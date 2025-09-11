Thứ Năm, 11/09/2025

LEGO mở trung tâm phân phối khu vực đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt ở Đồng Nai

Thanh Thủy

11/09/2025, 09:50

Cơ sở tại Đồng Nai là trung tâm phân phối khu vực thứ 5 của LEGO trên toàn cầu. Hàng hóa tại trung tâm sẽ được phân phối đến các thị trường Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản...

Trung tâm phân phối khu vực mới của Tập đoàn LEGO đặt tại Khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai.
Trung tâm phân phối khu vực mới của Tập đoàn LEGO đặt tại Khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai.

Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) và Tập đoàn Kuehne Nagel (Thụy Sĩ) vừa công bố mở rộng quan hệ hợp tác thông qua việc khai trương trung tâm phân phối khu vực (RDC) tại tỉnh Đồng Nai.

Đây là trung tâm phân phối khu vực thứ 5 của Lego trên toàn cầu và là trung tâm thứ 2 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bên cạnh trung tâm tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Trung tâm này sẽ đóng vai trò là đầu mối phân phối cho các sản phẩm được sản xuất từ Lego Manufacturing Việt Nam - nhà máy tỷ USD mới nhất của LEGO tại TP.HCM (Khu công nghiệp VSIP III, Bình Dương cũ)  vừa đi vào hoạt động đầu năm nay.

Hàng hóa của LEGO tại trung tâm này trước mắt sẽ được cung ứng đến các thị trường Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản; dự kiến mở rộng sang các thị trường như Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác vào năm 2026.

Tập đoàn Kuehne Nagel sẽ phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động logistics cho trung tâm, bao gồm vận chuyển từ nhà máy LEGO tại Việt Nam và Trung Quốc, thủ tục hải quan, kho ngoại quan, vận tải đường biển và phân phối đến các trung tâm phân phối địa phương (LDCs) trong khu vực.

"Trung tâm phân phối khu vực mới tại Đồng Nai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của khu vực thông qua việc tạo ra chuỗi cung ứng ngắn hơn và linh hoạt hơn", ông P. Venkatram, Phó chủ tịch Chuỗi Cung ứng APAC - Trung Quốc, Tập đoàn LEGO chia sẻ.

Cơ sở vừa khánh thành có tổng diện tích 10.200 m2, được trang bị kho ngoại quan, khu đóng gói chuyên dụng và các dịch vụ giá trị gia tăng. Khi hoàn thiện và đi vào vận hành đầy đủ công năng vào năm 2026, trung tâm phân phối này sẽ xử lý hơn 150 container mỗi tuần, có sức chứa 33.000 pallet và có thể mở rộng lên đến 16.360 m2, đảm bảo sức chứa cần thiết cho nhu cầu mở rộng sau này.

Ông Bjoern Traemann, Giám đốc điều hành Kuehne+Nagel Việt Nam, cho biết doanh nghiệp ngoài việc đảm bảo hiệu quả vận hành, còn đồng hành cùng LEGO cho mục tiêu phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng của tập đoàn này.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Huân, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 8, nhận định sự ra đời RDC của Lego tại Đồng Nai, thông qua vận hành của Kuehne Nagel, sẽ góp phần quan trọng vào việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng hàng hóa của Lego trên toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống logistics tại địa phương.

"Đây không chỉ là dấu mốc đáng chú ý với doanh nghiệp, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng và uy tín của Đồng Nai trong vai trò là khu vực logistics trọng điểm của khu vực phía Nam và thương mại quốc tế", ông Huân nhấn mạnh.

Nhà máy công nghệ cao 1,3 tỷ USD của LEGO sắp tạo ra khoảng 4.000 việc làm tại Bình Dương 

21:53, 09/04/2025

Nhà máy công nghệ cao 1,3 tỷ USD của LEGO sắp tạo ra khoảng 4.000 việc làm tại Bình Dương 

Phát triển hạ tầng, chìa khóa để Đồng Nai tăng trưởng kinh tế - xã hội

09:38, 09/09/2025

Phát triển hạ tầng, chìa khóa để Đồng Nai tăng trưởng kinh tế - xã hội

Dự án hơn tỷ USD của LEGO chính thức có giấy phép xây dựng

07:46, 22/04/2023

Dự án hơn tỷ USD của LEGO chính thức có giấy phép xây dựng

chuỗi cung ứng đầu tư Đồng Nai FDI LEGO logistics trung tâm phân phối

