Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long đến năm 2050

Hoàng Bách

22/04/2026, 10:00

Nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi vịnh Hạ Long hướng tới bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái và giá trị địa chất – địa mạo đặc trưng của di sản…

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thời kỳ quy hoạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050…

Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là khu vực không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có liên hệ mật thiết trong quá trình hình thành và phát triển Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, gồm phần đất liền và biển thuộc địa giới hành chính của 8 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh: phường Tuần Châu, phường Hà Tu, phường Bãi Cháy, phường Hồng Gai, phường Hạ Long, phường Hà An, phường Quang Hanh, đặc khu Vân Đồn.

Phần biển giáp ranh với đặc khu Cát Hải của Thành phố Hải Phòng bao quanh các khu vực khoanh vùng bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long (đối với di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là phần khoanh vùng bảo vệ di sản thế giới vịnh Hạ Long thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh); không gian biển, các khu bảo tồn, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, mặt nước, dòng chảy có liên quan thuộc phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch.

Quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích 676,36 km2, trùng khớp với phần diện tích khu vực di sản (vùng lõi) và vùng đệm Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh; được thể hiện tại hồ sơ Di sản thế giới vịnh Hạ Long năm 1994 và năm 2000, hồ sơ Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà năm 2023 đang được lưu trữ tại Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO và được thể hiện tại lý lịch, biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường, địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù của vịnh Hạ Long; các không gian văn hóa, lịch sử, truyền thống; giữ gìn bản sắc văn hóa biển - đảo Hạ Long.

Bên cạnh đó, quy hoạch hướng tới nhận diện đầy đủ tiềm năng, giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đồng thời, hoàn chỉnh ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long trong Quần thể di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, góp phần cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn, gồm: Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040.

Quy hoạch cũng hướng tới tổ chức không gian, kết cấu hạ tầng phù hợp với từng giai đoạn của quy hoạch gắn với bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

An Giang thẩm định 5 đồ án quy hoạch ven biển tại Phú Quốc

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Nâng cao yếu tố an ninh phi truyền thống trong quy hoạch thành phố Hà Nội

Ngày 24/4 tới đây, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (EVG) sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là kỳ đại hội thu hút sự quan tâm của các cổ đông khi kết quả kinh doanh năm 2025 của EVG khá ấn tượng, Hội đồng Quản trị sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 5% và nhiều chủ trương quan trọng tạo tiền đề cho sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh khu Tây TP.HCM đang đón làn sóng phát triển hạ tầng, công nghiệp và dịch chuyển dân cư, nhiều dự án bất động sản bắt đầu xuất hiện.

Hướng tới kiến tạo chuẩn sống tinh tế, bền vững tại khu nhà ở thấp tầng cao cấp Hanoi Oriental, VLand Việt Nam ký kết hợp tác với Asahi Japan, đưa triết lý vận hành Nhật Bản vào dự án, nhằm nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.

Tháng 5 - 6/2026, Bắc Ninh sẽ đồng loạt tiếp nhận hồ sơ thuê và mua nhà ở xã hội với quy mô hàng trăm căn hộ…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai, trong đó, tập trung 5 nhóm nội dung lớn, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật trong năm 2026...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Quý 1/2026, HPA báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng, dự kiến chia nốt cổ tức tiền mặt

Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành trung tâm chuyển đổi xanh khu vực Đông Nam Á

Hoàn thiện cơ chế điện tái tạo và lưu trữ "trợ lực" doanh nghiệp xanh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng vì mối lo chiến tranh

Agribank dành đến 8 tỷ đồng hoàn tiền chi tiêu cho chủ Thẻ Lộc Việt

