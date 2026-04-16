Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Hoàng Bách

16/04/2026, 07:00

Theo phương án đề xuất, dự kiến giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh Lâm Đồng có 47 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.300ha. Trong đó, 33 khu công nghiệp với diện tích hơn 16.490ha được ưu tiên đầu tư trước năm 2030; 14 khu công nghiệp còn lại sẽ triển khai sau năm 2030, hoặc khi đủ điều kiện…

Ảnh minh họa.

Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức cuộc họp báo cáo về phương án đề xuất quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 15 khu công nghiệp với quy mô gần 4.270ha. Trong đó, 11 khu công nghiệp đang hoạt động có tổng diện tích hơn 2.012ha. Các khu công nghiệp này thu hút đầu tư được 238 dự án; diện tích cho thuê đạt 72ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 52,5%.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp, trên cơ sở rà soát hiện trạng và định hướng phát triển, đơn vị đề xuất tiếp tục triển khai các khu công nghiệp theo quy hoạch 3 tỉnh (Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước sáp nhập) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng và bổ sung mới 17 khu công nghiệp, quy mô 11.193ha nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Dự kiến giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 47 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.300ha. Trong đó, 33 khu công nghiệp với diện tích hơn 16.490ha được ưu tiên đầu tư trước năm 2030; 14 khu công nghiệp còn lại sẽ triển khai sau năm 2030 hoặc khi đủ điều kiện.

Các khu công nghiệp sẽ phát triển tập trung tại một số khu vực trọng điểm như: Trà Tân, Suối Kiết, Tân Minh, Hàm Thuận Nam, Sơn Mỹ, Vĩnh Hảo... nhằm hình thành chuỗi khu công nghiệp liên kết, tận dụng lợi thế kết nối vùng, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với phương án này, đại diện các sở, ngành đều cơ bản thống nhất, tuy nhiên, đề nghị cần tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng điện, nước, sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cũng như các yếu tố về môi trường, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, một số ý kiến lưu ý việc xử lý những nội dung chồng lấn với quy hoạch lâm nghiệp, khoáng sản; bảo đảm điều kiện triển khai các dự án khu công nghiệp theo đúng quy định pháp luật và định hướng phát triển bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tập trung phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những định hướng trọng tâm, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh cơ bản thống nhất phương án phát triển các khu công nghiệp theo đề xuất của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; giao Sở Tài chính phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương cập nhật vào nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm hoàn thành trước khi trình phê duyệt.

Đồng thời, yêu cầu rà soát kỹ những khu vực đề xuất, bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh; quan tâm định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp. Ngoài ra, chú trọng quy hoạch đồng bộ hạ tầng xã hội, nhất là phát triển nhà ở xã hội phục vụ người lao động.

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

18:03, 09/02/2026

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

Thanh Hóa phê duyệt hai dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng

10:57, 11/03/2026

Thanh Hóa phê duyệt hai dự án khu công nghiệp với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng

Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

14:10, 09/04/2026

Phú Thọ có thêm khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng

