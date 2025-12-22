Lịch sử 10 năm cho thấy VN-Index tăng mạnh dịp Giáng sinh

Thị trường chỉ còn 8 phiên giao dịch nữa là khép lại năm tài chính 2025, theo thống kê giai đoạn cuối năm thường xuất hiện đợt tăng ông già Noel. Đây là chuỗi giao dịch gồm 7 phiên (5 phiên cuối tháng 12 năm trước và 2 phiên đầu năm sau).

Chỉ số VN-Index phục hồi mạnh mẽ trong tuần giao dịch vừa qua, lấy lại một nửa số điểm đã mất ở tuần giảm trước đó bất chấp nền thanh khoản thấp. Chốt tuần, thị trường dừng ở 1.704,31 điểm, tăng +57,42 điểm (+3,49%) so với tuần trước.

Thị trường chỉ còn 8 phiên giao dịch nữa là khép lại năm tài chính 2025, theo thống kê giai đoạn cuối năm thường xuất hiện đợt tăng ông già Noel. Đây là chuỗi giao dịch gồm 7 phiên (5 phiên cuối tháng 12 năm trước và 2 phiên đầu năm sau).

Theo thống kê của MBS, chỉ số VN-Index có xác suất tăng trên 73% trong vòng 10 năm vừa qua với mức tăng bình quân gần +1%. Các động lực giúp thị trường thường khởi sắc vào cuối năm tác động đến tâm lý và dòng tiền như: Chốt NAV quỹ. Các quỹ đầu tư thường đẩy mạnh mua vào để "làm đẹp" báo cáo tài sản ròng (NAV) cuối năm; Tâm lý năm mới: Sự lạc quan về một khởi đầu mới và kỳ vọng vào các chính sách kinh tế đầu năm. Và kỳ vọng mùa thu nhập cuối năm: Nhà đầu tư đón đầu báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4 thường được công bố vào tháng 1.

Ngược lại, áp lực thu hồi nợ margin từ các công ty chứng khoán có thể gây rung lắc trước khi tăng. MBS cho rằng, các yếu tố ngắn hạn kìm hãm thị trường trong ngắn hạn đã qua đi như đáo hạn phái sinh, ETF tái cơ cấu danh mục hay tỷ giá và lãi suất huy động nhích tăng theo mùa vụ, thị trường hướng đến nhịp tăng vào giai đoạn cuối năm bắt đầu vào nửa cuối tuần sau.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng các nhịp rung lắc trước lễ Giáng sinh để tích lũy cổ phiếu, Tập trung vào nhóm Bán lẻ (nhu cầu mua sắm) và Ngân hàng (tín dụng cuối năm, bên cạnh đó thận trọng với việc sử dụng Margin cao qua kỳ nghỉ lễ dài ngày. Một số thông tin khác cần lưu ý:

Về các nhóm ngành và cổ phiếu: Trong giai đoạn tăng "ông già Noel", các nhóm cổ phiếu có mức tăng nổi bật gồm: Bán lẻ, Ngân hàng, chứng khoán, Bất động sản và thép. Với ngành tiêu dùng bán lẻ, kỳ vọng với nhiều điều kiện vĩ mô thuận lợi, cùng sự chuyển dịch chính sách hỗ trợ thu nhập sẽ tạo động lực phục hồi khả quan cho sự tự tin tiêu dùng, chi tiêu thiết yếu hàng ngày. Danh mục đầu tư ngành bán lẻ, tiêu dùng năm nay có: MWG, MSN và VNM.

Đối với ngành ngân hàng, kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục theo hướng hỗ trợ linh hoạt, giúp tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 có thể đạt khoảng 20%. Định giá ngành ngân hàng đã giảm về mức 1.5x, sau khi điều chỉnh giảm 19% từ mức đỉnh vào cuối tháng 8/2025, và hiện thấp hơn 11% so với P/B trung bình 5 năm.

Ngoài 2 nhóm cổ phiếu được hưởng lợi như trên, MBS cũng chú ý đến nhóm cổ phiếu đang có mức chiết khấu hấp dẫn như: Chứng khoán hoặc nhóm cổ phiếu đang có mức tăng khá tốt như: Dầu khí và Vingroup.

"Dù chỉ số đã vượt ngưỡng 1.700 điểm nhưng vẫn còn rất nhiều nhóm cổ phiếu vẫn nằm dưới ngưỡng 1.600 điểm như: chứng khoán, bất động sản, … tức ở lần trở lại ngưỡng 1.700 lần này, tài khoản đa phần của nhà đầu tư ở trạng thái thua lỗ. Trong ngắn hạn, với biên lợi nhuận khá tích cực trong tuần hồi phục vừa qua, các nhịp rung lắc hoặc kiểm định lại vùng 1.680 điểm sẽ không đáng ngại, nhà đầu tư nên tận dụng để cơ cấu hoặc mở thêm vị thế mới.

Chỉ số Vn-Index được kỳ vọng mở rộng đà tăng hướng đến khu vực 1.720 -1.740 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ở khu vực 1.670 – 1.680 điểm", MBS khuyến nghị.

Trong khi đó, theo chứng khoán KBSV, khi thanh khoản thị trường chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khi chỉ báo RSI trên khung ngày duy trì quanh vùng trung tính, xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn vẫn đang là đi ngang và chỉ số có thể sẽ sớm gặp phải áp lực rung lắc trở lại tại vùng kháng cự kế tiếp trong tuần tới.

Chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng thị trường sẽ kiểm định vùng đỉnh cũ 1750−1760 điểm trong ngắn hạn trong kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, nếu thanh khoản vẫn ở mức thấp, thị trường có thể sẽ giằng co và có sự xoay đổi giữa các ngành trụ cột dẫn dắt thị trường. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở vùng 1640−1650 điểm.

Định giá: P/E thị trường ở mức 16,5x (so với trung bình dài hạn: 17x). Những yếu tố trọng yếu cần theo dõi: Kết quả kinh doanh quý 4/2025 (thời gian cao điểm công bố là từ giữa đến cuối tháng 1/2026);

Triển vọng tích cực trong trung và dài hạn, nhờ vào: 1) Tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực, với động lực từ đầu tư công và tiêu dùng; 2) các giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, kế hoạch đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế pháp lý và hạ tầng thị trường, và làn sóng IPO sôi động từ năm 2025 trở đi.