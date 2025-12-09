Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên hơn 500 triệu đồng

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã quyên góp với số tiền hơn 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua....

Chiều 9/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết ủng hộ đồng bào khó khăn là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Điều này cũng đồng thời thể hiện tấm lòng nhân ái, tốt đẹp luôn mang trong mình truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” trong những lúc hoạn nạn. “Chúng đa đã và đang làm được những điều ý nghĩa đó”, TS. Phan Xuân Dũng bày tỏ.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: TH.

Từ những việc làm ý nghĩa đó, hôm nay, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận được hơn 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào.

Ngay sau lễ tiếp nhận hôm nay, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ trao tặng đầy đủ số tiền ủng hộ đến các địa phương, hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Số tiền ủng hộ sẽ được công khai, minh bạch để các đơn vị, cá nhân quyên góp nắm được tình hình. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân quyên góp những lần sau, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ chỉ đạo tiếp tục gửi đến bà con, cô bác, những người dân bị thiệt hại do bão lụt vừa qua vào những đợt tiếp theo”, TS. Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Tại chương trình, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của 8 đơn vị đại diện, bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ thế hệ mới 200.000.000 đồng; Chi bộ và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam 89.800.000 đồng; Chi bộ và Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 23.500.000 đồng; Chi bộ và Hội Kinh tế môi trường Việt Nam 22.570.000 đồng; Chi bộ và Hội Vật lý Việt Nam 20.000.000 đồng; Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường 15.000.000 đồng; Hội Địa chất thủy văn Việt Nam – Tổng hội Địa chất Việt Nam 15.000.000 đồng; Chi bộ và Hội Vô tuyến điện tử 15.836.000 đồng.

