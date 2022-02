SK Investment muốn nâng tổng sở hữu lên hơn 46% vốn tại IMP

SK Investment Vina III Pte, Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE).

Theo đó, SK Investment Vina III đăng ký mua 11.374.447 cổ phiếu, chiếm 17,05% của IMP.



Nếu giao dịch thành công, SK Investment đã nâng tỷ lệ sở hữu tại IMP lên 46,47% vốn, tương đương xấp xỉ 31 triệu cổ phần. Giao dịch được thực hiện thông qua thỏa thuận, thời gian dự kiến từ ngày 10/2 đến ngày 11/3/2022.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 7/2/2022, giá cổ phiếu IMP tăng 3,64% lên 79.800 đồng/cp, tạm tính theo thị giá thì tổng giá trị thương vụ hơn 900 tỷ đồng.

Được biết, IPM cho biết, doanh thu thuần quý 4/2021 đạt 397 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ (487 tỷ đồng), lãi sau thuế đạt 66,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với quý 4/2020 (70,37 tỷ đồng).

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần của IMP đạt 1.267 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ (1.369 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2020 (210 tỷ đồng); EPS năm 2021 đạt 2.600 đồng.



Như vậy, so với kế hoạch, IMP mới hoàn thành 83% mục tiêu về doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 1/2022, Imexpharm đã nhận được quyết định của Cục hải quan TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do khai sai mã số, thuế suất hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện khi thanh tra kiểm tra sau thông quan nhưng đã tự nguyện nộp đủ số tiền phải nộp. Số tiền xử phạt là hơn 13,7 triệu đồng.