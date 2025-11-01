Louis Vuitton × Murakami: Hơn cả một cuộc tái hợp

Ở giao điểm giữa văn hóa và tay nghề thủ công, Louis Vuitton tiếp tục khẳng định rằng: thời trang không chỉ để mặc, mà để chiêm nghiệm. Đó là khi thời trang tương đồng với điêu khắc, và túi xách trở thành tác phẩm nghệ thuật…

Mới đây, tại chuỗi triển lãm nghệ thuật quốc tế Art Basel Paris, Louis Vuitton đã trình làng chương mới nhất của bộ sưu tập Artycapucines VII đánh dấu cuộc tái hợp đầy cảm hứng với nghệ sĩ Takashi Murakami sau hai thập kỷ.

Trong một thế giới nơi thời trang chỉ là bề mặt và xu hướng biến đổi từng giờ, Louis Vuitton luôn chọn đi sâu vào phần hồn. Từ kiến trúc kính của Fondation Louis Vuitton do Frank Gehry thiết kế, đến các Espaces Louis Vuitton trên toàn cầu, thương hiệu này luôn ưu tiên những không gian dành riêng cho sáng tạo đương đại.

Tại Balcon d’Honneur uy nghi của Grand Palais lần này, Takashi Murakami đã dựng nên một thế giới ảo giác, một tác phẩm sắp đặt khổng lồ lấy hình hài của bạch tuộc cao tám mét, cảm hứng từ đèn lồng truyền thống.

Những xúc tu phát sáng vươn rộng, ôm trọn không gian; sàn triển lãm phủ tràn họa tiết xoắn cuộn như mê cung. Trên đỉnh, phần đầu bạch tuộc tỏa sáng với “Jellyfish Eyes”, biểu tượng gắn liền với Murakami từ năm 2001 nơi nỗi sợ bị dõi theo thời thơ ấu được hóa thân thành hình thái dị thường, nhưng kỳ lạ thay, lại rực rỡ và vui tươi.

Khắp không gian, các motif Kraken, Mr. DOB, Superflat Panda, và Hoa Cười tạo nên một vũ trụ Murakami vừa hóm hỉnh, vừa siêu thực. Trong mê cung của những xúc tu bạch tuộc, 11 chiếc Capucines phiên bản giới hạn tỏa sáng như những tác phẩm điêu khắc di động.

Được đặt theo tên con phố Rue des Capucines, nơi Louis Vuitton mở cửa hàng đầu tiên năm 1854, chiếc túi này từ lâu đã trở thành “bức tranh canvas” cho các nghệ sĩ đương đại thử nghiệm vật liệu, hình khối và cảm xúc.

Bộ sưu tập xoay quanh ba Quả Bóng Bông hình cầu mà Murakami đã phát triển từ năm 1995. Những tác phẩm điêu khắc bằng vải bông ba chiều này đưa người xem đắm mình trong tầm nhìn vạn hoa.

Đáng chú ý, chiếc túi Capucines EW Rainbow mô phỏng đóa hoa cầu vồng huyền thoại; trong khi Capucines Mini Mushroom là kiệt tác ảo giác với khoảng 100 chi tiết nấm được chế tạo bằng công nghệ in 3D và thêu tay tỉ mỉ. Còn chiếc Capucines EW Dragon tái hiện bức tranh Dragon in Clouds Indigo Blue (2010) một cách tinh xảo chưa từng thấy…

Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống bậc thầy và công nghệ tiên tiến như in 3D đã biến mỗi chiếc túi thành một tác phẩm “thời trang điêu khắc” di động. Các phiên bản tái hiện của Murakami trải dài từ chiếc Capubloom và Capucines East West Rainbow rực rỡ (trưng bày bên cạnh Quả bóng lông nhiều màu năm 2008), cho đến Capucines BB Golden Garden, Capusplit BB, và Capucines Mini Autograph bao quanh Quả bóng lông Cherry Blossom mới được sáng tạo (2025).

Những điểm nhấn nổi bật không thể bỏ qua còn có chiếc Panda Clutch đính đá lấp lánh, Capucines Mini Tentacle và Capucines MM Eye được trang trí bằng xúc tu đầy mê hoặc, hay Capucines XXL Camo và Capucines East West Dragon lấy cảm hứng từ các tác phẩm TIME (2009) và Dragon in Clouds Indigo Blue (2010) của nghệ sĩ.

Đỉnh cao của sự tỉ mỉ là chiếc Capucines Mini Mushroom, được chế tác từ khoảng 100 cây nấm in 3D và thêu tay tinh xảo, gợi lên hình ảnh một khu rừng ảo giác sống động.

Bộ sưu tập túi xách giữa Louis Vuitton và Murakami không chỉ là tái hợp mà là sự tiếp nối của một di sản sáng tạo. Năm 2003, Murakami là nghệ sĩ đầu tiên được trao quyền tái hiện họa tiết Monogram, biến biểu tượng di sản thành ngôn ngữ của văn hóa đại chúng toàn cầu. Hai mươi năm sau, ông trở lại – không phải để nhắc lại quá khứ, mà để mở một cánh cửa mới giữa haute couture và pop art.

Murakami là người dung hòa hội họa nihonga truyền thống Nhật Bản với anime, khoa học viễn tưởng và mỹ học đại chúng. Ông cũng đã từng khiến thế giới ngỡ ngàng tại Versailles, Guggenheim Bilbao, hay MoMA. Giờ đây, ông tiếp tục đưa Louis Vuitton vào không gian nghệ thuật đương đại – nơi nữ tính được tôn vinh qua tính biểu tượng, và Capucines trở thành ngôn ngữ của phong cách.

Trong bối cảnh mọi thứ trôi qua nhanh hơn một mùa mốt, Louis Vuitton và Takashi Murakami nhắc ta rằng: khi thời trang chạm tới nghệ thuật, chúng tạo nên khoảnh khắc vang vọng vượt xa thời gian.

Artycapucines VII không chỉ là bộ sưu tập, đó là tuyên ngôn về sáng tạo, là bằng chứng cho cam kết của Louis Vuitton đối với nghệ thuật đương đại suốt gần một thế kỷ – kể từ khi Gaston-Louis Vuitton mời các nghệ sĩ thiết kế những cửa sổ trưng bày đầu tiên cho các cửa hàng của hãng.