Laptop khan hiếm tạm thời do nhu cầu tăng cao mùa Covid-19

Theo nghiên cứu mới nhất của TrendForce, do tác động của đại dịch Covid-19, xu hướng làm việc từ xa, làm việc tại nhà (work from home – WFH) ngày càng cao. Ai cũng có nhu cầu sắm cho mình chiếc laptop hoặc tân trang, nâng cấp laptop để đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, giải trí.

NHU CẦU LAPTOP TĂNG ĐỘT BIẾN



Đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của các cuộc họp trực tuyến, nhu cầu cá nhân và giải trí của người dùng cuối, các thương hiệu máy tính xách tay đã và đang cải tiến nhiều chức năng bao gồm AI, camera, chất lượng âm thanh, loại bỏ tiếng ồn xung quanh, và chất lượng hình ảnh. Hầu hết, các hãng sản xuất đều nhắm tới các mẫu máy tính đa dụng dành cho doanh nhân tầm trung và cao cấp.



Một số dòng laptop tăng giá đã được dự báo từ trước. Một phần cũng do mua linh kiện máy tính, đặc biệt là card đồ họa ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều mẫu card đồ họa tăng giá phục vụ cho nhu cầu đào tiền điện tử.

Tuy nhiên, do thiếu chip mà cả nền công nghiệp sản xuất thiết bị cầm tay đến máy tính đều bị ảnh hưởng. Apple đã phải tạm hoãn dây chuyền sản xuất MacBook và iPad do cuộc khủng hoảng này. Nhiều công ty nghiên cứu thị trường dự báo, sự thiếu hụt về chip cũng góp phần ảnh hưởng sự tăng giá của các linh kiện máy tính.

Khảo sát thị trường tại các kênh bán lẻ của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, nhiều mẫu laptop tại Việt Nam đang khan hàng nên hiện tại giá có thể tăng nhẹ từ 1 đến 2 triệu đồng do nguồn cung linh kiện thiếu hụt.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối viễn thông di động FPT Shop, chia sẻ: Do đã có sự chuẩn bị sẵn sàng với nhiều phương án nhập hàng trước đó đối với các sản phẩm bán chạy. Hiện tại, FPT Shop vẫn duy trì giá bán lẻ không tăng và đồng thời thực hiện nhiều chương trình kích cầu. Mặt khác, các hãng đều có các giải pháp ngắn và dài hạn để xử lý vấn đề khan hiếm chip nên không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề kinh doanh ở thị trường Việt Nam.

Đại diện FPT Shop còn cho biết: Một số dòng sản phẩm laptop Dell đang thiếu hàng tại thời điểm này do nhu cầu tăng đột biến và rơi vào tình trạng "thiếu tạm thời". Dự kiến trong tháng 5, sẽ có nhiều laptop Dell kịp nhập về bổ sung. Hệ thống FPT Shop có hơn 100 mã sản phẩm laptop nên nếu bất kỳ 1 mã cụ thể nào thiếu hoặc hết hàng tạm thời thì người dùng hoàn toàn dễ dàng chọn cho mình 1 sản phẩm khác thay thế cùng thương hiệu hoặc của thương hiệu khác trong cùng phân khúc giá.

Thời điểm đầu năm, nhiều cửa hàng laptop ghi nhận doanh số tăng 600%. Dự báo, từ nay đến đầu tháng 5, sẽ có rất ít laptop được nhập khẩu thêm về Việt Nam do các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc đều không đủ cung ứng cho thị trường.

MÁY TÍNH CÁ NHÂN TĂNG TRƯỞNG 10%

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, các lô hàng máy tính xách tay toàn cầu vào năm 2020 lần đầu tiên vượt hơn 200 triệu chiếc. Đây là mức cao kỷ lục mới đối với thị trường máy tính xách tay toàn cầu. Tuy nhiên, các lô hàng máy tính xách tay toàn cầu sẽ có cơ hội đạt 217 triệu chiếc vào năm 2021. Như vậy, tăng trưởng máy tính cá nhân sẽ là 8,1% so với năm ngoái.

