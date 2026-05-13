Lian SGP chi hơn 6.000 tỷ để trở thành Công ty mẹ của IMP

Lian SGP Holding Pte. Ltd (Singapore) đã mua 104.545.781 cổ phiếu IMP. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu của IMP, từ ngày 5/5/2026.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE).

Cụ thể: Lian SGP Holding Pte. Ltd (Singapore) đã mua 104.545.781 cổ phiếu IMP. Sau giao dịch này, Lian SGP và người có liên quan của Lian SGP sở hữu 104.545.781 cổ phiếu, chiếm 67,87% vốn tại IMP.

Trước đó, IMP đã công bố thông báo chào mua công khai cổ phiếu IMP của Lian SGP Holding Pte. Ltd. với số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua là 120.059.970 cổ phiếu, tương đương 77,94% vốn điều lệ của Imexpharm, và tương đương 77,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của IMP với giá chào mua là 57.400 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký bán từ ngày 13/3 đến ngày 23/4/2026. Đại lý chào mua công khai là CTCP chứng khoán SSI - chi nhánh Hà Nội.

Kết thúc thời gian này, Lian SGP Holding Pte. Ltd đã mua 104.545.781 cổ phiếu của 109 nhà đầu tư với giá 57.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, Lian SGP đã chi hơn 6.000 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trên thị trường, giá cổ phiếu IMP giảm còn 46.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 19% so với giá Lian SGP chào mua. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 7.200 tỷ đồng.

Được biết, Lian SGP Holding Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Singapore và được sở hữu 100% bởi Livzon Pharmaceutical Group Inc. (một công ty được thành lập tại Trung Quốc).

Lian SGP Holding Pte. Ltd., có vốn điều lệ là 300 triệu USD - tương đương 7.825,8 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Singapore. Hoạt động chính của Lian SGP là đầu tư, nắm giữ, và quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp, và quản lý và giám sát hoạt động của công ty con, công ty liên kết.

Bên cạnh đó, lãnh đạo IMP cũng có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu IMP gồm: bà Trần Thị Đào - thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc đã bán 371.400 cổ phiếu/671.400 cổ phiếu (chiếm 0,44%) đang nắm giữ; ông Dương Hoàng Vũ - Kế toán trưởng đã bán 12.000 cổ phiếu/22.000 cổ phiếu, chiếm 0,014% vốn tại IMP; ông Ngô Minh TUần - Phó Tổng giám đốc đã bán 156.000 cổ phiếu/306.000 cổ phiếu, chiếm 0,20% vốn đang nắm giữ; ông Huỳnh Văn Nhân - Phó Tổng giám đốc đã bán 80.000 cổ phiếu/180.000 cổ phiếu, chiếm 0,117% vốn đang nắm giữ.

Tất các cả giao dịch trên được thực hiện vào ngày 7/5 theo phương thức thỏa thuận.

Ở giao dịch khác, từ ngày 17/4-21/4, SK Investment Vina III Pte., Ltd (Sinagapore) đã chuyển nhượng 68.810.829 cổ phiếu/73.457.880 cổ phiếu đang nắm giữ cho Lian SGP Holding Pte. Ltd. Sau giao dịch SK giảm sở hữu xuống còn 4.647.051 cổ phiếu, chiếm 3%.

Tương tự, CTCP Đầu tư KBA (Việt Nam) đã chuyển nhượng hết 11.355.326 cổ phiếu IMP cho Lian SGP Holding Pte. Ltd.

Về mối liên hệ ông Woo Sungmin (Hàn Quốc) là người nội bộ của IMP đồng thời là người đại diện ủy quyền của SK và KBA.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên 2026, bà Trần Thị Đào - thành viên HĐQT/Tổng giám đốc cho biết trong định hướng đầu tư vào Imexpharm, Livzon cũng đã xác định và cam kết sẽ tiếp tục "Duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh của Imexpharm và đầu tư mở rộng danh mục sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao trên các dây chuyền EU-GMP hiện tại của Imexpharm”. Việc tham gia của Livzon là Nhà đầu tư chiến lược, sẽ giúp cho Imexpharm nâng cao năng lực R&D, tiếp cận và chuyển giao các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực điều trị mới phù hợp với chiến lược đầu tư của Imexpharm tại Tổ hợp nhà máy Dược phẩm Cát Khánh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đảm bảo động lực tăng trưởng bền vững cho Công ty.

Còn ông Ngô Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Khối Vận hành cho biết: Dự án Tổ hợp nhà máy Dược phẩm Cát Khánh với quy mô 1.495 tỷ, có công suất 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm/năm gồm cả thuốc tiêm và uống, chia ra 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (800 tỷ): Quy hoạch và thiết kế mặt bằng tổng thể, hệ thống hạ tầng, 1 kho và 1 nhà máy, dự kiến đạt WHO-GMP trong Q4/2028 và khai thác thương mại vào Q1/2030 sau khi đạt EU-GMP.

Giai đoạn 2 (350 tỷ): Imexpharm tiếp tục đầu tư từ 2031 - 2035 cho các nhà máy theo chiến lược của Công ty.

Giai đoạn 3 (345 tỷ): từ 2036 - 2039 sẽ đầu tư chủ yếu cho kế hoạch di dời các nhà máy hiện hữu hiện nay tại IMP1 (tại số 04 đường 30/4, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Tháng 12/2025, Imexpharm đã nhận Giấy chứng nhận đầu tư và chính thức nhận bàn giao đất 9,76ha tại Cụm công nghiệp Quảng Khánh. Trong quý 1/2026, công ty cũng đã hoàn tất thủ tục thành lập Chi nhánh Cát Khánh để bắt đầu triển khai giai đoạn 1 của dự án.

Hiện tại, quy hoạch tổng thể và thiết kế mặt bằng, hạ tầng của giai đoạn 1 gồm đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, nhà kho đã hoàn thiện, dự kiến Q2-Q3/2026 sẽ hoàn thiện thiết kế nhà máy bao gồm công nghệ, phương án sản phẩm để triển khai trong Q3-Q4/2026...

Trước đó, SSI đã hạ khuyến nghị xuống "trung lập" do gần chạm giá mục tiêu với giá mục tiêu 1 năm là 56.000 đồng/cổ phiếu. Theo SSI thì mặc dù IMP có tiềm năng tăng trưởng tốt so với ngành dược phẩm, đà tăng giá cổ phiếu gần đây (+12% kể từ khuyến nghị "khả quan" của chúng tôi) đã phản ánh phần lớn kỳ vọng lợi nhuận, khiến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận quay về mức bình thường trong bối cảnh áp lực lợi nhuận trong ngắn hạn.

Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị IMP xuống "trung lập" và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 56.000 đồng/cổ phiếu (từ 55.000 đồng), tương đương tiềm năng tăng giá hạn chế khoảng 3%.

Theo luận điểm đầu tư của SSI thì nền tảng dài hạn vững chắc, nhưng tăng trưởng chịu áp lực trong ngắn hạn. IMP là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nhóm dược phẩm; tuy nhiên, tăng trưởng trong ngắn hạn bị hạn chế bởi nhu cầu kênh nhà thuốc (OTC) dự kiến yếu và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cao.

Mặt khác, định giá chưa đủ hấp dẫn. IMP hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 là 23x, cao hơn khoảng 1 độ lệch chuẩn so với trung bình 5 năm (17x) và mức trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực (20x).