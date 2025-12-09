Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên hơn 500 triệu đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Thu Hằng
09/12/2025, 18:18
Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã quyên góp với số tiền hơn 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua....
Chiều 9/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.
TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết ủng hộ đồng bào khó khăn là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Điều này cũng đồng thời thể hiện tấm lòng nhân ái, tốt đẹp luôn mang trong mình truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” trong những lúc hoạn nạn. “Chúng đa đã và đang làm được những điều ý nghĩa đó”, TS. Phan Xuân Dũng bày tỏ.
Từ những việc làm ý nghĩa đó, hôm nay, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận được hơn 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào.
Ngay sau lễ tiếp nhận hôm nay, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ trao tặng đầy đủ số tiền ủng hộ đến các địa phương, hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
“Số tiền ủng hộ sẽ được công khai, minh bạch để các đơn vị, cá nhân quyên góp nắm được tình hình. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân quyên góp những lần sau, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ chỉ đạo tiếp tục gửi đến bà con, cô bác, những người dân bị thiệt hại do bão lụt vừa qua vào những đợt tiếp theo”, TS. Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.
Tại chương trình, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của 8 đơn vị đại diện, bao gồm: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ thế hệ mới 200.000.000 đồng; Chi bộ và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam 89.800.000 đồng; Chi bộ và Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 23.500.000 đồng; Chi bộ và Hội Kinh tế môi trường Việt Nam 22.570.000 đồng; Chi bộ và Hội Vật lý Việt Nam 20.000.000 đồng; Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường 15.000.000 đồng; Hội Địa chất thủy văn Việt Nam – Tổng hội Địa chất Việt Nam 15.000.000 đồng; Chi bộ và Hội Vô tuyến điện tử 15.836.000 đồng.
09:51, 24/11/2025
Doãn Tiến Kiên đã tạo vỏ bọc là cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tiền...
Bản báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về việc làm trong thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu (GSC) tại Việt Nam được phát hành cuối năm 2025, đã nêu ra một nghịch lý của nền kinh tế: Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ thương mại toàn cầu, nhưng cũng nằm trong nhóm dễ tổn thương nhất trước mọi biến động của thị trường quốc tế...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các hồ chứa thủy lợi liên tỉnh, trong đó ưu tiên tối đa việc dành dung tích hữu ích để cắt lũ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du...
Các ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc bổ sung chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ số, hoàn thiện cơ chế phân bổ vốn và đẩy mạnh cải cách thủ tục là yêu cầu cấp thiết để Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới thực sự tạo chuyển biến về giảm nghèo bền vững.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: