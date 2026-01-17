Thanh Hóa phấn đấu đón 16,8 triệu khách du lịch năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 17/01/2026
Nguyễn Thuấn
17/01/2026, 09:54
Với đà phục hồi và tăng trưởng rõ nét trong năm 2025, du lịch Thanh Hóa bước sang năm 2026 với mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, trong đó gần 937 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng...
Năm 2025, hoạt động du lịch trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng lượt khách du lịch ước đạt hơn 16,28 triệu lượt, tăng 6,1% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu du lịch ước đạt trên 45,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ.
Thực hiện Chương trình Phát triển du lịch năm 2025, với tổng kinh phí phân bổ trên 82 tỷ đồng, toàn tỉnh đã hoàn thành 55 nhiệm vụ, đạt 84,6% kế hoạch. Phần lớn các nhiệm vụ tập trung vào phát triển sản phẩm, quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành.
Công tác quy hoạch và đầu tư du lịch tiếp tục được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 57 quy hoạch liên quan đến du lịch, trong đó 51 quy hoạch đã được phê duyệt. Đây là cơ sở quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch, đồng thời thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ.
Hạ tầng du lịch từng bước được quan tâm đầu tư, nhiều sản phẩm du lịch mới ra đời và được thị trường đón nhận tích cực. Đáng chú ý, các sản phẩm du lịch cộng đồng miền núi, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trọng điểm ngày càng thu hút du khách. Cùng với đó, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, sôi động, góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Thanh Hóa.
Hoạt động của các doanh nghiệp du lịch có nhiều chuyển biến theo hướng đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ. Người dân tại các địa phương có tiềm năng du lịch ngày càng chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn.
Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai đồng bộ, đẩy mạnh trên các nền tảng số và phương tiện truyền thông trong và ngoài tỉnh. Hoạt động liên kết phát triển du lịch, tổ chức đón các đoàn khảo sát, kết nối thị trường trong nước và quốc tế được duy trì thường xuyên, qua đó mở rộng thị trường, lan tỏa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành du lịch Thanh Hóa xác định mục tiêu năm 2026 phấn đấu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, trong đó có gần 937 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng.
Để cụ thể hóa mục tiêu này, chiều 16/1, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị nhằm thảo luận một số nội dung trọng tâm về phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục, như: sự phát triển du lịch chưa đồng đều giữa các vùng; hạ tầng tại một số khu, điểm du lịch còn thiếu đồng bộ; sức cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch, nhất là khu vực miền núi còn hạn chế; tính mùa vụ vẫn là thách thức lớn; tỷ trọng khách quốc tế, khách lưu trú dài ngày và mức chi tiêu bình quân còn thấp.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng và động lực để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch của cả nhiệm kỳ.
Các sở, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, có sức lan tỏa lớn, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh.
