngày.

Bà Caroline Fredrickson cho rằng đó là lý do vì sao việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững năm 2030 đang bị đe dọa. Ví dụ như, đối với Mục tiêu Phát triển bền vững số 8 về việc làm thỏa đáng và tăng trưởng kinh tế đang bị chậm tiến độ khá xa, mới chỉ đạt được 2/3 các chỉ số.

Bà cũng nhấn mạnh nếu muốn cải thiện điều kiện sống cho tất cả mọi người và đạt được công bằng xã hội, việc đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững là vô cùng quan trọng.

“Việc làm thỏa đáng là một sợi dây then chốt giúp gắn kết các Mục tiêu Phát triển bền vững. Bởi vì việc làm thỏa đáng không chỉ có nghĩa là làm việc để duy trì cuộc sống, nó là thước đo mức độ thành công của chúng ta trong xã hội, bao gồm sức khỏe, giáo dục, bình đẳng, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm”, bà Caroline Fredrickson chia sẻ.

Theo bà, khi công việc có năng suất, được trả công công bằng, an toàn, bình đẳng và bao trùm, được tự do lựa chọn và có quyền, chúng ta sẽ có công bằng xã hội.

ĐẢM BẢO CƠ HỘI VIỆC LÀM BÌNH ĐẲNG CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mặc dù vậy, theo chuyên gia của ILO, việc làm thỏa đáng không tự nhiên mà có. Lịch sử cho thấy nếu không có các thể chế vững mạnh, tăng năng suất lao động không thể chuyển hóa thành cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các thể chế củng cố các quyền cơ bản của con người, chẳng hạn như quyền được giáo dục và quyền được sống trong môi trường lành mạnh, đồng thời đảm bảo cơ hội bình đẳng, phân phối công bằng và tiếng nói cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Đối thoại xã hội là cách hiệu quả nhất để cân bằng lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời giúp tăng trưởng công bằng.

Bà Caroline Fredrickson, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ảnh nguồn: ILO.

Bà Caroline Fredrickson nhấn mạnh ba cuộc chuyển đổi lớn đang định hình lại thế giới việc làm ở khắp mọi nơi. Đó là, tác động của một hành tinh nóng hơn và sự chuyển dịch sang một nền kinh tế xanh hơn, cuộc cách mạng số và thay đổi nhân khẩu học.

Những chuyển đổi này đang tạo ra việc làm mới và xóa bỏ việc làm cũ. Điều này có thể mang lại những cơ hội mới, nhưng cũng có nguy cơ làm sâu sắc thêm những chia rẽ hiện có. Cách thức những thay đổi này diễn ra phụ thuộc phần lớn vào những lựa chọn mà xã hội đưa ra ngày hôm nay.

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của ILO Caroline Fredrickson, cho biết trong bối cảnh đó, tháng 11/2025, Hội nghị thượng đỉnh Xã hội Thế giới lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Doha.

Hội nghị này một lần nữa sẽ quy tụ đại diện Chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động và xã hội dân sự. Đây là một thời điểm quan trọng để biến những cam kết trong quá khứ thành những thay đổi thực sự.

“Chúng ta phải tái khẳng định lời hứa đã đưa ra tại Copenhagen: Công bằng xã hội và phát triển kinh tế bao trùm là trách nhiệm của tất cả mọi người và vì lợi ích của tất cả mọi người. Nhưng trên hết, chúng ta phải hành động quyết liệt”, bà Caroline Fredrickson nhấn mạnh.

Theo chuyên gia của ILO, nếu thành công, chúng ta có thể góp phần đảm bảo năng suất kinh tế và tiến bộ xã hội gắn kết với nhau. Bởi vì cuối cùng, công bằng xã hội không phải là một lý tưởng bất khả thi. Đó là con đường duy nhất hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả.