Lao động Việt Nam được "chuộng" nhất tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...

Lao động Việt Nam được "chuộng" nhất tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc...
Thu Hằng
25/08/2025, 14:42
Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy hiện lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt. Thị phần của lao động Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) gia tăng nhanh chóng...
Hội thảo quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 18, đã diễn ra ngày 25/8 tại Hà Nội. Thông tin tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy, cho biết Việt Nam
là nước có lực lượng lao động dồi dào và được đánh giá là cần cù, chăm chỉ.
Theo
số liệu thống kê năm 2024, lực lượng lao động của Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đạt
53 triệu người, trong đó có gần 24,7 triệu lao động nữ và hiện có hơn nửa triệu
lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
Người lao động Việt Nam hiện đã đi làm việc
tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia
có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt.
Thị phần của lao động Việt Nam tại một số thị trường
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
(Trung Quốc)… gia tăng nhanh chóng và nhiều thị trường
mới, tiềm năng đang được thúc đẩy mở rộng như Australia, New Zealand,
Cộng hòa liên bang Đức, Canada, Phần Lan…
Theo Thứ trưởng Cao Huy, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, người lao
động Việt Nam đang tiếp tục phải đối mặt với những cạnh tranh gay gắt trên thị
trường lao động do trình độ chuyên môn kỹ thuật và ngoại ngữ còn hạn chế, phong
cách làm việc còn thiếu chuyên nghiệp.
Với mục
tiêu bảo vệ tốt hơn nữa quyền của lao động di cư, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện
chủ trương, chính sách trong nước nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động
nước ngoài đến Việt Nam và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Đồng thời, hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực,
nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng, tăng cường hợp tác khu vực và
quốc tế.
Với vai
trò là nước thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, Việt
Nam đã thực hiện các cam kết khu vực trong lĩnh vực lao động di cư với nhiều
sáng kiến được quốc tế và khu vực đánh giá cao như: Nghiên cứu đánh giá luật
pháp và chính sách quản lý lao động di cư trong ASEAN; Hướng
dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm; Thúc
đẩy nghiên cứu khu vực về hỗ trợ lao động di cư quay trở về tái hòa nhập thị
trường lao động...
“Những
nỗ lực này đang và sẽ góp phần giúp Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN học
hỏi, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm, chính sách hướng tới nâng cao trình độ của
người lao động nói chung, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng
cường khả năng chống chịu của thị trường lao động trong và ngoài nước trước những
biến đổi nhanh chóng của thế giới”, Thứ trưởng Cao
Huy nhấn mạnh.
Ông
Felix Weidenkaff, chuyên gia về chính sách việc làm và thị trường
lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại
Việt Nam, cho biết khu vực ASEAN đã đạt được một số
tiến bộ trong thực hiện các mục tiêu về lao động di cư. Trong đó, Việt Nam đã
chứng kiến nhiều chính sách quan trọng bảo vệ lao động di cư.
Hội thảo
quốc gia để chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 18 với chủ đề “Đẩy
nhanh hành động hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) về di cư an
toàn và việc làm thỏa đáng cho lao động di cư ở ASEAN” tiếp nối các hoạt động
thường niên của Việt Nam và các nước, để chuẩn
bị cho Diễn đàn Lao động di cư khu vực sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay tại
Malaysia.
Trên cơ sở những trao đổi này, đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Lao động di cư
ASEAN lần thứ 18 sẽ tổng hợp các quan điểm, ý kiến góp phần xác định các nỗ lực
ASEAN cần triển khai hướng tới hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững về
di cư an toàn, và việc làm thỏa đáng cho lao động di cư trong thời gian tới.
Diễn đàn lao động di cư ASEAN là sự kiện thường niên do nước chủ nhà
ASEAN tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN về việc Thực hiện tuyên bố của ASEAN
về Bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW).
Các khuyến nghị và giải pháp thúc đẩy quyền của lao động
di cư được đề xuất tại diễn đàn, sẽ tạo cơ sở để xây dựng và triển khai các hoạt
động của quốc gia và khu vực.