TrendForce tin rằng nhu cầu đối với các sản phẩm này sẽ đạt đỉnh vào nửa đầu năm 2021. Nó cũng sẽ làm tăng tổng lượng máy tính xách tay xuất xưởng trong giai đoạn này.

Còn theo Gartner ước tính, số lượng máy tính PC (bao gồm máy tính bàn và laptop) bán ra đã tăng 32% trong quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. IDC thì đưa ra con số còn lớn hơn, lên tới 55% mặc dù cuộc khủng hoảng về thiếu hụt chip bán dẫn nhưng vẫn không kìm được đà tăng trưởng của thị trường máy tính cá nhân.

Hơn nữa, năm 2021 đánh dấu sự phát triển và bùng nổ của mạng 5G trên toàn cầu. Các thiết bị di động như laptop và đặc biệt là smartphone sẽ ngày càng hiện đại với nhiều công nghệ mới hơn.

Nhiều hãng sản xuất laptop còn cho rằng, sự tăng trưởng này còn có thể lớn hơn nếu như không có cuộc khủng hoảng về chip bán dẫn.

Cả Gartner và IDC kỳ vọng: Trong những quý còn lại của năm khi mà dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn thì xu hướng mua sắm cũng sẽ thay đổi. Tuy vậy Gartner và IDC cho rằng thị trường máy tính vẫn sẽ có những sự khởi sắc.

Theo dự báo từ các đơn vị chuyên về báo cáo thị trường ICT như Gfk thì laptop 2021 sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng khoảng 10% từ nền tảng 2020, còn riêng với FPT Shop thì con số tăng trưởng sẽ cao hơn nhiều dự báo ở mức 30%, đặc biệt thị trường về máy tính dành cho game thủ.

Dù mới chỉ đang là quý 2 nhưng ông Nguyễn Thế Kha tin tưởng: Thị trường laptop năm 2021 có rất nhiều yếu tố tích cực bởi nhiều yếu tố. Nhu cầu thị trường đã tăng mạnh so với 2019, 2020 (năm xuất hiện dịch). Riêng Công ty FPT Retail, mới chỉ quý 1/2021 đã tăng trường 50% so với quý 1/2020; Máy tính đang dần chở thành sản phẩm thiết yếu được chú trọng như thời kỳ bùng nổ smartphone 5 năm trước, khi mọi mọi thứ: học tập, làm việc, mua sắm, giải trí giờ đã được online hoá. Do đó, việc nâng cấp và sở hữu cho riêng mình một laptop đang dần chở thành tiêu chuẩn. Hơn nữa, máy tính ngày nay rất da dạng mẫu mã, cấu hình, phân khúc giá; do đó, rất nhiều động lực và cá nhân hoá cho mỗi nhóm người dùng.

Theo ông Kha, phân khúc bán tốt nhất vẫn là tầm trung với thiết kế, cấu hình và giá đều hợp lý cho những nhu cầu học tập và làm việc cơ bản. Tuy nhiên, phân khúc giá cận cao cấp và cao cấp (hơn 20 triệu) mới là nhóm có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khi có sự đóng góp đáng kể từ máy tính gaming và máy tính mỏng nhẹ. "Các dòng máy tính có thiết kế đẹp với người dùng phổ thông và máy tính có cấu hình cao mà vẫn mỏng nhẹ với người dùng chơi game đang là xu hướng tiêu dùng giai đoạn nửa sau của năm 2021."

Chia sẻ về xu hướng tiêu dùng laptop trong năm 2021, ông Nguyễn Lạc Huy, Đại diện chuỗi cửa hàng CellphoneS, cho biết: Hiện, các sản phẩm laptop ngày càng có xu hướng mỏng nhẹ, đầu tư nâng cấp vào bề ngoài và màn hình nhưng hiệu năng lại được tăng lên. Laptop sẽ ngày càng trở thành "bất ly thân" như là điện thoại, vừa phục vụ công việc, giải trí nhưng cũng thể hiện gu thẩm mỹ hay "đẳng cấp" của người dùng. Hơn nữa, các sản phẩm laptop dành cho doanh nhân sẽ ngày càng phổ thông hơn và được đưa về mức giá dễ chịu hơn, cũng như có nhiều lựa chọn hơn.